Почему устройства умного дома не подключаются к шлюзу Xiaomi

Умный дом. Как много технологичности в этой фразе. Однако так думаешь только до тех пор, пока не обзаводишься им самостоятельно. Далее начинаются проблемы с подключением, настройкой и поддержанием работы устройств, которые, собственно, и составляют умный дом. При этом количество проблем, с которыми вам придётся столкнуться, прямо пропорционально зависит от количества приобретённых умных гаджетов. Хорошо, что в подавляющем большинстве случаев речь идёт о повторяющихся проблемах, у которых существуют универсальные решения.

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Буквально на днях я получил посылку с оставшейся партией беспроводных выключателей Aqara D1. Они были нужны мне для организации в квартире освещения по системе «умный дом». Их подключение и настройка не были для меня чем-то необычным, потому что ранее я уже покупал такие на пробу, и остался ими полностью доволен.

Кстати, если вам интересно, можете почитать об этом подробнее по этой ссылке. Там я рассказываю, как работают беспроводные выключатели, как они устроены и чем они лучше обычных. Поэтому новые я подключал по уже знакомому сценарию.

Не подключается выключатель Aqara

Вернее говоря, пытался подключить. Как понимаете, безуспешно. Нет, мой шлюз Xiaomi Gateway 3 исправно подцепил первый выключатель, а вот второй отказывался принимать наотрез. Или сам выключатель не хотел подключаться, мне было не очень понятно.

Каждый раз, когда я зажимал клавишу на выключателе, по прошествии положенных 10 секунд его индикатор не мигал три раза, свидетельствуя о переходе в режим сопряжения, а загорался примерно на секунду, после чего гас. Само собой, я полез в Google, но прямого ответа на свой вопрос на нашёл.

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Мне рекомендовали (в порядке убывания):

Изменить регион на Китай;

Перезагрузить шлюз;

Обновить приложение Mi Home;

Написать продавцу и пожаловаться.

Как подключиться к шлюзу Xiaomi

Стоит ли говорить, что я перепробовал всё и даже больше. Я даже узнал о существовании «прямого» способа подключения умного устройства к шлюзу, о котором раньше не знал. Хоть он мне и не помог, но оказался полезен, поскольку в будущем я планирую пользоваться только им:

Нажимаете три раза подряд на кнопку на шлюзе;

Дождитесь, пока индикатор шлюза не замигает розовым;

Нажмите и удерживайте клавишу на выключателе 10 секунд;

После того, как синий индикатор на выключателе, мигнёт три раза, произойдёт сопряжение, а шлюз издаст подтверждающий гудок.

Как сменить регион в Mi Home

Что касается смены региона, то тут ничего особенного нет:

Запустите приложение Mi Home и войдите в аккаунт;

Перейдите в «Профиль», а оттуда – в «Настройки»;

В «Настройках» выберите вкладку «Регион»;

Выберите «Китай» и перезагрузите учётную запись.

Этот способ может подойти как в ситуации, если устройство не сопрягается со шлюзом, так и в случае, когда устройство от него самопроизвольно отключается. Иногда помогает обратная смена региона, когда вместо Китая выставляется Россия. В некоторых случаях подходит Германия или Индия.

Как понять, что разрядился Aqara D1

На самом деле и тот способ, что я описал выше, и этот – со сменой региона – может помочь вам не только при проблемах с подключением (особенно, если устройства были куплены в разных странах), но и с избавлением от разрывов. Ведь нередко бывает, что устройства просто отключаются от шлюза, и их приходится подключать повторно.

Моя же проблема оказалась до смешного банальной. Просто батарейка в одном из моих выключателей оказалась разряженной. Именно об этом, судя по всему, сигнализировал индикатор, отказываясь мигнуть три раза, а просто затухая. Ему просто не хватало энергии для подключения к шлюзу, несмотря на то что для этого используется энергоэффективный протокол Zigbee.

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Но есть в этой истории как минимум два положительных аспекта. Во-первых, я научился с лёгкостью открывать выключатель для замены элементов питания. А, во-вторых, сбил с продавца купон на следующую покупку, заставив его компенсировать траты на батарейки, которые я заказал на Озон.