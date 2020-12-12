В России заработал Google Play Pass. Я его опробовал и делюсь впечатлениями

На этой неделе в России запустился сервис подписки на приложения и игры — Play Pass. Чисто технически его нельзя назвать самостоятельным сервисом, потому что он использует тот же ассортимент, что и Google Play. Поэтому, наверное, логичнее было бы назвать новый продукт (новый для российского рынка) просто подпиской. Так я и думал до тех пор, пока не подписался и не попробовал Play Pass самостоятельно. Это заставило меня изменить мнение не только о предназначении сервиса, но и о его статусе, который позволяет ему называться именно сервисом, а не просто подпиской или абонементом.

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Для начала пробежимся по аспектам, которые необходимо знать, оформляя подписку на Play Pass:

Стоимость ежемесячного абонемента 149 рублей, а годового – 1339 рублей;

Одной подпиской могут пользоваться до 5 человек, то есть она по умолчанию является семейной;

Через Play Pass можно получить доступ примерно к 700 приложениям и играм;

Все игры и приложения из Play Pass не имеют рекламы и встроенных покупок;

Первый месяц подписки на Play Pass бесплатен, оплата начинается со второго.

Как подписаться на Play Pass

Воспользовавшись бесплатным пробным периодом, который Google сделала равным одному месяцу, я подписался. Сделать это очень просто:

Запустите Google Play и откройте боковое меню;

В боковом меню выберите вкладку Play Pass (новинка);

В открывшемся окне нажмите кнопку «Начать работу»;

Выберите платёжную карту для оплаты и подтвердите оформление.

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После этого в нижней части экрана в Google Play у вас появится дополнительная вкладка под названием Play Pass. Там собраны все приложения и игры, которые поделены по подборкам. Большая часть пространства отдана, конечно, играм. Здесь можно увидеть разделы с аркадами, доступными по подписке, головоломками, гонками и т.д. Но, если пролистать, будет доступен отдельный раздел с приложениями, открыв который, вы попадёте к списку с категориями ПО.

Какие приложения и игры есть в Play Pass

Сразу скажу, мне такой вариант навигации понравился не очень сильно. Учитывая, что по подписке Play Pass доступно около семи сотен приложений, гораздо проще просто искать нужный тебе софт вручную. Это можно сделать в общем поиске. Главное – выбрать фильтр Play Pass. Тогда всю поисковую выдачу будут составлять приложения и игры, доступные по подписке. Для наглядности они так же помечаются логотипом сервиса – четырхцветным купоном. Увидев такой, знайте, что этот товар можно скачать бесплатно.

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Я пользуюсь Play Pass всего ничего, чтобы можно было судить о реальной широте ассортимента. Тем не менее, прямой поиск наобум позволил мне найти в подписке несколько интересных мне игр и приложений. Тут есть сканеры документов, любимые мной гонки, фитнес-приложения, программы для занятий йогой и много чего ещё. Жаль, флайт-симуляторов не завезли, но я не теряю надежды.

Стоит ли подписываться на Play Pass

Очевидно, что Play Pass – это платформа-конкурент Apple Arcade. Раньше я считал, что это не самое удачное решение, поскольку Apple-то, в отличие от Google, предлагает у себя на площадке эксклюзивные игры. Но потом я поразмыслил над важностью этой самой эксклюзивности и понял, что она не имеет для восприятия сервиса практически никакого значения. Ну, смотрите сами: сейчас в Google Play миллионы игр. Даже если хотя бы 0,01% из них появятся в Play Pass, очень маловероятно, что я когда-либо смогу опробовать их все. То есть большая их часть останется мной не исследована. Так какая разница, есть эти игры где-то ещё или нет?

Я говорил, что не вижу смысла в Play Pass, потому что в игры я давно не играю, а приложения предпочитаю оплачивать сразу, чтобы иметь их в постоянном доступе. Но, как обычно, я слишком сильно насорил субъективщиной и не учёл нескольких важных аспектов:

Play Pass – это в первую очередь игровой сервис, и с этой точки зрения он довольно обширен;

Очень круто, что весь контент из Play Pass лишён рекламных вставок и встроенных покупок;

Наличие в Play Pass приложений можно рассматривать как дополнительную фишку, а не основную;

Большая часть приложений сегодня и так переведена на подписную модель, из-за чего их нельзя просто так купить.

Осторожно: даже топовые приложения из Google Play могут быть опасны

Стоит ли подписываться на Play Pass? Однозначно да, но только как на игровой сервис – тут к нему нет никаких претензий. Возможно, пока в Play Pass не так много игр, как хотелось бы, но надо учитывать, что за чем-то более существенным стоит обращаться к GeForce Now. Там и ассортимент пошире, и стоимость подписки почти в 10 раз больше. Поэтому просто рассматривайте Play Pass как аналог Apple Arcade для Android: тут и игр больше, и стоит он дешевле.