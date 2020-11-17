Google планирует удалить некоторые аккаунты Gmail. Кому следует переживать

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Иван Кузнецов 0

Думаю, вы уже в курсе, что Google решила закрыть безлимитный доступ в «Google Фото», ограничив доступный для снимков и видео объём только размерами хранилища в Google Drive. Новое правило вступит в силу только в следующем году, но предупредить пользователей в компании решили заранее, чтобы дать им время подготовиться. Однако за этой новостью и за волной хайпа, которую она спровоцировала, прошла незамеченной другая, не менее важная для всех тех, кто с переменной активностью пользуется сервисами Google. Оказывается, в следующем году поисковый гигант планирует отключить аккаунты некоторых пользователей. Разбираемся, что сделать, чтобы этого не произошло.

Удаление аккаунта Google

Google планирует удалять все аккаунты, которые не использовались 2 года

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Согласно официальной информации, которую Google опубликовала у себя на сайте, 1 июня 2021 года произойдёт отключение ряда учётных записей Gmail. В список претендентов на удаление попадут аккаунты, которые не использовались в течение двух лет. Под неиспользованием подразумевается отсутствие не только писем, но и как таковой активности в сервисах, которые связаны с конкретной учётной записью. То есть, если вы не заходили в свои профили «Google Фото», Google Drive или Google One, Gmail и других служб поискового гиганта в течение двух лет, скорее всего, аккаунт будет удалён.

Какие данные связаны с аккаунтом Google

Аккаунт Google

Учётная запись Google хранит большой массив данных, которые пропадут в случае удаления

Удаление аккаунта предполагает не только запрет на доступ к электронной почте, но и всему контенту, который привязан к вашему профилю. То есть это довольно обширный спектр данных:

  • Фотографии и видео в «Google Фото»;
  • Электронный письма из Gmail;
  • Телефонные записи из «Google Контактов»;
  • Встречи и напоминания из «Google Календаря»;
  • История поисковых запросов;
  • Данные из облака Google Drive/Google One;
  • Резервные копии смартфона на Android;
  • Голосовые обращения к Google Ассистенту;
  • История посещений в Google Maps;
  • Платёжная информация и адрес доставки.

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На самом деле информации, которая подлежит удалению гораздо больше. Но даже того, что я перечислил, очевидно, достаточно, чтобы иметь представление о том, чего вы можете лишиться, проигнорировав предупреждение Google об удалении учётной записи.

Удаляют аккаунт Google. Что делать

Учётная запись Google

Не дать Google удалить ваш аккаунт, можно совершив любое действие в одном из сервисов

Однако удаление не произойдёт внезапно. Прежде, чем отключить учётную запись, Google направит письмо с предупреждением об отсутствии активности и предложит подтвердить готовность пользоваться ей и дальше. Пока образец такого письма отсутствует, но, скорее всего, в нём будет содержаться либо ссылка, по которой нужно будет перейти для продления срока действия аккаунта, либо автоматический триггер, определяющий факт прочтения письма и отменяющий удаление.

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Кроме того, вы можете попробовать заранее дать Google понять, что ваш аккаунт вам нужен, и вы продолжаете им пользоваться. Для этого достаточно выполнить совсем простое действие. Всего-то и нужно, что зайти в свой профиль любого из сервисов поискового гиганта и совершить с ним какое-то действие. Например, загрузить фотографию в «Google Фото», отправить письмо через Gmail или, скажем, выгрузить что-то в Google Drive. Это совершенно несложно, но зато удалит вас даже из предварительного списка на отключение учётной записи.

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