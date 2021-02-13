Clubhouse для Android: вы все скачиваете не то приложение

Вы знаете, что такое Clubhouse? Ну, о чем я спрашиваю – конечно, знаете. А даже если не знаете наверняка, то по крайней мере слышали о нём. Это аудио-социальная сеть, где люди общаются только посредством голосовых сообщений. Казалось бы, что мешает делать то же самое в WhatsApp, Telegram или на худой конец во ВКонтакте? Но трендовость – штука совершенно необъяснимая. Поэтому нет ничего удивительного, что пользователи Android, где Clubhouse ещё недоступен, будучи эксклюзивом iOS, умудрились сами себя обмануть приложением с таким же названием.

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Стыдно признаться, но всеобщее увлечение Clubhouse не обошло стороной и нашу редакцию. Буквально на днях кто-то из авторов AppleInsider.ru спросил, а существует ли вообще версия Clubhouse для Android? Я тут же открыл Google Play, ввёл в поиске название социальной сети и получил в выдаче приложение с соответствующим названием.

Посмотрев на разработчика, в роли которого был указан Clubhouse Software, Inc., я полностью уверился в том, что это то, что нам было нужно. Однако довольно быстро кто-то сообразил, что это не то. Так ведь если ошибся я, значит, ошибиться мог кто угодно.

Отзывы Clubhouse для Android

Важно понимать, что у разработчиков «ненастоящего» Clubhouse, очевидно, не было цели кого-либо обмануть. Во-первых, потому что предназначение у этого приложения из Google Play вполне адекватное – это средство для корпоративного управления проектами. А, во-вторых, потому что этот Clubhouse появился в магазине приложений Google гораздо раньше, чем вышла социальная сеть.

Практика показала, что за последние несколько дней количество загрузок Clubhouse из Google Play выросло весьма и весьма ощутимо. Несмотря на то что доступ в социальную сеть пока открывается только по индивидуальным приглашениям, пользователей это особенно не смутило.

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Поэтому они, увидев знакомое название, скачивали приложение и, получив не то, что искали, разочаровывались в нём и спешили выразить своё недовольство. Способов сделать это в Google Play не так уж и много, а эффективный – так и вовсе – один. В результате люди стали оставлять негативные отзывы к Clubhouse только потому, что он оказался не тем:

Тут нельзя просто прийти и зарегистрироваться, не имея друзей уже зарегистрированных… Почему? Ставлю 1 звезду, потому что я не смогла даже зарегистрироваться.

Вы же в курсе, что к вам не зайти? Через Google не позволяет, а кнопки «зарегистрироваться» вообще нет.

Скачал, запустил, не смог создать аккаунт, удалил. Чуваки, на дворе 2021 год, вы серьёзно?

Можно ли скачать Clubhouse для Android

И таких отзывов, если посмотреть, великое множество. Просто пользователи настолько обленились, что даже не берутся читать описание приложения. Хотя в этом «ненастоящем» Clubhouse чёрным по белому написано, что это таск-менеджер, и, чтобы воспользоваться им, нужно иметь корпоративный аккаунт, который оформляется на официальном сайте сервиса. В общем, история примерно такая же, как со Slack, где тоже нельзя зарегистрироваться просто так, да и, честно говоря, одному там совершенно нечего делать.

И так, подведём итог:

Clubhouse существует только в версии для iOS, а на Android его нет;

Регистрация в Clubhouse даже на iOS в данный момент невозможна;

Получить доступ в Clubhouse можно только спецприглашением;

Тот Clubhouse, который есть в Google Play, — не является социальной сетью;

Скачивая приложение, нужно обязательно читать его описание;

Clubhouse для Android нет в виде APK-файлов на сторонних площадках.

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Последний пункт – очень важен. Наверняка вам будут предлагать скачать альфа-, бета-, гамма-версию Clubhouse для Android в виде APK-файла. Так вот – не ведитесь, это абсолютная чушь, потому что версии для Android на данный момент не существует. Поэтому просто расслабьтесь и либо заведите себе на такой случай iPhone, чтобы иметь возможность скачивать эксклюзивный софт, либо просто наберитесь терпения и ждите.