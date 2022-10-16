Как пользоваться смартфоном зимой: полезные советы и незаменимые аксессуары

Зима близко. Совсем скоро в наши края придет холодный воздух, который создаст массу неудобств. В частности, во время прогулок по улице вам будет сложнее пользоваться смартфоном, потому что на руки придется надеть перчатки или варежки, а сняв их, вы испытаете жгучий мороз и не сможете запечатлеть зимнюю красоту при помощи камеры телефона или вовремя ответить на сообщение. Кроме того, любое мобильное устройство не любит низких температур. Все это заставляет нас поведать о рекомендациях, как пользоваться телефоном зимой.
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Как носить смартфон
Во-первых, нужно защитить свой гаджет от окружающего холода. Поэтому, если летом вы привыкли носить телефон в сумке или рюкзаке, зимой его необходимо держать как можно ближе к телу. Идеальный вариант — карман штанов. Тогда мобильное устройство будет получать тепло вашего тела и хотя бы частично защитится от мороза.
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Конечно, можно положить смартфон в карман зимней куртки. Такой вариант тоже лучше, чем переноска устройства в сумке. Однако тепла, поступающего от тела, гаджет получит значительно меньше, а потому он испытает все недостатки холодной погоды: быстрая разрядка, подтормаживающие анимации и даже полный выход из строя.
Перчатки для сенсорных экранов
Несмотря на то, что все мы привыкли не выпускать смартфон из рук, зимой контактировать с ним намного сложнее. Сенсорный экран не распознает прикосновения в большинстве перчаток, поэтому вам понадобится специальный аксессуар:
- Недорогие женские перчатки за 200 рублей. Есть несколько вариантов расцветок, а в их кончики вшиты электропроводящие волокна, заставляющие экран почувствовать даже самые холодные руки.
- Сенсорные перчатки для мужчин за 300 рублей. Аналогичный вариант для мужчин, отличающийся чуть более высоким качеством исполнения.
- Водонепроницаемые перчатки за 500 рублей. Внешне эта модель напоминает велосипедные перчатки, но является куда более универсальной. Подойдет как мужчинам, так и женщинам, а водоотталкивающие покрытие не позволит вашим рукам промокнуть, когда на них будет таять снег.
Стоит учесть, что зима бывает разной, а рассмотренные варианты перчаток для смартфона хороши только при температуре воздуха не ниже -10°C. В более холодных условиях они доставят дискомфорт, а электропроводящие волокна все равно не помогут разблокировать экран отпечатком. Поэтому следующим шагом подготовки к зиме предлагаю настроить альтернативный способ защиты устройства.
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Разблокировка по лицу
Чтобы воспользоваться сканером отпечатков на морозе, вам придется снять перчатки, ну а ввод пароля не всегда очень удобен. В такой ситуации на помощь приходит разблокировка по лицу, доступная сегодня на большинстве смартфонов с Android 10 и выше. Также функция представлена на устройствах разных марок с более ранними ОС:
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в раздел «Блокировка экрана».
- Выберите «Разблокировку по лицу».
- Зарегистрируйте свое лицо.
Теперь, чтобы разблокировать экран, вам понадобится просто поднести смартфон к лицу. Согласитесь, зимой это чрезвычайно удобно, так как не требует снятия перчаток и траты лишнего и очень дорогого на морозе времени для ввода пароля. Но как управлять смартфоном дальше?
Горячие клавиши Андроид
Если зимой вы пользуетесь смартфоном в обычных перчатках или варежках, то для контакта с тачскрином понадобится снять со своих рук этот аксессуар и почувствовать всю суровость зимы. Однако есть альтернативный план действий. Попробуйте зарегистрировать горячие клавиши Андроид, помогающие выполнять определенные действия без прикосновения к экрану.
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Так, в разделе настроек Xiaomi «Блокировка экрана» есть функция «Быстрый запуск камеры». Она позволяет вызвать окно видоискателя даже с заблокированного экрана двойным нажатием кнопки питания.
На вашем смартфоне данная опция, скорее всего, отсутствует, но совершенно точно есть другие настройки быстрых кнопок:
- Откройте настройки гаджета.
- Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Функции кнопок».
- Зарегистрируйте запуск тех или иных функций при помощи комбинации физических клавиш.
Конечно, это далеко не самый удобный способ взаимодействия со смартфоном. Однако в ситуации, когда вам не нужно вступать в переписку, а требуется, например, просто включить фонарик, горячие клавиши помогут осуществить задуманное без лишних движений. Особенно, если ранее в настройках была активирована разблокировка по лицу.
Голосовой помощник на русском
Еще один вариант непрямого взаимодействия со смартфоном — голосовое управление. На каждом Андроид-устройстве оно по умолчанию осуществляется при помощи голосового ассистента Гугл, который активируется следующим образом:
- Запустите приложение Google.
- Тапните по иконке профиля.
- Откройте раздел «Google Ассистент».
Здесь вы сможете зарегистрировать фразу для запуска помощника, после чего у вас появится возможность управлять смартфоном голосом, буквально приказывая ему совершить звонок или запустить то или иное приложение без прямого контакта с экраном.
Как правильно зарядить телефон
В конце стоит сказать несколько слов о правилах зарядки смартфона, поскольку в зимнее время этот банальный процесс имеет массу особенностей. Не подключайте к мобильному устройству повербанк, если находитесь на морозе. В условиях низких температур химические реакции, происходящие внутри аккумулятора, замедляются, что представляет опасность как для внешней АКБ, так и для телефона.
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Также не стоит заряжать смартфон сразу по возвращении с улицы. Дайте ему отогреться, чтобы далее он смог восполнить энергию в оптимальных для себя условиях без резко высоких и низких температур. Все это поможет вам продлить срок службы аккумулятора и, как следствие, самого смартфона.