Эти советы помогут фотографировать на Android-смартфон зимой и не дать рукам замерзнуть

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Герман Вологжанин

Зима — красивое время года, особенно в период новогодних праздников. Наши города начинают пестреть разноцветными гирляндами, что так и хочется сделать фото на телефон. Но вот незадача: зима не только красивая, но и холодная. Руки быстро замерзают на морозе, ведь при взаимодействии с мобильным устройством мы вынуждены снимать перчатки. И как быть в такой ситуации: оставить руки в тепле или снимать окружающую красоту? К счастью, делать столь сложный выбор не нужно, поскольку мы приготовили несколько советов, позволяющих фотографировать зимой, совершенно не опасаясь мороза.

Эти советы помогут фотографировать на Android-смартфон зимой и не дать рукам замерзнуть. Расскажем, как фотографировать на смартфон в перчатках, и дадим другие советы. Фото.

Расскажем, как фотографировать на смартфон в перчатках, и дадим другие советы

Зачем покупать перчатки для сенсорного экрана

Оставить руки в тепле и при этом продолжить снимать на камеру телефона помогут перчатки для сенсорного экрана. Они содержат в своем составе теплопроводящий материал, заставляющий тачскрин реагировать на прикосновение кончиком пальца.

Купить перчатки для сенсорного экрана

К сожалению, сенсорные перчатки не очень теплые. Они позволяют чувствовать себя более-менее комфортно при температуре до -10°C, а при более низких значениях руки начинают замерзать. Кроме того, телефон не распознает отпечаток пальца в перчатках, а потому вам будет сложно разблокировать его. Впрочем, есть выход.

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Как запустить камеру на телефоне

Зимой крайне полезно иметь возможность запустить камеру на Андроид, не снимая блокировку экрана и не используя сенсорный слой. Получить ее можно следующим образом:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Функции жестов».
  3. Откройте вкладку «Запуск камеры».
  4. Активируйте функции, позволяющие открывать камеру на заблокированном экране по нажатию на одну из физических кнопок телефона.
Как запустить камеру на телефоне. Камеру можно запустить нажатием одной из физических клавиш. Фото.

Камеру можно запустить нажатием одной из физических клавиш

Чтобы открыть камеру на Андроид, вам понадобится нажать пару раз на кнопку питания, которая отреагирует вне зависимости от того, надеты на руках человека перчатки или нет. Но как быть, если подобная настройка отсутствует на вашем смартфоне? Тогда установите приложение MacroDroid и действуйте по инструкции:

  1. Запустите программу.
  2. Откройте мастер создания макроса.
  3. В разделе «Триггеры» откройте вкладку «Ввод» и выберите кнопку громкости или долгое нажатие кнопки питания.
  4. В разделе «Действия» откройте вкладку «Камера/Фото».
  5. Выберите «Состояние камеры», а затем — «Включить».
  6. Нажмите на галочку, чтобы сохранить макрос.
Как запустить камеру на телефоне. Через MacroDroid можно создать сценарий, который не предусмотрен настройками Андроид. Фото.

Через MacroDroid можно создать сценарий, который не предусмотрен настройками Андроид

Теперь камера запустится нажатием кнопки, даже если сам смартфон не предусматривает такую возможность. Но все-таки еще раз проверьте настройки Андроид. Не исключено, что функция просто скрывается в другом разделе.

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Как сделать фото кнопкой громкости

Камеру мы запустили, но как фотографировать, не прикасаясь к экрану? А вот так:

  1. Запустите приложение камеры.
  2. Откройте его настройки.
  3. Перейдите в раздел «Функция кнопок громкости».
  4. Выберите действие «Снимок».
Как сделать фото кнопкой громкости. Чтобы сделать фото, не обязательно прикасаться к экрану. Фото.

Чтобы сделать фото, не обязательно прикасаться к экрану

Отныне при нажатии одной из кнопок громкости будет делаться снимок. Кстати, то же самое касается режима видео. Нажали кнопку — началась запись, нажали еще раз — запись прекратилась.

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Что делать, если запотела камера

Фотографируя на смартфон зимой, вы также можете столкнуться с проблемой запотевания камеры. Подобное происходит из-за резкого перепада температур, когда наше устройство из комнатных условий попадает на мороз.

Что делать, если запотела камера. Запотевание камеры быстро пройдет. Фото.

Запотевание камеры быстро пройдет

Чтобы не допустить запотевание камеры, не стоит сразу доставать смартфон из кармана при выходе на улицу, подождите некоторое время. Если это все-таки случилось, поместите устройство на несколько минут в тепло. Карман тоже подойдет. Накопившийся под стеклом конденсат должен исчезнуть. Если он продолжит оставаться — дайте смартфону просохнуть дома. Как показывает практика, запотевание камеры без прямого контакта с водой происходит только с новыми устройствами и пропадает через пару-тройку дней активного использования.

Как пользоваться смартфоном зимой

Наконец, помните, что зима — тяжелое время года как для наших рук и камеры смартфона, так и для аккумулятора мобильного устройства. На морозе он быстро разряжается, а порой и вовсе выходит из строя. Поэтому желательно носить телефон во внутреннем кармане куртки и не доставать его по пустякам.

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С другими советами вы можете познакомиться в тексте, где мы рассказывали, почему смартфон быстро разряжается зимой. Там вы найдете решение самых распространенных проблем, напрямую не связанных с камерой.

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