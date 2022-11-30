Что такое VoLTE на телефоне, как включить и выключить

В процессе эксплуатации смартфона вы можете заметить, что на его экране появился значок VoLTE. Обычно он располагается неподалеку от других иконок, показывающих качество приема сигнала, время и заряд аккумулятора. Если с остальными логотипами все более-менее ясно, информация о том, что означает значок VoLTE, для многих до сих пор остается загадкой. Давайте разбираться, почему эта иконка появляется в строке состояния Андроид, стоит ли от нее избавляться, и, если — да, то как это сделать.
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Что значит значок VoLTE
Вообще, в зависимости от используемых интерфейсов в строке состояния могут отображаться самые разные иконки, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Надпись VoLTE свидетельствует о том, что на телефоне включена и работает одноименная функция.
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Как правило, она активирована по умолчанию и не требует дополнительной настройки. Однако у одних пользователей есть значок, а у других — нет. Дело в том, что функция VoLTE напрямую связана с оператором сотовой связи. Порой ее активации в настройках недостаточно для отображения иконки в строке состояния на телефоне. Из-за чего так происходит — узнаете далее.
VoLTE — что это такое в телефоне
Говоря о том, что значит VoLTE, нужно начать с трех последних букв в этой аббревиатуре — LTE. Их можно расшифровать как Long-Term Evolution, что в переводе на русский означает «долговременное развитие». LTE — это один из стандартов сетей четвертого поколения 4G. Подробнее об их отличиях вы можете узнать здесь.
Vo — сокращение от Voice over (голос по). Таким образом, VoLTE — это технология передачи голоса по LTE, которая появилась в эпоху развития 4G. Она передает голос как поток данных, что делает звук более четким, но при этом расходуется пакет минут, а не трафик. Плюс ко всему без VoLTE нельзя пользоваться 4G во время звонка: сеть автоматически переключается на 3G или 2G в зависимости от качества покрытия. Так что плюсы передачи голоса по LTE очевидны.
Технология поддерживается большинством операторов сотовой связи в России. VoLTE есть у МТС, МегаФон, билайн, Tele2 и Мотив. Передача голоса по LTE входит в базовый пакет услуг, а за ее использование не взимается абонентская плата. При этом, как я уже отметил ранее, у кого-то есть значок VoLTE на экране телефона, а у кого-то — нет. Вот 4 причины такого расхождения:
- логотип не отображается, если функция отключена в настройках;
- также иконки нет, если ваш телефон или SIM-карта не поддерживает VoLTE;
- несмотря на то, что VoLTE входит в число услуг большинства операторов сотовой связи России, зона покрытия у всех разная;
- на некоторых смартфонах надпись VoLTE не входит в набор основных значков строки состояния, а потому не отображается даже после включения функции.
Кстати, не стоит путать VoLTE и VoWiFi. Это две похожие, но все-таки разные технологии. Так что рекомендую отдельно познакомиться с VoWiFi, ну а мы переходим к, возможно, самой главной части нашего материала — как включить VoLTE.
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Как включить VoLTE
Прежде чем активировать функцию, нужно убедиться, что ваш смартфон поддерживает VoLTE. Это все модели, которые работают в сети 4G, а потому можете смело ставить первую галочку в своем воображаемом блокноте. Второе условие — наличие SIM-карты c VoLTE или eSIM. Тут тоже все просто: любая СИМка с 4G от оператора, предоставляющего доступ к VoLTE, поддерживает передачу звука по LTE. Если вы до сих пор пользуетесь 3G — поменяйте SIM-карту, обратившись в офис компании, услугами связи которой вы пользуетесь. Это быстро и бесплатно, но не забудьте паспорт.
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А вот теперь с чистой совестью рассказываю, как включить VoLTE на телефоне:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
- Выберете СИМку, которая используется вами для совершения звонков.
- Активируйте опцию «Включить VoLTE».
Обращаю ваше внимание, что эта инструкция показывает, как включить VoLTE на Xiaomi. Возможно, на вашем смартфоне названия некоторых пунктов меню будут отличаться. При необходимости обращайтесь к поисковой строке настроек.
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Почему не работает VoLTE
Раз уж я заговорил про Xiaomi, то стоит также сказать, что на некоторых устройствах этого производителя для включения VoLTE нужно немного потанцевать с бубном, а именно:
- Открыть номеронабиратель.
- Ввести сервисный код *#*#4636#*#*.
- Перейти в раздел «Информация о телефоне 1» или «Информация о телефоне 2» в зависимости от того, какую SIM-карту вы используете для звонков.
- Активировать переключатель «Синхронизация VoLTE включена».
- Если он не включается — нажать кнопку «Еще» и перейти в раздел «Статус сервиса IMS».
- Проверить значение напротив пункта «VoLTE».
Если вы увидите надпись «Недоступно» — звоните в службу поддержки оператора и просите сотрудника колл-центра настроить IMS (IP Multimedia Subsystem) для VoLTE. После этого значок должен появиться.
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Еще один важный момент. Если вы находитесь на территории, где не работает VoLTE, вы не почувствуете преимуществ этой технологии и не увидите характерную надпись в строке состояния. К примеру, билайн почему-то до сих пор отказывается внедрять передачу голоса по LTE в Свердловской области. Ау, ребят, 2023 год стучится в двери!
Как отключить VoLTE на Андроид
Конечно, нельзя обойти стороной вопрос, как убрать VoLTE на телефоне. Если вы читали предыдущие пункты материала, то уже знаете ответ. Для всех остальных повторю:
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
- Тапните по названию оператора текущей СИМки.
- Передвиньте влево ползунок, отвечающий за активацию VoLTE.
Отключать VoLTE на телефоне есть смысл только в том случае, если ваш населенный пункт не входит в зону покрытия технологии передачи голоса по LTE. Но даже в такой ситуации я бы рекомендовал оставить опцию активной. Она никак не сказывается на автономности смартфона, а ее подключение и использование не требует дополнительных трат.