5 причин использовать облако вместо карты памяти

21 век подарил нам возможность хранить данные на самых разных носителях. Еще не так давно диски были основным методом хранения важной информации: музыки, фотографий и видео. Чуть позже им на смену пришли USB-флэшки и карты памяти, которые, казалось, уже ничто не сможет нам заменить. В конце нулевых стали активно появляться различные файлообменники, которым не особо доверяли. А зря: именно они стали прототипом облачных хранилищ, без которых сложно представить нашу жизнь. Несмотря на то, что SD-карта всегда под рукой, у облачного хранилища есть свои весомые преимущества. Рассказываем, почему пора начать использовать облачное хранилище для хранения файлов.

Не открывается MicroSD

Мое худшее воспоминание, связанное с MicroSD — случай, когда она попросту перестала открываться на любом устройстве. Ни компьютер, ни смартфон не отображали ее. Из-за нее я потерял важные фотографии, сделанные в другой стране. Перед этим я испробовал все способы, которые нашел в Интернете, но флэшку оставалось только выбросить, оставив себе только воспоминания об отдыхе.

Облачное хранилище от Microsoft существовало уже тогда, но я не придал ему значения, оставив все на твердом носителе. Перенести файлы в облако — дело 15 минут. Оттуда они никуда не денутся, откроются на любом устройстве, даже на телевизоре с Android TV. Это и делает облачное хранилище более гибким в отличие от карт памяти.

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Как защитить данные на флэшке

Для того, чтобы защитить данные на карте памяти, вам придется немного помучаться: установить пароли на отдельные папки с помощью ПК, скрыть их или заархивировать. Для надежности лучше пользоваться сторонними программами, чтобы быть уверенным на все сто. Гарантий безопасности все равно почти нет. Зато этого не скажешь про облачное хранилище: во всех популярных сервисах уже есть вход с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или через элементарный ввод код-пароля. Так что, в случае, если потеряете смартфон, можно не переживать за безопасность данных, на всякий случай сменив пароль от учетной записи.

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Объем облачного хранилища

Объём облачного хранилища вы можете выбирать сами, остановившись на бесплатном варианте. Например, Яндекс.Диск предоставляет 10 Гб — этого достаточно для хранения временных файлов или важных данных, к которым постоянно нужен доступ. При необходимости можно добавить облаку пространства, заплатив за подписку. Учитывая то, насколько это надежный способ хранения, это вполне справедливая сумма.

С картой памяти все намного сложнее: они отличаются не только по объему, но и по классу, от которого зависит скорость записи и чтения. Считается, что чем дороже ваша MicroSD, тем она лучше и надежнее. Но никаких гарантий того, что она вскоре не выйдет из строя, снова нет. Таким образом, можно запросто выбросить деньги в трубу.

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Смартфон без карты памяти

Современные смартфоны все чаще производят без поддержки карт памяти: вы можете выбрать из нескольких конфигураций объема внутреннего хранилища. Правда, у этого подхода есть и свои минусы: например, не получится расширить встроенную память или перенести важные данные без использования облачного хранилища в такой смартфон.

Да и ноутбуки и планшеты потихоньку перестают оснащать слотами для карт памяти: придется помучаться с покупкой адаптера. Зато это очередной шаг к тому, чтобы пользователи избавлялись от ненадежных карт памяти, доверяя свои данные облаку: достаточно создать резервную копию смартфона или чатов из WhatsApp.

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Срок службы карты памяти MicroSD

Самым важным минусом карты памяти является ее ограниченный срок службы: у каждого производителя и типа флэшки он рассчитывается по-своему. Используя карту памяти, нужно всегда быть готовым к тому, что однажды она выйдет из строя. Скорее всего, в самый неподходящий момент. Из-за лимита на количество записи и чтения данных и возникает срок жизни MicroSD. Кстати, это касается и USB-флэшек, и SSD-носителей: начинайте делать резервные копии прямо сейчас, пока ваша флэшка не вышла из строя.

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С облачным хранилищем проблем не возникнет. Ну, почти. Бывает, что сервер «падает», но за все годы, пока я пользуюсь тем же OneDrive, такого не было ни разу. К тому же, в Windows 10 хранилище аккуратно встроено в Проводник, что упрощает взаимодействие. Кажется, использование и создание бэкапов в облачном хранилище пора добавлять в основы цифровой гигиены — без этого в 2022 году уже никуда.