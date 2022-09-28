Какой кнопочный телефон купить в 2022 году

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Иван Герасимов 0

Если вы думаете, что кнопочные телефоны покупают исключительно в редких случаях, скажем, для бабушек и дедушек, то сильно ошибаетесь — в нашей стране их доля среди проданных телефонов составляет около 20%. Это довольно большая цифра, учитывая, что мы живем в эпоху смартфонов. Да и кнопочные мобильники не такие уж и простые: Nokia регулярно устраивает фанатам приступы меланхолии, выпуская обновленные модели прошлого, Xiaomi анонсирует новый кнопочный смартфон, поэтому индустрия в полном порядке! Но а зачем нужен кнопочный телефон в 2022 году? Сегодня об этом поговорим и разберемся, какой телефон лучше выбрать.

Какой кнопочный телефон взять в 2022 году?

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Кнопочный телефон с мощной батареей 2022

Те, кто фанател от телефонов в нулевых, прекрасно знают, что телефоны Philips Xenium — cамые живучие на рынке. И это не меняется уже много лет! Не удивимся, что компания, пережившая Siemens и многие другие бренды, переживет Apple, Xiaomi и других техногигантов. Так что, ловите кнопочный телефон с хорошей батареей: емкость аккумулятора тут 3100 мА*ч, но из-за небольшого дисплея расход энергии крайне низкий, поэтому кнопочный Philips Xenium E590 без проблем проработает до 60 дней в режиме ожидания.

Xenium E590 — главный долгожитель нашего ТОПа

То есть, даже если пользоваться им по минимуму, отправляя СМС и выполняя звонки, его все равно хватит на пару недель. Есть и полезные фишки: реверсивная зарядка, поддержка карт памяти и даже камера на 2 Мп. Плеер и FM-радио, конечно же, присутствуют: отличный телефон на все случаи жизни, получается!

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Противоударный кнопочный телефон

Производители давно взяли на вооружение защищенные смартфоны, но все мы прекрасно понимаем, что мода началась еще с мобильников. Вот, например, BQ 1842 Tank mini: имеет защищенный корпус и, пожалуй, это его преимущество! Многие покупатели так и пишут, что искали недорогой противоударный телефон, с которым ничего не будет при падении.

Противоударному BQ не страшны падения, а еще в нем есть все самые важные функции

Из плюсов: есть 2 сим-карты, поддержка карт памяти, мощная батарея на 1200 мА*ч и радио. Также есть громкий динамик, камера и несколько встроенных игр. Так что, если ищете себе телефон в качестве запасного или просто планируете перевести дух, отказавшись от смартфона, то BQ 1842 Tank mini — то, что вам нужно.

Купить BQ 1842 Tank mini

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Кнопочный телефон с музыкой

Недаром я ранее упомянул Nokia: компания выпускает довольно посредственные смартфоны, но с кнопочными телефонами у нее проблем нет. В 2020 году был перевыпущен музыкальный телефон Nokia 5310 и, знаете, получился даже лучше оригинала! Приятный мягкий корпус, клавиатура, большой экран и даже чип MediaTek начального уровня.

Вы только взгляните, как подрос 5310 за столько лет!

Телефон музыкальный, поэтому поддерживает карты памяти до 32 Гб, поэтому смело подключайте наушники и наслаждайтесь любимыми треками! Управлять воспроизведением можно с помощью клавиш по краям телефона. Вдобавок здесь батарея на 1200 мА*ч, поэтому телефона при активном использовании хватит на день, а также камера со вспышкой — на всякий случай. Очень классный мобильник!

Купить Nokia 5310 (2020)

Дешевый кнопочный телефон

Кнопочный телефон Itel it2173 — один из самых дешевых на рынке. Это самый простой телефон, который существует исключительно для звонков. Ну, и еще его не жалко потерять. Из крутых фишек здесь невероятное время автономной работы (на неделю точно хватит), а еще яркий фонарик и радио, которым можно пользоваться без наушников.

Самый дешевый кнопочный телефон на сегодняшний день — это Itel

Есть даже камера на 0,3 Мп, а сам телефон реально использовать даже в качестве недорого плеера — не забудьте только установить карту памяти microSD. Благодаря поддержке 2G и встроенному браузеру можно пользоваться интернетом через встроенный браузер, насколько бы странно это ни было. В общем, топчик за свои деньги.

Купить Itel it2173

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Удобный телефон для пожилых людей

Один из лучших телефонов для ваших родителей, бабушек и дедушек — несомненно Alcatel 2019G. У него есть большие кнопки, довольно крупный экран плюс увеличенные шрифты. В отличие от смартфонов, в Alcatel 2019G нет ни уведомлений, ни лишних пунктов меню, которые могут сбить с толку людей старшего поколения.

На самом деле, телефон удобен не только для людей в возрасте: с такими клавишами удобно набирать текст любому!

А еще он работает 4-5 дней при среднем использовании или дольше — в режиме ожидания. Ваша бабушка всегда сможет без проблем зарядить его, ведь в комплекте есть целая док-станция, поэтому телефон всегда будет на месте. Самое главное — это наличие очень громкого динамика, а еще возможность назначить избранные контакты на клавиши.

Купить Alcatel 2019G

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