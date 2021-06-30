Google обновила приложение «Сообщения» для Android. Что нового

Приложения и сервисы Google являются такой же неотъемлемой частью Android, как системные обновления. Не будь их, и операционка не была бы и вполовину такой удобной и функциональной. Ведь большая часть всех нововведений, которые появляются в Android, добираются до неё не с системными обновлениями, а в составе апдейтов сервисов Google. Они даже необязательно должны быть большими. Иногда мелкий и невзрачный на первый взгляд патч несёт в себе знаковые нововведения, облегчающие использование смартфона. Совсем как в случае с приложением «Сообщения».

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Google выпустила обновление приложения «Сообщения», которое используется в качестве сервиса приёма и отправки SMS на большинстве Android-смартфонов. На самом деле компания довольно нечасто его обновляет, поэтому каждый апдейт «Сообщений» — это праздник для пользователей. Тем более, когда появляются настолько важные функции.

Сортировка сообщений на Андроид

Ключевое нововведение обновлённых «Сообщений» — это сортировка. Теперь приложение будет автоматически сортировать входящие послания в зависимости от содержимого. Это позволит отделить нужные типы сообщений от ненужных и облегчить навигацию в них, что актуально в условиях, когда входящих посланий больше, чем исходящих.

По умолчанию доступно как минимум четыре пресета:

Личные сообщения пользователя

Оповещения о банковских операциях

Сообщения с кодами авторизации

Рекламные рассылки и спецпредложения

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Может показаться, что сортировка сообщений по содержимому – не такая уж и важная функция. Но это не так, особенно, когда у вас сотни входящих сообщений. Если раньше вы были вынуждены просто листать длинные списки посланий, то теперь можете просто кликнуть на нужный раздел и искать сообщение уже там. Удобно.

Особенно удобно, что теперь в «Сообщениях» есть раздел с кодами авторизации. Это, пожалуй, наиболее часто используемая категория сообщений, потому что мы постоянно куда-то входим и логинимся. Нам нужно подтверждать свою личность хоть при совершении банковских операций, хоть при установке нового приложения, имеющего доступ к личным данным.

Удалить коды авторизации

Но это ещё не всё. Понятное дело, что коды авторизации долго не живут. В лучшем случае это 2-3 минуты, а в худшем – сутки. Поэтому Google решила, что ни к чему накапливать большие объёмы сообщений и предложила пользователям удалять их по прошествии суток. Для этого в приложение добавили соответствующий механизм, который при активации сам стирает сообщения с кодами авторизации.

Несмотря на то что «Сообщения» обновляются независимо от операционной системы, новая версия выйдет не для всех. Google ограничила доступность обновления только смартфонами под управлением Android 8.0 и выше. То есть все более ранние сборки новую версию приложения не получат. Видимо, так Google отделяет устаревшие устройства от всё ещё актуальных, ограничивая первые в поддержке.

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Что касается сроков распространения обновления, то тут пока ничего не ясно. В первую очередь Google выпустила обновлённые «Сообщения» для пользователей из Индии. Однако в ближайшее время апдейт обещают доставить и всем остальным. Как правило, этот процесс занимает не дольше 7-10 дней, но иногда бывают и исключения. Поэтому просто наберитесь терпения.

Google целенаправленно выпускает обновления своих приложений партиями, чтобы иметь возможность в случае возникновения каких-либо проблем отозвать их с минимальными потерями. Ведь всегда проще остановить распространение обновления, пока его не установили вообще все, чем обеспечить им большинство пользователей, а потом выпускать экстренный патч с исправлениями.