Что делать, если на телефоне зависла игра

Играть на смартфоне — отдельный вид удовольствия. Для этого вам не нужно 3 часа времени, мощный компьютер или приставка. Как только выдаётся свободная минутка, можно смело разблокировать телефон и заходить в любимую игру. Современные аппараты оснащены настолько мощным железом, что едва ли найдутся проекты, которые способны заставить ваше устройство лагать. Однако далеко не всегда все зависит от технических характеристик. Даже наоборот, чаще всего проблема кроется в чем-то другом. Сегодня предлагаю разобрать самые популярные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи и обсудить способы их решения.

Я играю на смартфоне каждый день по несколько часов и не вижу в этом ничего зазорного. Как говорили великие — лучший отдых — смена деятельности. Согласитесь, нет ничего лучше, чем зарубиться во что-нибудь после трудного дня и немного порефлексировать.

Вот только иногда случается так, что игра на смартфоне лагает и только еще больше выводит из состояния равновесия. Надеюсь, что после прочтения этой статьи, никакие технические невзгоды вас не коснутся.

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Игра медленно работает

Первое, что я бы порекомендовал вам сделать — проверить скорость интернета на вашем устройстве. Знали бы вы, сколько раз я скачивал себе игры в самолет и только спустя некоторое время понимал, что здесь требуется интернет.

Не так давно автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов подробно рассказывал о том, что делать, если плохо работает интернет. Если объективных причин для возникновения неполадок вы не нашли, рекомендую ознакомиться с материалом коллеги.

Если вы играете через мобильную связь, а не по Wi-Fi, игра может лагать из-за поступающего вам звонка или SMS. Думаю, сейчас все уже знают, что большинство смартфонов бюджетного сегмента не умеют справляться с двумя задачами одновременно. Так что либо игры, либо сотовая связь.

Как очистить оперативную память на телефоне

Как я уже говорил, большинство нынешних смартфонов способны буквально на любые задачи. Причем неважно, используете вы хорошего середнячка или топовый флагман на Snapdragon 888, скорее всего и тот и другой будут чувствовать себя в полном порядке.

Однако если вы запустите приложение для монтажа одновременно с Genshin Impact, устройство за это спасибо не скажет. Понятно, что сейчас смартфоны научились сгружать энергозатратные приложения из оперативки, но, что называется «на всякий случай», лучше закройте все фоновые программы.

Если же игра уже зависла, самый простой путь — перезагрузить устройство. Только одна большая просьба — не спешите запускать игрушку в первые 30 секунд после рестарта. Подождите хотя бы минутку, ибо сначала устройству необходимо подгрузить все важные процессы.

Зачем чистить кэш в телефоне

В принципе, скорость работы игры почти никогда не зависит от количества кэша на устройстве. Первостепенную роль играет объем свободной внутренней памяти. Почти все производители мобильной техники рекомендуют оставлять хотя бы 20% свободного пространства. В противном случае, производительность гаджета падает, а значит, игра тормозит. Как лучше очистить память телефона? Правильно, удалить кэш.

Очистить кэш на Андроид проще простого:

Разблокируйте устройство.

Перейдите в Настройки.

Откройте раздел Приложения, Память.

Посмотрите, какие приложения занимают много места.

Тапните по нужной программе и нажмите Очистить кэш.

Лагает игра на Android

Думаю, что все знают о том, что лучшая проверка смартфона на производительность — это игры. Исходя из этого логично предположить, что перед началом гейминга лучше всего отключить режим энергосбережения. Таким образом вы сможете вытащить из своего гаджета максимальную мощность. Для этого:

Разблокируйте смартфон.

Откройте Пункт управления свайпом сверху вниз.

Нажмите на значок Экономия

Там же в Настройках можете проверить не установлено ли у вас расписание включения данной фишки. Если вы играете часто, лучше всего отключить параметр полностью, ну или как минимум установить его в то время, когда вы не собираетесь играть.

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Плюс, проверьте устройство на наличие обновлений системы. Часто бывает так, что производители исправляют недочеты в новых версиях операционки. Если же данные советы вам никак не помогли и телефон все равно томозит, рекомендую обратиться в сервисный центр. Специалист проведет всю необходимую диагностику и скажет окончательное слово.

А вы часто сталкиваетесь с тормозами в играх? С чем связываете подобные проблемы? Обязательно расскажите об этом в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.