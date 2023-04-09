Как включить быструю зарядку на телефоне

Быстрая зарядка для телефона — настоящее спасение, когда на вашем устройстве осталась всего пара процентов, а уже через 10-20 минут нужно выходить из дома. Еще 5 лет назад, оказавшись в такой ситуации, вы были бы вынуждены брать с собой повербанк. Но сейчас ситуация изменилась. Достаточно включить быструю зарядку на Андроид, и телефон за отведенное время восстановит энергию на 50, а то и на 100%. Рассказываем, как это сделать.

Что такое быстрая зарядка

Быстрая зарядка — понятие растяжимое, так как производители смартфонов используют разные протоколы восстановления энергии. Главная характеристика для нас — это мощность. Быстрой принято считать любую зарядку, выдающую более 10 Вт. Но вы должны понимать, что разница скорости восстановления энергии между адаптерами питания на 15 и 120 Вт колоссальна. В первом случае восполнить емкость аккумулятора на 5000 мАч удастся чуть менее чем за 2 часа, а во втором — за 20 минут.

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В отдельном материале мы уже рассказывали, какая зарядка быстрее, рассмотрев предложения самых популярных производителей. Обязательно прочитайте его, если при выборе смартфона одной из важнейших характеристик для вас является скорость восстановления энергии.

Можно ли заряжать быстрой зарядкой

Многие люди боятся пользоваться функцией быстрой зарядки, полагая, будто она приведет к преждевременному износу аккумулятора. Но это не так. Или во всяком случае не совсем. Опасность быстрой зарядки заключается в излишнем нагреве корпуса из-за высокого уровня сопротивления внутри батареи, но такое происходит только в случае с блоками питания мощностью 120 Вт и выше.

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Но даже с таким адаптером переживать не стоит. Ваш девайс имеет встроенный контроллер, умеющий искусственно понижать мощность принимаемого тока, если температура аккумулятора преодолевает опасный порог. В любом случае нужно правильно заряжать телефон, и тогда никакие проблемы не будут страшны.

Есть ли быстрая зарядка на телефоне

Функция быстрой зарядки есть далеко не на каждом смартфоне. Чтобы убедиться в ее наличии или отсутствии, нужно посетить официальный сайт производителя. Найдите свою модель и откройте раздел «Характеристики». В пункте «Аккумулятор» будут представлены все необходимые сведения.

В характеристиках указывается максимальная мощность зарядки. Это не значит, что вы навредите смартфону с поддержкой 67 Вт, если подключите к нему адаптер на 120 Вт, однако никакого ускорения от использования более мощного блока питания не произойдет.

Как сделать быструю зарядку

Обычно, чтобы включить быструю зарядку на телефоне, не нужно предпринимать никаких мер. Чаще всего она активируется автоматически, как только вы подключаете к своему гаджету блок питания нужной мощности. Если комплектный адаптер менее мощный, его не было изначально или стандартный аксессуар сломался, то вы можете ознакомиться с нашими подборками:

Тем не менее, порой включать быструю зарядку нужно принудительно. В частности, так приходится поступать владельцам смартфонов Samsung, которые вынуждены:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Обслуживание устройства». Открыть вкладку «Батарея». Нажать на «три точки». Выбрать «Настройки». Активировать функцию быстрой зарядки.

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На смартфонах, поддерживающих блоки питания высокой мощности (120 Вт и более), по умолчанию скорость зарядки тоже бывает ограничена. Чтобы снять оковы, необходимо:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Батарея». Открыть вкладку «Ускорение зарядки». Активировать одноименный переключатель.

Так приходится поступать с быстрой зарядкой Xiaomi. Если вы являетесь владельцем смартфона другого производителя, то все равно проверьте наличие подобной функции в настройках своего устройства.

Пропала быстрая зарядка — что делать

Если ранее вы пользовались технологией Fast Charge, но в какой-то момент заметили, что перестала работать быстрая зарядка, то в первую очередь необходимо посетить настройки смартфона. Зачастую функция отключается после перезагрузки устройства или установки обновления ПО.

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Иногда быстрая зарядка не работает, если вы используете неоригинальные аксессуары (кабель или адаптер). Всему виной разные протоколы Fast Charge. Наконец, проблема бывает связана с неисправностью аксессуаров. Чтобы ее решить, просто купите новый адаптер питания и кабель.

Как отключить быструю зарядку

Несмотря на безопасность и неоспоримую пользу быстрой зарядки, возможно, вы захотите ее отключить. Как мы уже выяснили ранее, сделать это получится через настройки смартфона, но не на каждом устройстве. Поэтому самый лучший способ убрать быструю зарядку — воспользоваться слабым блоком питания.

Купить адаптер питания на 10 Вт

Иногда удается и вовсе обмануть систему, снизив скорость зарядки подключением более мощного адаптера. К примеру, смартфон Redmi Note 10 Pro поддерживает 33 Вт, но если подключить к нему блок питания от ноутбука, рассчитанный на 65 Вт, то девайс примет только 18 Вт. Все из-за разницы используемых стандартов быстрой зарядки.