Что произойдет, когда в России отключат 3G

В июле этого года издание «Коммерсантъ» сообщило, что один из крупнейших российских операторов сотовой связи билайн к сентябрю начнет сворачивать инфраструктуру 3G: сначала в Москве, а затем и в других регионах нашей страны. И, хотя поддержки третьего поколения лишился лишь один частотный диапазон, полный отказ от 3G — реальность, с которой нам рано или поздно все-таки придется столкнуться. Если вы думаете, будто сворачивание сетей третьего поколения пройдет безболезненно, то немного заблуждаетесь. Сейчас объясним.

На какой частоте работает 4G

Главный ресурс любого стандарта связи — частоты. И ресурс этот ограничен. С каждым годом люди потребляют все больше и больше информации, из-за чего снижается потенциал стандарта. Чем выше нагрузка на сеть, тем медленнее работает интернет. Поэтому при отсутствии хоть сколько-нибудь ясных перспектив появления 5G в России четвертому поколению связи в нашей стране нужны новые частоты. Самый легкий способ их заполучить — переориентировать уже существующие диапазоны. Давайте посмотрим, какие частоты связи в России используются на данный момент:

800 МГц — 4G;

900 МГц — 2G и 3G;

1800 МГц — 2G и 4G;

2100 МГц — 3G;

2600 МГц — 4G.

Как видим, уже сейчас большинство частот отдано на откуп 4G, но нужно больше. Согласно сообщениям «Коммерсанта», в Москве Tele2 еще год назад отказался от полосы 2100 МГц, закрепленной за 3G, в пользу четвертого поколения сотовой связи. А осенью 2022-го то же самое должен был сделать билайн.

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Если отталкиваться от заявлений операторов, переход должен получиться безболезненным: трафик 3G в Москве составляет 4%, а смартфоны с 3G (без поддержки 4G) использует лишь 1% жителей. Эти слова подкрепляются картой покрытия 4G, которую на своем сайте рисует билайн.

Но я бы не стал на 100% доверять подобным картам. Являясь абонентом билайна, лично не раз убеждался, что заявленная зона покрытия не всегда соответствует действительности. Часто, находясь в месте, где оператор обещает прием 4G, я ограничивался 3G, а порой даже изощрялся, пытаясь поймать хоть какую-то связь. Кстати, как у вас с этим?

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3G интернет — плюсы и минусы

Преимущество 4G над 3G очевидно: в первом случае скорость мобильного интернета достигает 2 Мбит/с, а во втором — 100 Мбит/с. Но четвертое поколение связи имеет существенный недостаток по сравнению с третьим. Даже при наличии стабильного приема 4G, когда вы с кем-то разговариваете по телефону, сеть автоматически переключается на 3G. Решить проблему помогает включение VoLTE, но эта технология до сих пор работает не во всех крупных городах и уж тем более отсутствует в глухой провинции.

Если прямо сейчас отказаться от существующих диапазонов 3G, во время звонка вы банально не сможете выйти в интернет, так как скорости 2G недостаточно даже для загрузки страниц современных сайтов. А еще неизвестно, что произойдет быстрее: развертывание инфраструктуры 4G там, где ее еще нет, или прекращение работы 3G.

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И все-таки главным недостатком отказа от сетей третьего поколения является не это. Несмотря на статистику, которую приводит билайн, в реальности довольно много людей пользуется смартфонами с 3G (а ведь еще есть и кнопочные телефоны). Для них перевод действующей полосы 2100 МГц на 4G буквально закрывает двери в интернет. Одновременно с этим неминуемо ухудшится качество приема связи, так как телефон не сможет подключиться к вышке, работающей в этом диапазоне. Кроме того, подключение к 3G используют не только смартфоны, но и другая техника. Так что кому-то придется раскошелиться.

Когда произойдет отключение 3G

Хотя отказ от 3G уже начался, ждать полного перехода придется едва ли не столько же, сколько появления 5G в России. В новом докладе, который выпустило неоднократно упомянутое в тексте издание «Коммерсант», сообщается, что коммерческое использование 3G в Москве продолжится минимум до 2025 года, и пока никто не покушается на полосу 900 МГц. Жители регионов и вовсе могут не переживать до 2027-го.

В качестве причин задержки эксперты называют проблемы с поставками зарубежного оборудования 4G, отечественные аналоги которого начнут поступать не раньше 2023 года. При этом в некоторых других странах отключение 3G если не завершилось, то идет полным ходом. От сетей третьего поколения уже отказались многие операторы в Чехии, Германии, Италии и США.

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Говоря о судьбе 3G, нельзя обойти стороной и перспективы 2G в России. Несмотря на свою отсталость в плане скорости передачи данных, второе поколение связи продолжает применяться в различных датчиках и сигнализациях. Плюс ко всему 2G еще долго будет оставаться актуальным стандартом связи для тех, кто пользуется телефоном только для совершения звонков и отправки SMS. Или ваши бабушки уже общаются через VoLTE?