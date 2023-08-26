Что такое Android System Intelligence, для чего он нужен и как его отключить

Android, как, впрочем, и iOS, состоит из множества системных компонентов, которые обеспечивают правильную работу операционки. Но Google, в отличие от Apple, предпочитает не скрывать их, позволяя пользователям видеть составные части платформы и даже взаимодействовать с ними. Бесспорно, это нужно далеко не каждому, ведь, даже неправильное обновление может привести к нарушению их работы. Однако здоровый интерес к тому, как именно работают те или иные составляющие, — это всегда хорошо. Поэтому сегодня мы разберёмся, что такое Android System Intelligence, что в ней такого умного и стоит ли отключать этот компонент, даже если очень хочется.

Android System Intelligence - это системный компонент Android, который, как ни странно, отвечает за работу умных функций наших смартфонов.

Для чего нужен Android System Intelligence

Он не имеет отношения к постобработке фотографий и нейросетевой ретуши неудавшихся кадров, чтобы он получились краше, чем есть на самом деле, но зато делает много другого. Вот лишь основные механизмы, за которые отвечает этот компонент:

Создание субтитров к видео

Перевод в реальном времени

Голосовой ввод и диктовка

Контроль внимания (благодаря этой функции смартфон не гасит экран, если понимает, что вы на него смотрите)

Умный буфер обмена (сохраняет историю копирований)

Выделение текста (странно и не очень понятно, при чём тут Android System Intelligence)

Распознавание музыки (собственный аналог Shazam от Google)

Автоподстановка слов при печати

По большей части Android System Intelligence отвечает за работу функций, облегчающих использование смартфона. По сути, это компонент, исполняющий ту же роль, которую исполняли двое из ларца из одноимённого мультфильма. Он старается всячески вам угодить и сделать так, чтобы вы тратили как можно меньше времени на выполнение рутинных действий.

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Все действия Android System Intelligence выполняет строго на устройстве. Ему для работы даже не требуется подключение к интернету. Поэтому все данные, которые соберёт этот компонент, останутся при вас. Так, по крайней мере, утверждает Google. А вот верить ей или нет, решайте сами. Компания уже несколько раз попадалась на непрямой лжи о том, что не собирает данные, хотя их сбор в действительности вёлся.

Как работает предиктивный ввод на Android

Часть функций, выполняемых Android System Intelligence, относится к числу пассивных. То есть вы не можете воспользоваться ими в активном режиме:

Контроль времени использования

Экономия зарядки

Оптимизация фоновых процессов

Автоматическое закрытие тяжёлых приложений

Формирование предложений для предиктивного ввода

Android System Intelligence анализирует ваши поведенческие паттерны и в реальном времени применяет их на практике, чтобы упростить использование смартфона. Например, этот компонент внимательно следит за тем, что вы пишете в письме Gmail и на основе написанного формирует слова для продолжения или завершения текста, попутно обучаясь делать это лучше.

Как отключить Android System Intelligence

При необходимости Android System Intelligence можно отключить через настройки. От этого ваш смартфон не станет работать откровенно хуже, но вы лишитесь ряда удобных функций. Если вас это не смущает, ниже мы расскажем, как ограничить работу ASI у себя на устройстве. Единственное, о чём следует знать, — это то, что сделать это позволяет далеко не каждая прошивка. Например, в MIUI отключить данный компонент штатными средствами нельзя, а в Funtouch OS — можно.

Перейдите в «Настройки» и откройте «Приложения»;

Здесь включите отображение скрытых компонентов;

В поисковой строке введите Android Intelligence System;

Откройте вкладку компонента и нажмите «Остановить».

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Не исключено, что вы вообще не сможете найти Android System Intelligence у себя на устройстве. Такое бывает, если производитель спрятал его слишком глубоко либо не использовал его вообще. Например, на смартфонах Huawei и Honor без сервисов Google данный компонент отсутствует в принципе, поскольку его работа зависит от наличия Google Mobile Services. А на базе HMS он работать не умеет в силу установленных разработчиками ограничений.