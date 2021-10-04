Пользуетесь Android? Google должна заплатить вам за это

Откуда вообще взялся стереотип про то, что iPhone — это более дорогие смартфоны, чем аппараты на Android? Да, раньше флагманы Apple стоили дороже, чем у других производителей. Но теперь, если изучить современный рынок, то станет ясно, что те же Samsung, Xiaomi и Huawei предлагают не в пример более дорогие модели. Скорее всего, стереотип сегодня поддерживают бюджетные iPhone, которые почти по всем показателям хуже, чем устройства на Android, а стоят при этом довольно недёшево. Взять хотя бы iPhone 7 или iPhone SE, которые выглядят как привет из прошлого десятилетия. Но у Apple есть основания брать за свои смартфоны больше. А, если вы пользуетесь аппаратами на Android, то вам должны ещё и приплачивать.

Когда вы покупаете iPhone — неважно, какой — вы платите не только за оборудование и ПО, но и за безопасность, которую вам и вашим данным обеспечивают в Купертино. Это не афишируется, но Apple явно закладывает в цену своих смартфонов хотя бы часть потенциальной прибыли, которую бы она получила, если бы торговала вашими данными или использовала их для рекламы, как это делают другие.

Перейти с iOS на Android ещё никогда не было так просто

Google поступает иначе. Android и сервисы поискового гиганта в большинстве своём абсолютно бесплатны. Да, компания берёт с производителей лицензионный сбор за Google Play. Но, во-первых, это нужно в первую очередь им самим, чтобы их смартфоны были полноценными. А, во-вторых, конкретно вы, как пользователь, за доступ к магазину и всем остальным службам не платите ровным счётом ничего.

Почему iPhone дороже Android

Не платите не потому, что Google — это корпорация добра и её цель заключается в том, чтобы дать миру бесплатный и супер-удобный софт. Всё дело в том, что поисковый гигант просто работает по другому сценарию.

За что вы любите поисковик Google? А Google Карты? А Gmail? А YouTube? За то, что эти сервисы: а) удобные и б) бесплатные. Главное, что бесплатные. Ведь современные люди по-прежнему ненавидят платить за софт. А поскольку общее количество приложений, к которым мы обращаемся десятки раз каждый день, исчисляется десятками, то мы бы просто разорились, если бы платили за них.

Мнение: Главное преимущество Android над iOS, о котором вы не задумывались

Google воспользовалась этим и дала нам то, что мы хотели — бесплатный и удобный софт. Но ведь Google — это коммерческая компания, причём очень успешная. Значит, она должна зарабатывать на своём бесплатном софте, и она зарабатывает, причём немало. Просто Google заключила с пользователями негласный договор, по которому они используют её сервисы, а она собирает их данные.

Кажется, такая мелочь — какие-то данные. Но они включают в себя вообще всю информацию о том, кто мы, где живём, с кем живём, где бываем, как часто и даже сколько зарабатываем. Это очень ценные сведения, которые фактически позволяют Google овладевать нашими умами. Обладая этими данными, Google формирует поисковую выдачу в поиске, подсказывает, куда нам сходить, рекламирует товары, которые мы наверняка захотим купить, и даже подскажет, где всё то, что мы ищем, можно приобрести.

На чём зарабатывает Google

Проблема бесконтрольного сбора данных слишком нова, чтобы люди воспринимали её всерьёз, но отраслевые эксперты и адвокаты, специализирующиеся на ИТ-праве, настаивают на том, что Google и другие техногиганты получают больше, чем предоставляют нам взамен. Ежегодно поисковый гигант получает по 150 миллиардов долларов только за счёт того, что собирает данные от пользователей, которые подобно детям не могут отказаться от этого, поскольку не понимают масштаб бедствия.

Чтобы хоть немного уравнять пользователей в правах с компаниями, эксперты предлагают назначить первым выплаты за их данные. Сегодня это уже практикуется, но довольно узко. Например, Google и Facebook платят пользователям за их данные, если они разрешают не обезличивать их. У этих компаний есть специальные приложения, где люди проходят тесты, отвечают на вопросы и выполняют задания, а потом получают свои выплаты.

Вот это поворот: почти все приложения Google для iOS лучше, чем для Android

Откровенно говоря, выплаты там не очень большие. Вряд ли вы сможете заработать больше 10 долларов в неделю. Однако сам факт того, что Google и Facebook показали нам, что данные могут стоить денег, уже заслуживает серьёзного внимания. Ведь, когда мы пользуемся их сервисами, они собирают куда больше данных, пусть и вынуждены их обезличивать. Так почему бы не спросить у нас, готовы ли мы делиться данными чуть более открыто, но при этом получать за это деньги?

Думаю, большинство людей согласилось бы. Кто-то — ради денег, а кто-то — ради удобства. Я, например, придерживаюсь версии о том, что слежка — это реально комфортно. Она упрощает нашу жизнь. Ну, подумайте сами. Ведь именно благодаря слежке я получаю рекламу, которая показывает мне, где и что можно купить дешевле. Google подсказывает мне, куда можно сходить, а благодаря международным сервисам я могу пользоваться теми же привилегиями, которые заработал в своей стране, за границей. В общем, я бы согласился. А уж если бы за это ещё и приплатили, то остался бы очень доволен.