Новые автомобили всё чаще хочется сфотографировать: необычный дизайн, яркие цвета, футуристичные детали. Но, оказывается, привычный снимок на смартфон может закончиться походом в сервис. Виновата технология, которую многие наши читатели знают по роботам-пылесосам, только в машинах она намного мощнее. Рассказываю, насколько угроза реальна, какие машины стоит обходить с камерой стороной и как не отдать за ремонт 20 тысяч.

Что случилось

По данным телеграм-канала Baza, которые пересказала «Российская газета», обращений в сервисы с повреждённой камерой смартфона за год стало на 30% больше. Ремонт обходится минимум в 15–20 тысяч рублей. Виноваты лидары — датчики систем помощи водителю на новых китайских автомобилях.

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Лидар посылает невидимые глазу лазерные импульсы в инфракрасном диапазоне, а матрица камеры их улавливает. Если снимать работающий датчик вблизи, лазер может сжечь часть пикселей. Опаснее всего зум: телеобъектив собирает луч в маленькую точку.

Насколько это опасно

Риск подтверждают сами производители. Volvo в руководстве к EX90 прямо запрещает направлять на лидар камеру, в том числе смартфона, пишет SlashGear. Apple тоже предупреждает, что лидары могут повредить матрицу даже при закрытой «Камере». Смартфоны на Android устроены так же.

Но мастер сервиса в разговоре с BFM сказал, что с такими поломками к ним пока не обращались: луч лидара постоянно движется, и, чтобы повредить камеру, нужно специально целиться в датчик. Так что пройти мимо или сфотографировать машину издалека почти безопасно. Риск появляется, когда вы снимаете сам датчик вблизи, особенно с зумом.

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Какие машины с лидаром ездят по России

По данным Baza, больше всего жалоб связано с такими марками:

Lixiang (Li Auto);

Xiaomi;

Geely;

Zeekr.

Лидар есть не на каждой машине этих марок, а только в версиях с продвинутым автопилотом. Например, у Li L6, L7, L8 и L9 в версиях Pro и у Xiaomi SU7 в версиях Pro и Max он стоит на крыше, над лобовым стеклом. Узнать его легко: это небольшой выступ или «башенка» в верхней части стекла.

Как понять, что матрица пострадала

Повреждение от лазера не исчезает после перезагрузки или смены приложения. На снимках и видео появляются:

разноцветные точки, чаще красные, розовые или фиолетовые;

полосы и яркие пятна;

мерцание картинки;

отдельные «битые» пиксели.

Проще всего проверить камеру на однотонной поверхности, например на белой стене или тёмном потолке. Если точки стоят на одном и том же месте на каждом кадре, это повреждение матрицы, а не грязь на объективе.

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Как не попасть на ремонт

Угроза реальная, но вероятность случайно испортить камеру невелика. Чтобы свести её к нулю, достаточно нескольких простых правил:

не снимайте лидар на крыше машины вблизи;

не используйте зум, когда в кадре работающий датчик;

фотографируйте такие автомобили с расстояния нескольких метров и сбоку, а не в упор спереди.

Учтите, что такие поломки обычно считаются внешним повреждением, поэтому на гарантийный ремонт рассчитывать не стоит. Пара секунд осторожности обойдётся дешевле, чем 20 тысяч за новый модуль камеры. Обсудить, встречали ли вы такие точки на своих снимках, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.