Что означает буква «R» над сетью в телефоне и как ее убрать

Полоски связи — привычный символ, который отображается на экранах наших смартфонов в строке состояния Android. Он иллюстрирует качество приема сигнала, а также тип сети. Но бывает, что значок вместо 4G показывает R — букву, ну никак не связанную с поколением связи. Вроде бы, висит она себе в строке состояния и никому не мешает, однако ее появление может быть связано с финансовыми последствиями. Какими — поймете, когда выясните, что значит буква «R» на экране телефона.

Что означает буква «R» на телефоне

Если появилась буква «R» на телефоне, это значит, что устройство перешло в режим роуминга. То есть в том месте, где вы находитесь, не предоставляются услуги связи действующего оператора, и Android подключается к вышкам других компаний.

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С одной стороны, это выручает, ведь вы по-прежнему продолжаете оставаться на связи. С другой — роуминг несет за собой большие издержки, поскольку при нахождении за пределами зоны покрытия оператора оплаченные пакеты услуг не действуют, а интернет, звонки и SMS тарифицируются по завышенной цене. Стоимость одной минуты разговора может доходить до 100 рублей, а гигабайт трафика и вовсе обходится в несколько сотен.

Как убрать букву «R» на телефоне

Самый простой способ убрать букву «R» на экране — покинуть зону действия роуминга. Если вы считаете, что значок появился неоправданно, свяжитесь с оператором сотовой связи по одному из номеров, указанных в нашем специальном материале.

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Также вы можете извлечь SIM-карту оператора, которая показывает значок «R», или принудительно отключить роуминг на телефоне. Сделать это можно как через приложение компании, предоставляющей услуги связи, так и через настройки Android.

Как отключить роуминг на телефоне

Чтобы убрать значок «R» и отключить роуминг сделайте следующее:

Откройте настройки устройства. В строке поиска введите «роуминг». Перейдите в одноименный раздел настроек. Отключите международный роуминг.

Обратите внимание, что отключение роуминга приведет к потере связи на действующей SIM-карте до тех пор, пока вы находитесь вне зоны покрытия своего оператора. Поэтому старайтесь заранее заботиться об услугах мобильного интернета и звонков при выезде за рубеж.