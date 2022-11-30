Что такое VoLTE на телефоне, как включить и выключить

В процессе эксплуатации смартфона вы можете заметить, что на его экране появился значок VoLTE. Обычно он располагается неподалеку от других иконок, показывающих качество приема сигнала, время и заряд аккумулятора. Если с остальными логотипами все более-менее ясно, информация о том, что означает значок VoLTE, для многих до сих пор остается загадкой. Давайте разбираться, почему эта иконка появляется в строке состояния Андроид, стоит ли от нее избавляться, и, если — да, то как это сделать.

Что значит значок VoLTE

Вообще, в зависимости от используемых интерфейсов в строке состояния могут отображаться самые разные иконки, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Надпись VoLTE свидетельствует о том, что на телефоне включена и работает одноименная функция.

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Как правило, она активирована по умолчанию и не требует дополнительной настройки. Однако у одних пользователей есть значок, а у других — нет. Дело в том, что функция VoLTE напрямую связана с оператором сотовой связи. Порой ее активации в настройках недостаточно для отображения иконки в строке состояния на телефоне. Из-за чего так происходит — узнаете далее.

VoLTE — что это такое в телефоне

Говоря о том, что значит VoLTE, нужно начать с трех последних букв в этой аббревиатуре — LTE. Их можно расшифровать как Long-Term Evolution, что в переводе на русский означает «долговременное развитие». LTE — это один из стандартов сетей четвертого поколения 4G. Подробнее об их отличиях вы можете узнать здесь.

Vo — сокращение от Voice over (голос по). Таким образом, VoLTE — это технология передачи голоса по LTE, которая появилась в эпоху развития 4G. Она передает голос как поток данных, что делает звук более четким, но при этом расходуется пакет минут, а не трафик. Плюс ко всему без VoLTE нельзя пользоваться 4G во время звонка: сеть автоматически переключается на 3G или 2G в зависимости от качества покрытия. Так что плюсы передачи голоса по LTE очевидны.

Технология поддерживается большинством операторов сотовой связи в России. VoLTE есть у МТС, МегаФон, билайн, Tele2 и Мотив. Передача голоса по LTE входит в базовый пакет услуг, а за ее использование не взимается абонентская плата. При этом, как я уже отметил ранее, у кого-то есть значок VoLTE на экране телефона, а у кого-то — нет. Вот 4 причины такого расхождения:

логотип не отображается, если функция отключена в настройках;

также иконки нет, если ваш телефон или SIM-карта не поддерживает VoLTE;

несмотря на то, что VoLTE входит в число услуг большинства операторов сотовой связи России, зона покрытия у всех разная;

на некоторых смартфонах надпись VoLTE не входит в набор основных значков строки состояния, а потому не отображается даже после включения функции.

Кстати, не стоит путать VoLTE и VoWiFi. Это две похожие, но все-таки разные технологии. Так что рекомендую отдельно познакомиться с VoWiFi, ну а мы переходим к, возможно, самой главной части нашего материала — как включить VoLTE.

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Как включить VoLTE

Прежде чем активировать функцию, нужно убедиться, что ваш смартфон поддерживает VoLTE. Это все модели, которые работают в сети 4G, а потому можете смело ставить первую галочку в своем воображаемом блокноте. Второе условие — наличие SIM-карты c VoLTE или eSIM. Тут тоже все просто: любая СИМка с 4G от оператора, предоставляющего доступ к VoLTE, поддерживает передачу звука по LTE. Если вы до сих пор пользуетесь 3G — поменяйте SIM-карту, обратившись в офис компании, услугами связи которой вы пользуетесь. Это быстро и бесплатно, но не забудьте паспорт.

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А вот теперь с чистой совестью рассказываю, как включить VoLTE на телефоне:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Выберете СИМку, которая используется вами для совершения звонков. Активируйте опцию «Включить VoLTE».

Обращаю ваше внимание, что эта инструкция показывает, как включить VoLTE на Xiaomi. Возможно, на вашем смартфоне названия некоторых пунктов меню будут отличаться. При необходимости обращайтесь к поисковой строке настроек.

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Почему не работает VoLTE

Раз уж я заговорил про Xiaomi, то стоит также сказать, что на некоторых устройствах этого производителя для включения VoLTE нужно немного потанцевать с бубном, а именно:

Открыть номеронабиратель. Ввести сервисный код *#*#4636#*#*. Перейти в раздел «Информация о телефоне 1» или «Информация о телефоне 2» в зависимости от того, какую SIM-карту вы используете для звонков. Активировать переключатель «Синхронизация VoLTE включена». Если он не включается — нажать кнопку «Еще» и перейти в раздел «Статус сервиса IMS». Проверить значение напротив пункта «VoLTE».

Если вы увидите надпись «Недоступно» — звоните в службу поддержки оператора и просите сотрудника колл-центра настроить IMS (IP Multimedia Subsystem) для VoLTE. После этого значок должен появиться.

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Еще один важный момент. Если вы находитесь на территории, где не работает VoLTE, вы не почувствуете преимуществ этой технологии и не увидите характерную надпись в строке состояния. К примеру, билайн почему-то до сих пор отказывается внедрять передачу голоса по LTE в Свердловской области. Ау, ребят, 2023 год стучится в двери!

Как отключить VoLTE на Андроид

Конечно, нельзя обойти стороной вопрос, как убрать VoLTE на телефоне. Если вы читали предыдущие пункты материала, то уже знаете ответ. Для всех остальных повторю:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Тапните по названию оператора текущей СИМки. Передвиньте влево ползунок, отвечающий за активацию VoLTE.

Отключать VoLTE на телефоне есть смысл только в том случае, если ваш населенный пункт не входит в зону покрытия технологии передачи голоса по LTE. Но даже в такой ситуации я бы рекомендовал оставить опцию активной. Она никак не сказывается на автономности смартфона, а ее подключение и использование не требует дополнительных трат.