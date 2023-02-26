Что такое облачный пароль в Telegram и нужно ли его включать

Telegram принято считать одним из самых безопасных мессенджеров, где вашу переписку точно не видит никто из посторонних людей. Кроме того, приложение предлагает массу способов дополнительной защиты. С одним из таких я невольно познакомился, увидев в служебных уведомлениях сообщение с советом установить облачный пароль Телеграм. Возможно, нечто подобное встречали и вы. Но известно ли вам, что такое облачный пароль и для чего он нужен? Если нет, тогда самое время в этом разобраться.

Двухфакторная аутентификация в Телеграм

В последние годы в нашей речи закрепилось понятие двухфакторной аутентификации, которую также называют двухэтапной. Ее суть сводится к тому, что для входа в тот или иной аккаунт выполняется двойная проверка. Например, вас просят ввести не только логин и пароль, но и код подтверждения, поступающий на электронную почту или в виде SMS-сообщения на привязанный номер. Это позволяет избежать взлома учетной записи.

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Но что происходит, когда мы пытаемся войти в Телеграм? Давайте разберемся:

Запускаем приложение. Жмем на «Старт». Указываем номер телефона, к которому привязан аккаунт. Вводим код-пароль, поступивший через SMS или служебные уведомления на другом устройстве, где мы авторизованы.

Это классический пример одноэтапной аутентификации, так как для входа нам нужно ввести только короткий код. Мошенники могут его перехватить, и встречайте — взлом аккаунта Телеграм. К счастью, есть способ обезопасить учетную запись. Заключается он во включении двухэтапной аутентификации Телеграм.

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Что такое облачный пароль в Телеграм

Облачный пароль Телеграм — это и есть та самая двухфакторная аутентификация. Но в сравнении с защитой Google она работает иначе. Так, если для входа в аккаунт Гугл сначала нужно ввести логин и пароль, а затем — код из SMS или подтвердить авторизацию на другом устройстве, то в Telegram эти действия выполняются в обратном порядке. Сначала вы указываете номер, вводите одноразовый код, а потом — облачный пароль. При этом нельзя обойтись чем-то одним. Для подтверждения входа нужно пройти оба этапа.

Вводить облачный пароль необходимо только для входа в аккаунт на новом устройстве или после переустановки приложения на действующем смартфоне. Это позволит избежать взлома через бот Телеграм.

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Как поставить облачный пароль на Телеграм

Поговорим о том, как установить облачный пароль, поскольку изначально он выключен. Для активации двухэтапной проверки понадобится:

Открыть настройки Telegram через меню, вызываемое нажатием на «три полоски». Перейти в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Облачный пароль». Нажать кнопку «Задать пароль».

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Подробнее поговорим о процессе создания облачного пароля. Вы можете вводить любые символы почти в неограниченном количестве. После повторения ввода Telegram предлагает указать подсказку, а также адрес электронной почты для восстановления доступа.

Все это упрощает процесс восстановления аккаунта, если забыл пароль от Телеграм, но в то же время снижает уровень безопасности. Злоумышленнику будет легче узнать код, если он предварительно получит доступ к почтовому ящику.

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Как сбросить облачный пароль в Телеграм

Если в какой-то момент вы почувствуете бесполезность двухфакторной защиты, то всегда можете сбросить облачный пароль Telegram или изменить его. Действовать нужно следующим образом:

Откройте настройки конфиденциальности в Телеграме. Перейдите в раздел «Облачный пароль». Введите пароль. Выберите интересующую опцию.

Итак, среди настроек вам будет доступно изменение пароля, отключение двухэтапной аутентификации Телеграм и добавление электронной почты, если ранее она не была привязана.

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Что делать, если забыл пароль от Телеграм

И вот тут мы подбираемся к самому интересному. Допустим, вы настроили двухфакторную аутентификацию Телеграм, но в какой-то момент забыли пароль. Можно ли выйти из этой ситуации? Да, но далеко не всегда. Восстановить доступ можно только в том случае, если ранее вы привязывали электронную почту. Тогда для подтверждения входа придется ввести код, который поступит на указанный e-mail.

Если почтовый ящик не привязан, останется лишь удалить аккаунт Телеграм. Я уже подробно рассказывал о последствиях этого действия в отдельном материале. Увы, без e-mail восстановить доступ не получится. Так что решайте сами, стоит ли устанавливать облачный пароль в Telegram.