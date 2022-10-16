Как пользоваться смартфоном зимой: полезные советы и незаменимые аксессуары

Зима близко. Совсем скоро в наши края придет холодный воздух, который создаст массу неудобств. В частности, во время прогулок по улице вам будет сложнее пользоваться смартфоном, потому что на руки придется надеть перчатки или варежки, а сняв их, вы испытаете жгучий мороз и не сможете запечатлеть зимнюю красоту при помощи камеры телефона или вовремя ответить на сообщение. Кроме того, любое мобильное устройство не любит низких температур. Все это заставляет нас поведать о рекомендациях, как пользоваться телефоном зимой.

Как носить смартфон

Во-первых, нужно защитить свой гаджет от окружающего холода. Поэтому, если летом вы привыкли носить телефон в сумке или рюкзаке, зимой его необходимо держать как можно ближе к телу. Идеальный вариант — карман штанов. Тогда мобильное устройство будет получать тепло вашего тела и хотя бы частично защитится от мороза.

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Конечно, можно положить смартфон в карман зимней куртки. Такой вариант тоже лучше, чем переноска устройства в сумке. Однако тепла, поступающего от тела, гаджет получит значительно меньше, а потому он испытает все недостатки холодной погоды: быстрая разрядка, подтормаживающие анимации и даже полный выход из строя.

Перчатки для сенсорных экранов

Несмотря на то, что все мы привыкли не выпускать смартфон из рук, зимой контактировать с ним намного сложнее. Сенсорный экран не распознает прикосновения в большинстве перчаток, поэтому вам понадобится специальный аксессуар:

Недорогие женские перчатки за 200 рублей. Есть несколько вариантов расцветок, а в их кончики вшиты электропроводящие волокна, заставляющие экран почувствовать даже самые холодные руки.

Сенсорные перчатки для мужчин за 300 рублей. Аналогичный вариант для мужчин, отличающийся чуть более высоким качеством исполнения.

Водонепроницаемые перчатки за 500 рублей. Внешне эта модель напоминает велосипедные перчатки, но является куда более универсальной. Подойдет как мужчинам, так и женщинам, а водоотталкивающие покрытие не позволит вашим рукам промокнуть, когда на них будет таять снег.

Стоит учесть, что зима бывает разной, а рассмотренные варианты перчаток для смартфона хороши только при температуре воздуха не ниже -10°C. В более холодных условиях они доставят дискомфорт, а электропроводящие волокна все равно не помогут разблокировать экран отпечатком. Поэтому следующим шагом подготовки к зиме предлагаю настроить альтернативный способ защиты устройства.

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Разблокировка по лицу

Чтобы воспользоваться сканером отпечатков на морозе, вам придется снять перчатки, ну а ввод пароля не всегда очень удобен. В такой ситуации на помощь приходит разблокировка по лицу, доступная сегодня на большинстве смартфонов с Android 10 и выше. Также функция представлена на устройствах разных марок с более ранними ОС:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Блокировка экрана». Выберите «Разблокировку по лицу». Зарегистрируйте свое лицо.

Теперь, чтобы разблокировать экран, вам понадобится просто поднести смартфон к лицу. Согласитесь, зимой это чрезвычайно удобно, так как не требует снятия перчаток и траты лишнего и очень дорогого на морозе времени для ввода пароля. Но как управлять смартфоном дальше?

Горячие клавиши Андроид

Если зимой вы пользуетесь смартфоном в обычных перчатках или варежках, то для контакта с тачскрином понадобится снять со своих рук этот аксессуар и почувствовать всю суровость зимы. Однако есть альтернативный план действий. Попробуйте зарегистрировать горячие клавиши Андроид, помогающие выполнять определенные действия без прикосновения к экрану.

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Так, в разделе настроек Xiaomi «Блокировка экрана» есть функция «Быстрый запуск камеры». Она позволяет вызвать окно видоискателя даже с заблокированного экрана двойным нажатием кнопки питания.

На вашем смартфоне данная опция, скорее всего, отсутствует, но совершенно точно есть другие настройки быстрых кнопок:

Откройте настройки гаджета. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Функции кнопок». Зарегистрируйте запуск тех или иных функций при помощи комбинации физических клавиш.

Конечно, это далеко не самый удобный способ взаимодействия со смартфоном. Однако в ситуации, когда вам не нужно вступать в переписку, а требуется, например, просто включить фонарик, горячие клавиши помогут осуществить задуманное без лишних движений. Особенно, если ранее в настройках была активирована разблокировка по лицу.

Голосовой помощник на русском

Еще один вариант непрямого взаимодействия со смартфоном — голосовое управление. На каждом Андроид-устройстве оно по умолчанию осуществляется при помощи голосового ассистента Гугл, который активируется следующим образом:

Запустите приложение Google. Тапните по иконке профиля. Откройте раздел «Google Ассистент».

Здесь вы сможете зарегистрировать фразу для запуска помощника, после чего у вас появится возможность управлять смартфоном голосом, буквально приказывая ему совершить звонок или запустить то или иное приложение без прямого контакта с экраном.

Как правильно зарядить телефон

В конце стоит сказать несколько слов о правилах зарядки смартфона, поскольку в зимнее время этот банальный процесс имеет массу особенностей. Не подключайте к мобильному устройству повербанк, если находитесь на морозе. В условиях низких температур химические реакции, происходящие внутри аккумулятора, замедляются, что представляет опасность как для внешней АКБ, так и для телефона.

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Также не стоит заряжать смартфон сразу по возвращении с улицы. Дайте ему отогреться, чтобы далее он смог восполнить энергию в оптимальных для себя условиях без резко высоких и низких температур. Все это поможет вам продлить срок службы аккумулятора и, как следствие, самого смартфона.