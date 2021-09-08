Как восстановить удалённые фото на телефоне. 3 рабочих способа

Даже если ваш смартфон обладает большим объёмом памяти, скорее всего вы всё равно регулярно проводите там чистку, удаляя данные, которые уже не представляют большой ценности. Но так под руку может попасться не только мусор, но и что-то вполне себе ценное. Например, фотографии, которые потом гарантированно захочется восстановить. К счастью, даже если вы не опомнились сразу, возможность вернуть удалённые фото всё-таки есть.

Как восстановить удалённые фото на Android

Первый способ самый эффективный. Он заключается в том, что восстановить удалённые фото с телефона с помощью специальной утилиты Tenorshare UltData for Android. Она позволяет вернуть фотографии, даже если вы удалили их из папки «Удалённые».

Вот как это работает:

Скачайте Tenorhsare UltData for Android себе на Mac или ПК;

Запустите утилиту и подключите телефон к компьютеру по кабелю;

Не отключая телефон, запустите «Настройки» — «Система и обновления» и включите пункт «Отладка по USB»;

Теперь откройте шторку уведомлений и нажмите на уведомление «Отладка по USB», после чего включите «Передача файлов»;

На экране компьютера нажмите «Восстановить данные»;

Выберите данные, которые хотите восстановить, и подтвердите запуск утилиты на смартфоне;

Дождитесь, пока утилита найдёт удалённые данные, потом выберите нужные и нажмите «Восстановить».

Скачать UltData for Android

Утилита UltData for Android довольно универсальна. Она позволяет как восстановить удалённые фото на Андроиде, так и вернуть стёртые контакты, сообщения, медиавложения, историю звонков, видеозаписи, аудиосообщения, документы. Кстати, таким образом даже можно восстановить удалённые фото WhatsApp на Android. Правда, учитывайте, что, чем больше времени прошло с момента удаления, тем сложнее может быть восстановить эти данные.

Как восстановить фото из удалённых

Впрочем, некоторые смартфоны под управлением Android имеют встроенную корзину для фото. Она представляет собой отдельный альбом, который называется «Удалённые» или «Недавно удалённые». Туда сгружаются все снимки, скриншоты и видеозаписи, которые вы хотите удалить.

Они хранятся там 30 дней, после чего окончательно удаляются окончательно. Учитывайте, что этот способ не позволяет восстановить данные после сброса настроек Android. Однако до истечения 30 дней вы всё ещё можете восстановить удалённые фотографии и видеозаписи самостоятельно, не обращаясь к вспомогательным утилитам.

Возьмите смартфон и откройте приложение «Галерея»;

Пролистайте вниз и выберите альбом «Недавно удалённые»;

Выберите нужные фотографии и отметьте их галочкой;

Нажмите на кнопку «Восстановить» и дождитесь восстановления.

После этого фотографии пропадут из альбома с удалёнными файлами и появятся в том альбоме, откуда они были удалены изначально. Но, если вы не успели восстановить их в течение 30 дней, пиши пропало. Фотографий больше в альбоме не будет.

Единственным способом вернуть их будет утилита UltData for Android. Но, если вы думаете наперёд, можете воспользоваться сервисом «Google Фото», который автоматически выгружает все ваши фото и видео в облако и хранит там постоянно.

Как восстановить фото с карты памяти

Третий способ предполагает восстановление фотографий с карты памяти телефона. Правда, по уровню удобства он уступает и первому, и тем более второму способу, потому что для этого вам придётся задействовать другую утилиту под названием Recuva.

Скачайте программу Recuva себе на компьютер и установите;

себе на компьютер и установите; Подключите карту памяти телефона к ПК через карт-ридер;

Нажмите «Далее» и выберите картинки для восстановления;

Выберите место размещения фотографий (на карте памяти);

Включите функцию «Углубленный анализ» и начните поиск;

Отметьте нужные фото и выберите место, куда они сохранятся.

На самом деле Recuva может искать удалённые данные на карте памяти, даже если просто подключить смартфон к компьютеру по кабелю, не извлекая саму флэшку. Однако практика показывает, что лучше всё-таки использовать специальный карт-ридер, потому что не все телефоны распознают SD-карты как отдельные тома.

Поскольку Recuva опирается на информацию об удалённых данных, миниатюрах и другие сведения, очевидно, что утилита может найти не все фотографии, которые вы ранее удалили. Поэтому не возлагайте на приложение больших надежд. Кроме того, ему может быть не под силу вернуть фото, которые были удалены полгода или год назад.