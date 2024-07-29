Эти российские приложения будут на каждом новом Android-смартфоне. От них уже никуда не деться

Заметный недостаток Android — предустановленные приложения на телефоне. С одной стороны, производители заботятся о нас, по умолчанию предлагая базовые сервисы, с другой — многие их программы дублируются или вовсе являются ненужными, а еще занимают кучу места. Но не спешите винить Xiaomi, Samsung и другие бренды за предустановленный хлам. Они просто вынуждены загружать его для соблюдения местного законодательства каждой отдельно взятой страны, а также для выполнения партнерских обязательств.

Какие приложения предустановлены на Андроид

По умолчанию на каждом смартфоне в России (за исключением HUAWEI) установлен следующий пакет программ:

системные приложения Андроид от производителя (например, «Камера», «Браузер» или «Телефон»);

пакет сервисов Google (Google Play, Chrome, YouTube и так далее);

обязательные российские приложения (Яндекс, 2ГИС и другие).

Также на усмотрение производителя этот список пополняется партнерскими (рекламными) приложениями, но обязательными для Xiaomi, realme, Infinix и других неподсанкционных брендов являются только сервисы Google и российский софт.

Обязательными российские приложения стали в конце 2019 года, когда в Государственной Думе Российской Федерации приняли «Закон о предустановке российского ПО». Через год был утвержден первый список программ, и таким образом парламент обязал производителей смартфонов устанавливать на свои устройства пакет отечественного софта, если те хотят реализовывать свои товары на территории России.

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Время от времени в перечень вносятся изменения, и 25 июля 2024 года Правительство Российской Федерации опубликовало новый список обязательных приложений на Андроид. Эти программы должны быть предустановлены на всех Android-устройствах, предназначенных для нашего рынка, то есть имеющих сертификацию ЕАС (РСТ). Распоряжение вступает в силу 1 января 2025 года.

Обязательные российские приложения

Начиная с 1 января 2025 года на каждом смартфоне или планшете на Android, который вы соберетесь покупать в России, помимо сервисов Google, партнерских и системных программ будут установлены следующие обязательные российские приложения:

Итого насчитывается 19 обязательных российских приложений для Android. Кстати, аналогичный список, пускай и в усеченном виде, также опубликован для iOS. Интересно, сможет ли Правительство России заставить Apple устанавливать RuStore на iPhone? Спойлер: пока нет.

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Как удалить предустановленные приложения

Несмотря на то, что список включает в себя российские предустановленные приложения, при желании от каждого из них можно избавиться, удалив через рабочий стол (задержать палец на иконке программы) или настройки смартфона (нужно посетить раздел «Приложения).

Аналогичным образом можно поступить с некоторыми другими предустановленными программами. Однако есть на Android и неудаляемые приложения. По умолчанию их можно только очистить. Впрочем, на нашем сайте уже выложена инструкция, позволяющая обойти даже это, казалось бы, железобетонное ограничение.

Простой способ удаления системных приложений на Android

А как вы относитесь к предустановленным приложениям на Андроид? Пользуетесь ими или удаляете после покупки нового смартфона? Поделитесь своим мнением в телеграм-чате AndroidInsider.ru.