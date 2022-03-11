Вышло обновление Телеграм: менеджер загрузок, новое меню вложений и многое другое

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Иван Герасимов 0

Пока Meta делала все, чтобы в России заблокировали Instagram, популярный мессенджер Telegram получил очередное обновление: в новой версии приложение получило менеджер загрузок, новое более удачное меню вложений, а версия для Android получила и вовсе стала выглядеть намного симпатичнее благодаря новому дизайну оформления. Также приложение получило новый интерфейс авторизации, ссылки по номеру телефона и обновленный дизайн страниц t.me. Рассказываем подробнее, какие нововведения появились в Телеграме.

Телеграм получил крутое обновление!

Загрузки в Телеграмме

Телеграм позволяет делиться файлами любого формата размером до 2 Гб, а также бесплатным хранилищем, добавляя их в «Избранное» — согласитесь, фишка лучше любого облачного сервиса! Файлы оттуда доступны с любых устройств, а теперь их еще и можно удобно найти в «Загрузках» — новом разделе, в котором видно все скачиваемые файлы в данный момент.

В Телеграмме появился полноценный менеджер загрузок

Теперь в Менеджере загрузок списком отображаются файлы, которые вы загрузили недавно — прямо как в браузере. Добавили функцию паузы для загрузки, а также перезапуск на случай, если произошел сбой или отключился интернет. Также можно изменить приоритет скачиваемого файла, чтобы он загружался быстрее или перейти в чат, в котором он был отправлен.

Как отправить файл в Телеграм

В свежем обновлении Telegram переосмыслена вкладка вложений: при отправке нескольких фотографий или видеозаписей вы можете предварительно просмотреть получившийся альбом и изменить порядок файлов перед отправкой, удалить те снимки, что не нужны, а также добавить в альбому подпись. Меню вложений в Telegram для iOS сменило дизайн, который ранее протестировали в версии для Android.

Альбомы в отправляемых фотографий и видео обновили

Кроме того, стало намного удобнее переходить в Камеру из галереи, а переключаться между фотографиями, файлами и другими типами вложений стало удобнее благодаря новой панели навигации. А в новом разделе «Файлы» вы сможете найти недавно отправленные или воспользоваться поиском по названию.

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Как выглядит Телеграмм на Андроиде

Оформление в Телеграме для Андроид стало полупрозрачным как на iOS

Telegram для Android получил новую тему оформления. Полупрозрачный интерфейс работает в ночном режиме, а фон, стикеры и мультимедиа просвечивают через элементы меню, когда листаешь чат. Такой дизайн знаком пользователям Telegram для iOS — полупрозрачные элементы используются в нем с прошлого года. Удивительно, но в в Android подобные эффекты до сих пор не использовались — Telegram стал первым приложением, где используется такой дизайн. Интересно, станет ли таким когда-нибудь Telegram Desktop?

Войти в Телеграмм по номеру телефона

Стартовую страницу входа в Телеграм также изменили

Также в Telegram переделали страницу входа в аккаунт на Android и macOS: его обновили, добавив новые плавные анимации. Также на Android обновили анимацию появления цифр при вводе кода — стало намного симпатичнее. Теперь в приложениях Telegram можно параллельно подключать несколько учетных записей с разными номерами телефона.

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Ссылки на Телеграмм

Теперь Телеграм сразу открывает чат с вами, если вы разрешили находить вас по номеру телефона

Сейчас уже никто не дает свой номер телефона для связи — люди делятся ссылкой на Телеграм или именем пользователя, чтобы найти друг друга. Теперь можно поделиться прямой ссылкой на свой номер телефона, которая сразу открывает чат с вами в Telegram. Удобно, не правда ли? Правда, для этого стоит заглянуть в настройки конфиденциальности, чтобы разрешить другим находить вас по номеру телефона. Иначе работать не будет.

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Трансляция экрана в Телеграм

Телеграм удобен тем, что в нем давно уже можно проводить прямые трансляции. Тем более это актуально сейчас, когда Instagram блокируют в России. Для этого можно использовать программы на macOS: OBS Studio или XSplit Broadcaster, чтобы переключаться между несколькими окнами или добавлять информацию поверх изображения. По сути, Telegram собирается посоревноваться с Instagram, YouTube и даже традиционным эфирным телевидением — мессенджер можно использовать для профессионального телевещания.

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Еще одним нововведением стало обновленная работа ссылок t.me: многие читатели нашего сайта открывают публичные профили, сообщения или каналы с помощью ссылок t.me, даже будучи незарегистрированными в приложении. Теперь их дизайн обновлен, добавлены фоны и другие элементы, которые ранее были доступны только пользователям полноценной версии Telegram Desktop.

А как вам обновление Telegram? Успели оценить нововведения?

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