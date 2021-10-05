Единственный смартфон на Android, который будет обновляться 5 лет

Официально установленных сроков программной поддержки Android-смартфонов не существует. Google вообще не требует от производителей, чтобы они обновляли свои аппараты в течение определённого времени. Просто так сложилось, что сначала этот период составлял 3 года (2 новых версии Android и 1 год обновлений безопасности), а потом увеличился до 4 лет, но и то не у всех. Несмотря на это, существует довольно много смартфонов, которые обновляются по два года, а то и по одному. Хорошо, что хоть Google со своими сервисами выручает. Но есть производители, которые обещают обновлять свои смартфоны по 5 лет и даже дольше.

Вы когда-нибудь слышали о бренде FairPhone? Не FirePhone, под которым Amazon выпускала свои смартфоны с 3D-экранами, а именно FairPhone, что в переводе означает «честный смартфон». Это британский производитель, который начал выпускать телефоны в 2011 году, сделав своей основной фишкой — высокую надёжность своей продукции.

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Всем покупателям FairPhone предлагались высокая степень ремонтопригодности устройств, увеличенный срок гарантийного обслуживания и длительная поддержка. Однако первые аппараты бренда были откровенно безынтересными и даже 5-летняя гарантия не могла их спасти. Но последняя новинка получилась вполне интересной.

Сколько обновляются смартфоны на Android

FairPhone 4 — это самый новый смартфон бренда, который вышел в прошлом месяце. В отличие от своих предшественников, он получил довольно интересный дизайн. По крайней мере, сзади. Производитель вписал основную камеру новинки не в круг, не в квадрат и даже не в прямоугольник, как принято сегодня, а в треугольник. Выглядит это как минимум необычно, если не сказать красиво.

По материалам ничего необычного: металлическая рамка и поликарбонатный задник. Стекло в FairPhone 4 было решено не использовать — в угоду прочности и ремонтопригодности. Правда, отказаться от него на фронтальной части всё-таки не получилось. Поэтому дисплей прикрывает закалённая панель производства Corning. Возможно, не самого нового поколения, но точно одного из последних.

Каким был самый первый телефон на Android

Задняя крышка смартфона — съёмная. Как и батарея. Поэтому вы всегда сможете заменить её на новую самостоятельно, когда она износится. Производитель утверждает, что не менее просто заменить дисплей, о чём свидетельствует оценка ремонтопригодности — 9,3 из 10. Однако сам бы я туда точно не полез. Мало ли что. Но тот факт, что здесь можно просто поменять батарейку — бесспорно очень важен.

Характеристики FairPhone 4 выглядят следующим образом:

Процессор — Snapdragon 750G

Дисплей — 6,3 дюйма, Full HD+

Память — 6/128, 8/256 ГБ

Аккумулятор — 3905 мА*ч

Камера — 48/48 Мп

ОС — Android 11

Цена — 579 евро

Самый обновляемый смартфон на Android

В общем, обычный середняк по несколько завышенной цене. Но тут есть за что заплатить. Производитель обещает 5 лет послепродажного обслуживания и гарантированную программную поддержку до 2025 года. Здесь ключевое слово — гарантированная. Потому что FairPhone намекает на то, что обновление может быть продлено до 2027 года. От чего это зависит, неизвестно, но производитель даёт понять, что постарается этого достичь.

Очень важно, что пятилетняя поддержка будет полноценной. То есть в течение всего срока производитель будет выпускать по новой версии Android каждый год. Получается, что FairPhone 4 — единственный ныне существующий смартфон, который получит не только Android 14 (такие аппараты уже есть), но и Android 15 и, вероятно, даже Android 16 и 17, которые начнут выходить после 2025 года.

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Верить FairPhone или нет — дело ваше. С одной стороны, FairPhone уже подтвердил свои намерения делом, когда обновил до Android 9 свой первый смартфон на базе процессора Snapdragon 801. Ни один другой производитель не сделал того же, поэтому можно считать, что FairPhone доказал свои намерения на практике. Другое дело, что адаптация новых версий Android для смартфонов бренда занимает довольно много времени, так что не исключено, что обновления будут выходить с пропусками. Например, с Android 12 аппарат обновится сразу на Android 14. Но это не точно.

Как бы там ни было, покупка FairPhone — это сделка с самим собой. Ведь даже сейчас FairPhone 4 не выглядит как идеальный претендент на покупку. Он не очень современен с точки зрения дизайна, да и железо у него — самое проходное. Однако, если его производитель действительно будет обновлять его минимум пять лет, это будет настоящая победа и пример для всех остальных брендов первого эшелона.