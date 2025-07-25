Что означает буква «R» над сетью в телефоне и как ее убрать

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Герман Вологжанин

Полоски связи — привычный символ, который отображается на экранах наших смартфонов в строке состояния Android. Он иллюстрирует качество приема сигнала, а также тип сети. Но бывает, что значок вместо 4G показывает R — букву, ну никак не связанную с поколением связи. Вроде бы, висит она себе в строке состояния и никому не мешает, однако ее появление может быть связано с финансовыми последствиями. Какими — поймете, когда выясните, что значит буква «R» на экране телефона.

Что означает буква «R» над сетью в телефоне и как ее убрать. Разбираемся, откуда взялась эту буква. Фото.

Разбираемся, откуда взялась эту буква

Что означает буква «R» на телефоне

Если появилась буква «R» на телефоне, это значит, что устройство перешло в режим роуминга. То есть в том месте, где вы находитесь, не предоставляются услуги связи действующего оператора, и Android подключается к вышкам других компаний.

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С одной стороны, это выручает, ведь вы по-прежнему продолжаете оставаться на связи. С другой — роуминг несет за собой большие издержки, поскольку при нахождении за пределами зоны покрытия оператора оплаченные пакеты услуг не действуют, а интернет, звонки и SMS тарифицируются по завышенной цене. Стоимость одной минуты разговора может доходить до 100 рублей, а гигабайт трафика и вовсе обходится в несколько сотен.

Как убрать букву «R» на телефоне

Самый простой способ убрать букву «R» на экране — покинуть зону действия роуминга. Если вы считаете, что значок появился неоправданно, свяжитесь с оператором сотовой связи по одному из номеров, указанных в нашем специальном материале.

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Также вы можете извлечь SIM-карту оператора, которая показывает значок «R», или принудительно отключить роуминг на телефоне. Сделать это можно как через приложение компании, предоставляющей услуги связи, так и через настройки Android.

Как отключить роуминг на телефоне

Чтобы убрать значок «R» и отключить роуминг сделайте следующее:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. В строке поиска введите «роуминг».
  3. Перейдите в одноименный раздел настроек.
  4. Отключите международный роуминг.
Как отключить роуминг на телефоне. Нужно просто запретить роуминг на телефоне. Фото.

Нужно просто запретить роуминг на телефоне

Обратите внимание, что отключение роуминга приведет к потере связи на действующей SIM-карте до тех пор, пока вы находитесь вне зоны покрытия своего оператора. Поэтому старайтесь заранее заботиться об услугах мобильного интернета и звонков при выезде за рубеж.

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