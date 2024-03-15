Что посмотреть на VK Видео: лучшие эксклюзивные шоу, которых нет на YouTube

Несмотря на то что YouTube в России так и не заблокировали и, судя по всему, блокировать не планируют, в стране появилась альтернативная видеоплощадка под названием VK Видео. Поверить в то, что она сможет заменить Ютуб, с самого начала было довольно сложно. В конце концов, российские энтузиасты уже предпринимали попытку с Рутубом, и она увенчалась неудачей. Поэтому к проекту социальной сети ВКонтакте многие отнеслись довольно скептически. Но всего за год с небольшим VK Видео вырос из захолустного видеохостинга, куда в основном репостили ролики из YouTube и заливали контент 18+, превратился в полноценную платформу с большим количеством эксклюзива.

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Как скачать и войти в ВК Видео

Для начала предлагаю вспомнить, где и как можно смотреть VK Видео. По состоянию на март 2024 года российский видеосервис доступен на большинстве платформ. У него есть как веб-версия, доступ к которой открывается из браузера, так и нативные приложения под разные операционные системы:

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Авторизация в VK Видео выполняется всего в пару несложных действий. Даже если вы устанавливаете приложение на телевизор, для удобства рекомендуется сначала загрузить его на смартфон, чтобы иметь возможность быстро подтвердить вход.

Скачайте и запустите приложение VK Видео ;

; Нажмите кнопку «Войти» на главном экране;

Если на устройстве установлено приложение ВКонтакте, сервис предложит использовать аккаунт социальной сети для авторизации (в противном случае авторизуйтесь с другими учетными данными);

Проделайте то же самое на телевизоре и войдите, отсканировав QR-код на экране.

Что посмотреть на ВК Видео

Для привлечения аудитории VK Видео запартнерилась со многими популярными блогерами и контентмейкерами, которые пилят для платформы эксклюзивные ролики и даже целые программы со сложным и дорогим продакшеном. Мы опишем только некоторые из них, которые показались нам наиболее популярными. Поэтому, если вы не встретите в подборке канал или шоу, которые вам понравились, не обессудьте: описать вообще все попросту невозможно.

Звезды

Звезды — это новое юмористическое шоу, которое VK Видео запустил совместно с телеканалом НТВ. По сути, это продолжение идеи Игры, которую впоследствии переименовали в Концерты. Только в Звездах известные люди собирают команду из чуть менее популярных комиков и играют в аналог КВН на деньги. Кроме того, сюда вернули жюри. Ведущий шоу — несравненный Азамат Мусагалиев, который в этой программе отошел от роли участника и стал конферансье.

Натальная карта

Натальная карта — это шоу на стыке юмора и эзотерики производства Medium Quality. Ее ведет классная молодая юмористка Олеся Иванченко, которая приглашает в гости кого-то из знаменитостей и составляет им натальную карту, объясняя, что конкретно в их случае означает Юпитер в третьем доме и почему асцендент в Козероге — это смерти подобно. Оппонирует ей Дмитрий Журавлев, которого многие знают по другим юмористическим шоу.

Безумные изобретения

Безумные изобретения фактически являются продвинутой версией Очумелых ручек из Пока все дома, на котором выросли дети 90-х и нулевых. Ведущие шоу — Даня Крастер, Мамикс, Александр Пушной и Андрей Старый из команды Клик-клак. Ребята крафтят всевозможные штуки, проверяют интересные околонаучные утверждения и отвечают на самые сложные вопросы современности.

Меломан

Меломан — еще одно юмористическое шоу, которое ведет тот самый Дмитрий Журавлев. В нем команды соревнуются в навыках песнопения. Они поют в караоке и пытаются угадать пропущенные слова. Все это сопровождается искрометными шутками и невероятным вокалом от самого Журавлева. В общем, лучше один раз посмотреть, чем сто раз читать описания.

Одна безумная история

Одна безумная история — это совсем новое шоу, которое запустилось на VK Видео 13 марта. Его ведущий — Евгений Чебатков. Он расскажет нам 24 невероятных истории, о которых вы не прочтете в учебниках. Факты о них хранятся только в книгах из запретной секции библиотеки Хогвартса. Боевые дельфины СССР, История хирурга Рогозова, который сам вырезал себе аппендицит, беспохмельная водка, скрещивание человека и обезьяны, советские нудисты и переезд домов — все это и многое другое вы узнаете из Одной безумной истории.

Серьезные игры

В отличие от всех предыдущих шоу, описанных в этой статье, Серьезные игры — это полноценная документалка, снятая эксклюзивно для VK Видео. В ней рассказывается об особенностях геймдева, разработчики поведают об особенностях создания отечественных игр, сложностях и раскроют тайну, почему именно Россия может являться матерью многих игровых жанров, популярных сейчас в мире.