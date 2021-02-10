Чем Google Play отличается от Google Store и что там можно купить

App Store, AppGallery, Google Play, Google Store. Думаю, все эти названия вам хорошо знакомы, потому что они обозначают хорошо знакомые вам магазины, которые вы посещаете на постоянной основе. Однако Google Play и Google Store – это не совсем одно и то же, хотя некоторые очень часто путают их друг с другом, а потому очень часто посещают не то, что искали на самом деле. Попытаемся разобраться, чем Google Play отличается от Google Store, чем там торгуют и как отличить один магазин от другого.

Что такое Google Play Points, зачем нужно и как работает

Начнём с того, что путаница, которую провоцируют Google Play и Google Store, мне совершенно понятна. В обоих случаях в названии доминирует бренд Google и в обоих случаях в названии отсутствует слово App, отсылающее к магазинам приложений. Я уже не говорю, что время от времени Google позволяет себе производить всякие ребрендинги, в результате одного из которых Google Play Market превратился в Google Play, из-за чего некоторые вообще стали называть его Google Play Store, смешав всё в кучу. В общем, грех не запутаться.

Что такое Google Play

А, между тем, и Google Play, и Google Store – это кардинально разные магазины, хоть и тот, и другой по факту являются магазинами. Но отличить их друг от друга довольно легко.

Смотрите. Google Play – это аналог App Store от Apple. То есть магазин приложений. Конечно, на поверку оказывается, что купить там можно не только софт, но и фильмы, музыку, книги, аудиокниги и подписки на разные сервисы, однако по большому счёту сути это не меняет. Как ни крути, Google Play – это магазин контента, где продаются только цифровые товары. Их нельзя пощупать, но при этом зачастую они стоят довольно-таки ощутимых денег, особенно, если мы возьмём за пример сервисы, подписаться на которые может стоить от 100 до 10 000 рублей в месяц.

Что купить в Google Store

Google Store – это собственный магазин Google, где продаются в основном фирменные устройства, которые поисковый гигант производит сам:

Смартфоны Google Pixel;

Ноутбуки Chromebook;

Наушники Google Pixel Buds;

Оборудование для Google Stadia;

Умные колонки Google Home;

Техника для умного дома Nest.

Epic Games делает своего конкурента App Store и Google Play

Однако есть в Google Store и продукция партнёров Google. Это беспроводные зарядки, кабели, блоки питания, подставки, автомобильные аксессуары, ноутбуки на Chrome OS производства Samsung, Sony и других брендов. В общем, поживиться в Google Store действительно есть чем. Но поисковому гиганту этого оказалось мало, поэтому он начал предлагать через магазин физических товаров товары вполне себе цифровые.

Google Store в России

С некоторых пор через Google Store стало можно оформить подписку на облачный сервис Google One, Google Play Pass, игровую платформу Google Stadia, все ответвления YouTube и купить тарифный план Google Fi. Немногие знают, но пользователям из США Google предлагает возможность подключить сотовую связь, предоставляя им удобный доступ к звонкам, SMS и интернету. Подключение осуществляется строго онлайн и только при условии, что ваш смартфон поддерживает eSIM.

В России заработал Google Play Pass. Я его опробовал и делюсь впечатлениями

Сказать честно, разобраться в отличиях Google Play и Google Store не так уж и сложно, хотя поначалу кажется, что Google довольно плохо умеет в брендинг. Однако при более детальном изучении магазинов становится понятно, что к чему, хоть в целом и остаётся впечатление, что Google всё ещё продолжает искать свою торговую стратегию, плохо представляя, где и чем лучше торговать. Поэтому, учитывая сбивчивость поискового гиганта, единственное отличие Google Store, от Google Play, о котором нужно помнить россиянам, состоит в том, что в России первый не работает.