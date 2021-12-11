Приключенческие игры для Android, которые обязательно надо попробовать

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Артем Сутягин 0

Приключенческие игры, в отличие от экшн-игр, часто сложно отнести к конкретному жанру. Приключенческие игры, как правило, во многом пересекаются с другими жанрами, особенно с головоломками, платформерами и играми-боевиками, но в конечном итоге они должны иметь одну важную отличительную черту — приключение в основе своего сюжета. К сожалению, примеров чистых приключений не так много, но они есть, и мы собрали лучшие из них в одной подборке. В эти игры всегда приятно поиграть в свободное время, а то, что некоторые из них бесплатны, делает их еще более интересными.

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Сегодня поговорим про приключенческие игры для Android.

Forgotten Anne — красивая приключенческая игра

Если вы когда-нибудь хотели поиграть в игру Studio Ghibli на телефоне, то Forgotten Anne создана для вас. Эта приключенческая ролевая игра-головоломка стоит на голову выше остальных в инди-пространстве, предлагая отличный саундтрек, красиво нарисованное от руки окружение, крутую анимацию и отличную озвучку.


Forgotten Anne рассказывает историю, как вы уже догадались, Энн. Молодая женщина, живущая в мире забытых вещей, воплощенных в жизнь. Энн должна пробиться через трудности, чтобы подавить восстание повстанцев. Вы будете использовать таинственную живительную силу под названием Арка, чтобы управлять потоком энергии, решать головоломки и перемещаться по мрачному городу вечного дождя.

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Сегменты платформеров могут немного расстраивать, но в остальном игровой процесс стоит того, чтобы обратить внимание на эту игру. Она не очень длинная и рассчитана буквально на пару часов игрового времени, но лучше всего провести несколько отдельных сессий, чтобы получить максимум удовольствия от атмосферного опыта.

В Forgotton Anne нет рекламы или покупок в приложении, но если вы хотите сыграть в полную версию, то вам придется заплатить за нее разово после окончания пробного периода. Но если вы пользуетесь Play Pass, то сможете играть в нее полностью бесплатно.

Скачать Forgotten Anne

Harry Potter: Wizards Unite — игра про Гарри Поттера

Мало кто не слышал о Гарри Поттере. Без сомнения, это медиа-феномен, но фанаты жаждут хороших игр, которые позволили бы им войти в этот волшебный мир. Конечно, игры Lego Harry Potter были забавными, но эта франшиза была слишком своеобразной.


Wizards Unite переворачивает эту идею с ног на голову. В то время, как некоторые фанаты ждут настоящей ролевой игры или чего-то в этом роде, эта игра может дать им хоть что-то. Игра чем-то похожа на Pokémon Go, но с волшебниками и тому подобным. Вот в основном то, что здесь происходит. Она требует от вас некоторых физических усилий, но многим это понравится.

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В Harry Potter: Wizards Unite можно играть бесплатно с покупками внутри приложения. Возможно, у него еще нет такого влияния, которое есть у Pokémon Go, но безусловно эти две игры интересны и привлекают внимание.

Скачать Harry Potter: Wizards Unite

Oxenfree — классическая приключенческая игра

Oxenfree — это классика, которая никогда не устареет. Группа подростков на жутком острове, готовящаяся к паранормальным махинациям — это именно то, что дает нам Oxenfree и с чем она отлично справляется. В основе сюжета стоит конкретный персонаж, а именно, главная героиня Алекс. Она и ее друзья проводят ночь на острове Эдвардс, бывшем военном форпосте, выведенном из эксплуатации.


Вы можете себе представить, ни один таинственный остров, используемый в военных целях, как и у острова Эдвардс, у них есть свои секреты. После случайного открытия портала в неизвестное, Алекс и ее друзья теперь должны пережить ночь и покинуть остров, чтобы спастись. Пугающая атмосфера превосходна, история очень увлекательна, а механика диалогов добавляет значимости повторному прохождению игры.

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Oxenfree получит продолжение в следующем году. Это уже говорит о том, что игра вызвала немало интереса среди пользователей. Вы можете потратить не менее 2-3 часов на свое первое прохождение, но стоит поиграть в нее и второй раз. Без спойлеров будет сложно объяснить, почему так происходит, но после первого прохождения вы сами все поймете.

Скачать Oxenfree

Pokémon Go — игра про покемонов

Когда Pokémon Go впервые была запущена в 2016 году, миллионы людей сразу начали в нее играть, и она стала очень массовым явлением. С тех пор мы видели, как этот формат копируют другие бренды, надеясь заработать на популярности мобильных AR-игр, доведенном до совершенства Niantic. Но ничто не сравнится с культурным влиянием и устойчивостью Pokémon Go. Сейчас она стала чуть менее популярной, но у нее все равно есть огромное количество поклонников.


В декабре прошлого года Niantic наконец-то добавила систему сражений PvP, которая добавила возможность соревноваться с друзьями. Эту возможность обещали чуть ли не с самого начала, но теперь она появилась.

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Просто приятно видеть, что эта феноменальная игра продолжает расти и расширяться, и поэтому мы снова добавили ее в наш список лучших игр для Android. Pokémon Go — это уже не просто игра, а в некотором роде даже культурное явление. А добавляет ей интереса то, что играть можно совершенно бесплатно.

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