Xiaomi Mi 11 Ultra будет невероятно крутым, но я его не куплю

Совсем скоро мы должны увидеть новый смартфон от Xiaomi. Он будет называться Mi 11 Ultra. Пару дней назад в сети появились подробности об этом смартфоне и они вызывают много вопросов. С одной стороны, это что-то новое, технологичное и даже в чем-то прорывное, но то ли несовершенство технологий в целом, то ли сложности дизайна немного настораживают. Я не уверен, что готов купить то, что нам показали на видео, но я однозначно рад тому, что это произойдет. Я даже уже начал немного больше уважать смартфоны Xiaomi, к которым раньше относился довольно прохладно. Давайте посмотрим, что получилось и вместе определимся, стоит ли копить деньги или лучше не надо. Тем более, что стоить это чудо явно будет не мало. Может быть это даже тот самый смартфон за полторы тысячи долларов, о котором Xiaomi спрашивала нас некоторое время назад.

Где можно купить Xiaomi Mi 11

В этом месяце Xiaomi выпустила Mi 11 по всему миру, и он выглядит как довольно солидный флагманский телефон по цене от 750 до 799 долларов. Мы уже рассказывали о нем и даже о том, что это первый смартфон, который вышел с процессором Snapdragon 888 по крайней мере в Китае.

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Но что, если этого вам недостаточно, и даже кожаный корпус или версия с автографом Лэя Цзюня для вас что-то проходное? Допустим, вы хотите чего-то более впечатляющего от китайского бренда. И вот тут новая утечка приходит вам на помощь. Если смартфон действительно будет таким, то Mi 11 Ultra точно останется в истории.

Обзор Xiaomi Mi 11 Ultra

Tech Buff PH в YouTube поделился 10-минутным видео, в котором рассказал, что из себя представляет еще не вышедший смартфон, который он называет Mi 11 Ultra (номер модели M2102K1G). После выхода видео оно было удалено, но его все еще можно найти на YouTube. Он впечатляет и меняет картину флагманских устройств 2021 года.

Вероятно, самая интересная особенность Xiaomi Mi 11 Ultra — это огромный корпус задней камеры, в котором не только размещены три глазка объективов, но и крошечный экран. Этот дисплей кажется слишком маленьким для того, чтобы пользоваться им как обычным сенсорным, но он может отлично подойти для использования в качестве видоискателя при съемке (привет, крошечные зеркальца в старых телефонах) и для отображения уведомлений.

Второй экран Xiaomi Mi 11 Ultra

Если упор действительно делается на создание ”себяшек” и попытку уйти от фронтальной камеры, то зачем она тогда нужна на передней панели? Возможно, компания просто не решилась делать такое радикальное решение единственным способом создания селфи.

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Говоря о фотографии, похоже, что модель Ultra также предложит впечатляющее обновление по сравнению с Mi 11. Говорят, что она получит основную камеру на 50 МП, сверхширокую камеру на 48 МП и перископическую камеру на 48 МП со 120-кратным цифровым зумом. Хотя нет ни слова о кратности оптического увеличения. Зато сказано, что та самая, непонятно зачем нужная фронталка получит разрешение 20 Мп, а ее сенсор будет в вырезе экрана.

Также заявлено, что телефон получит быструю проводную и беспроводную зарядку на 67 Вт и обратную беспроводную зарядку на 10 Вт. Емкость аккумулятора при этом составит 5000 мАч. Время полной зарядки не уточняется. Для сравнения, скорость проводной зарядки Mi 11 — 55 Вт, а беспроводной — всего 50 Вт. С такими параметрами полная батарея набирается за 55 минут.

Xiaomi с защитой от воды

Еще одна примечательная особенность, перечисленная Tech Buff PH, это водонепроницаемость IP68, которая может быть первым случаем, когда мы видим телефон Xiaomi со значительным рейтингом водонепроницаемости. Мы и раньше видели устройства Xiaomi с брызгозащитным покрытием, но у них никогда не было официальных рейтингов IP и они не были предназначены для того, чтобы выдержать погружение в воду. Если это правда, то для компании это действительно важный шаг.

Попробуем ответить на вопрос. Стоит ли покупать Xiaomi Mi 10 в 2021 году?

Устройство, естественно, будет оснащено процессором Snapdragon 888. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма (OLED WQHD +), а частота обновления достигнет 120 Гц. За звук будут отвечать динамики, в создании и настройке которых принимала участие Harman Kardon.

Можно не сомневаться, что цена новинки уверенно перевалит за 1000 долларов, а сама модель вряд ли будет сдерживаться рамками только китайского рынка. Скорее всего, она будет доступна и в других регионах, но вряд ли станет по-настоящему массовой.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi 11 Ultra

Я бы не купил такой смартфон по одной простой причине. Мне не нравится слишком массивный задний модуль. В прошлом году мы увидели много смартфонов с огромной площадкой под камеры. Такое ощущение, что производители специально ее подчеркивали, чтобы выделиться. В итоге они, наоборот, все стали похожи друг на друга, но позаимствованная идея была не самой лучше.

Сейчас, наоборот, наблюдается тенденция к миниатюризации камер, и огромный модуль на задней стенке Xiaomi Mi 11 Ultra немного отпугивает. Пусть он и совершенен с технической точки зрения — в нем крутая камера и отдельный экран — но я пока не готов к таким переменам.

Зато в пользу этого модуля можно сказать, что с ним смартфон не будет качаться, когда лежит на столе. Не знаю, как вам, а мне это всегда не нравилось. А еще такой смартфон будет удобнее лежать в руках. При вертикальном хвате все равно будешь чувствовать только тонкую нижнюю часть, а при горизонтальном не будешь натыкаться пальцами на ”прыщи” камер.

Расскажите, как вам такое решение и готовы ли вы купить что-то подобное. Интересно ваше мнение с привязкой к цене и без нее. То есть купили бы вы этот смартфон, скажем, за 1500 долларов? И хотели бы вы его, если забыть о вопросе денег?