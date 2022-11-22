Почему запотела камера телефона и что с этим делать

Для большинства покупателей камера смартфона является главным параметром, напрямую влияющим на выбор того или иного устройства. Мы изучаем характеристики и смотрим сравнения, но в конечном итоге все это не имеет никакого смысла, если вы, выйдя на улицу, заметите, что запотела камера. Скопившийся под стеклом конденсат не дает матрице уловить свет, из-за чего фотография получается мыльной. Ситуация не из приятных, но она не является безвыходной. Сегодня вы узнаете, что делать, если запотела камера, но сначала нужно понять, почему это произошло.

Почему запотела камера

Как показывает практика, с запотеванием камеры телефона может столкнуться любой пользователь. Проблема проявляется в виде конденсата, образующегося под стеклом объектива, что свидетельствует о попадании влаги в корпус устройства. Чаще всего запотевание происходит после погружения смартфона в воду. В таком случае под стеклом может образоваться даже не конденсат, а целые капли. Причем происходит это вне зависимости от окружающей температуры.

Другое дело, если камера смартфона запотевает после выхода из теплого помещения на улицу и наоборот. Такая проблема дает о себе знать даже без прямого контакта устройства с жидкостью. В воздухе так или иначе содержится влага, которая без особого труда может попасть в корпус, если тот не обладает влагозащитой. Затем в игру вступает перепад температур, когда вы возвращаетесь с холодной улицы в теплое помещение.

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Обратная ситуация происходит под влиянием того же фактора, однако на появление конденсата влияет не столько температура окружающей среды, сколько нагрев внутренних компонентов. Если процессор телефона горячий, а снаружи — холодно, запотевание камеры становится делом времени. Разумеется, при условии, что в корпус смартфона каким-то образом попала влага.

В этой связи стоит дать пару рекомендаций, чтобы не столкнуться с проблемой появления конденсата камеры. Старайтесь не использовать смартфон в холодное время года и помните, что в отдельных ситуациях есть смысл переплатить за телефон с IP68 или другим стандартом защиты. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Телефоны с запотевающей камерой

Если ваш смартфон не обладает влагозащитой, то, как мы выяснили, конденсат может появиться даже без прямого контакта устройства с жидкостью, однако происходит это крайне редко и обычно бывает вызвано браком устройства. Яркий пример — запотевание камеры Xiaomi 12, о котором первым сообщил Евгений Макаров с Mobiltelefon.ru, а затем аналогичные сообщения заполонили тематические форумы, посвященные данной модели.

Российское представительство китайского бренда быстро открестилось от проблемы, сославшись на то, что конденсат появляется только на смартфонах для китайского рынка, не предназначенных для использования в условиях низких температур. Забавно, но в это время в столице Китая проходили зимние Олимпийские игры, из-за чего объяснение выглядело, мягко говоря, спорным.

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Как бы то ни было, Xiaomi 12 — смартфон без влагозащиты. Поэтому появление конденсата в том или ином виде стоило ожидать. А вот с Samsung Galaxy Note 20 случилось настоящее недоразумение. Корпус корейского устройства защищен по стандарту IP68, то есть влага попасть в него ну никак не могла. Но это не помешало запотеть камере. Причем далеко не при минусовых температурах.

Что делать, если запотела камера

Если у вас попала вода в камеру телефона, который обладает влагозащитой и до сих пор находится на гарантии, или без видимых на то причин появился конденсат, вы наверняка решите обратиться с этой проблемой по месту приобретения устройства. Но учтите, что попадание воды не является гарантийным случаем, какой бы стандарт защиты в характеристиках ни указывал производитель. Поэтому с высокой долей вероятности устранять недуг придется самостоятельно.

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Во-первых, вы можете просто подождать некоторое время, рассчитывая на то, что в какой-то момент запотевание исчезнет само по себе. Как ни странно, это адекватное решение, так как в процессе эксплуатации влага так или иначе испарится. Главное, чтобы она не просочилась в корпус снова. Также можно немного ускорить этот процесс. Серые магазины, занимавшиеся поставками китайской версии Xiaomi 12 в Россию, в прямом смысле высушивали смартфоны, размещая их на обогревателях. Смотрится глупо, но, черт возьми, помогает!

Если запотевание камеры вызвано падением телефона в воду, то оптимальным методом решения проблемы выглядит погружение устройства в миску с рисом. Этот способ спас тысячи «утопленников», так что и в ситуации с появлением капель воды под стеклом камеры он станет палочкой-выручалочкой.

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Наконец, в интернете можно встретить рекомендацию в виде ускоренного высушивания смартфона бытовым феном. В принципе, способ тоже рабочий, но нужно быть предельно аккуратным, не выставляя температуру на максимум. Иначе попытка убрать запотевание камеры может стать причиной возникновения массы других сложностей.