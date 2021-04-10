Что означают галочки в WhatsApp

Вы пользуетесь WhatsApp? Скорее всего, да, даже если не очень его любите.

Например, у меня он установлен, как говорят, чисто на всякий случай – для связи с людьми, которых нет в Telegram. Почему их там нет, для меня загадка. Ведь WhatsApp не только ничем не лучше, он во многом хуже мессенджера Павла Дурова. Это косвенно подтверждают сами пользователи, которые понятия не имеют, что означают многие элементы WhatsApp. Например, те же галочки под сообщениями, которые работают совсем не так, как в Telegram. Что ж, восполняем пробел.

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Не буду ходить вокруг, да около. Поэтому скажу сразу: галочки в WhatsApp, которые появляются под сообщениями, которые вы отправляете, указывают на факт прочтения. Вроде бы, все логично, и дальше можно уже не читать. Но WhatsApp не был бы самим собой, если бы его разработчики не усложнили даже такой простейший элемент интерфейса, придумав для разного сочетания галочек разные значения. Разберём каждое из них в отдельности.

Как понять, что сообщение в Ватсапе прочитано

Одна галочка в WhatsApp – что значит. Это самый базовый элемент интерфейса, который свидетельствует о том, что получатель не только не читал, но даже не видел вашего сообщения. То есть оно перед ним не всплывало даже в виде уведомления на экране блокировки его смартфона. Как правило, одна галочка свидетельствует о том, что телефон получателя либо выключен, либо у него отключены уведомления вовсе.

Две галочки в Ватсапе. Этот элемент является промежуточным между абсолютным неведением получателя о том, что вы отправили ему сообщение, и полным прочтением. Как правило, две галочки появляются тогда, когда уведомление о послании пришло абоненту и высветилось на экране его смартфона. Это совсем не означает, что он его прочёл, но и не исключает такой возможности. Ведь получатель вполне мог ознакомиться с текстом послания на экране блокировки и предпочёл не отвечать.

Две синие галочки в Ватсапе означают, что сообщение прочитано. Прочитано не просто на экране блокировки или в шторке уведомлений, а в самом приложении. То есть получатель вручную кликнул на оповещение о вашем послании либо целенаправленно зашёл в чат с вами, чтобы прочитать, что вы ему там написали. После того, как вы увидите две синих галочки, можно смело отсчитывать время ответа. В этом случае ваш собеседник уже не сможет отвертеться и сказать, что не видел сообщения.

Галочки под сообщениями

Очень многие пользователи не обращают внимание на цвет галочек и принимают две серые галочки за фактическое прочтение. Затем они начинают переживать, что их игнорируют и не уважают, а иногда даже начинают звонить собеседнику и скандалить. Само собой, так делать не нужно.

Внимательно смотрите, в какой цвет окрашены галочки под вашим сообщением. Если они серые, сообщение действительно могло быть не прочитано и может оставаться в таком статусе довольно долго, пока пользователь не зайдёт в мессенджер вручную. Но, уж если галочки стали синими, значит, сообщение точно прочли.

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Мне не очень приятно об этом вспоминать, но у меня у самого вышел такой казус. Я всегда пользовался Telegram, но для связи с покупателем моей квартиры мне пришлось на время пересесть в WhatsApp, где мы вели обширные диалоги. Так вот меня всегда очень пугало, что покупатель надолго пропадал, прочитав сообщение, и не отвечал.

Но, оказалось, я ошибся, и галочки всё это время были серыми. Просто в моём любимом Telegram они не делятся по цвету, и там одна галочка означает, что сообщение не читали, а две – что прочли. Без промежуточных значений, что, на мой взгляд, намного удобнее и логичнее.