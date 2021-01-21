Что такое Google Play Points, зачем нужно и как работает

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Иван Кузнецов 0

Google Play – это не только и не столько магазин приложений, сколько базис самой настоящей экосистемы. Вы только представьте, сколько сервисов и инициатив используют его наименование в своём. Это и Google Play Игры, и Google Play Книги, и почившая Google Play Музыка. А ведь есть ещё пакет сервисов Google Play Services и подписка Google Play Pass, к числу которых относительно недавно добавился ещё один продукт. Им оказался Google Play Points, который Google запустила около полутора лет назад и теперь продвигает по всему миру. Разберёмся, что это такое и, самое главное, зачем это нужно.

Google Play Points

Google Play Points — это программа лояльности для пользователей Google Play. Совсем как кэшбек в банках

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Google Play Points – это программа лояльности от Google, которая позволяет получать кэшбек за покупки в Google Play. Она, как и любая программа лояльности от банков, ориентирована на увеличение количества покупок за счёт формирования соревновательного аспекта. Просто покупателям почти наверняка захочется получить больший возврат, и они будут покупать товары активнее.

Как работает Google Play Points

Кэшбек в Google Play

Баллы в рамках Google Play Points начисляются за разные покупки, а иногда и просто так

Кэшбек начисляется в виде Play Points, то есть баллов, которые можно потратить только в Google Play. По умолчанию его размер равен 1% с возможностью апгрейда в зависимости от уровня пользователя: бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. По мере их достижения возврат увеличивается не очень значительно – с 1% до 1,4%. Однако время от времени пользователям предлагается поучаствовать в акции, получив 3-4 или даже 5 баллов за каждый потраченный доллар.

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Впрочем, иногда поинты начисляют не только за покупки, но и за сам факт скачивания. Эта практика распространяется на бесплатные приложения, которые Google по той или иной причине начинает продвигать. Искать их вручную не нужно, потому что все спецпредложения перечислены в специальном разделе в Google Play.

Помимо увеличения размера кэшбека, пользователям на топовых уровнях предлагается увеличенный до 5 раз возврат за покупку фильмов, а также премия в размере 500 баллов еженедельно. Кроме того, иногда разработчики сами могут устраивать своего рода распродажи, предоставляя пользователям повышенный возврат за определённые виды встроенных покупок.

Как бесплатно получать платные приложения в Google Play

Play Points

Поинтами можно оплачивать любые покупки и даже донатить

Потратить баллы можно не только на приложения, но и на любой контент, который доступен в ассортименте каталога. Например, книги, фильмы, музыка, аудиокниги, предварительно обменяв 100 баллов на 1 доллар. Кроме того, можно отправить баллы в качестве донатов, например, во Всемирный фонд дикой природы или во Всемирную продовольственную программу.

По состоянию на январь 2021 года Google Play Points работает не во всех странах. Несмотря на то что Google проводит активную экспансию программы, на этой неделе делав её доступной ещё в 13 странах, в России она пока недоступна. Соответственно, у нас нет возможности получать кэшбек, хотя другая инициатива под названием Google Play Pass у нас работает уже с прошлого года. Поэтому у меня есть все основания полагать, что вскоре программа лояльности доберётся и до нас.

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В целом Google Play Points действительно может стать серьёзной причиной для увеличения покупок и своего рода альтернативой Google Play Pass. Всё-таки есть много пользователей, которые предпочитают не платить регулярную подписку за доступ к большому ассортименту приложений, а покупать их по мере надобности. Им как раз было бы очень удобно получать небольшой возврат, чтобы при случае тратить не собственные деньги, а накопленные баллы.

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