Google Фото перестанет бесплатно хранить все ваши фотографии

Совсем скоро Google прекратит раздачу бесплатного пространства в Google Фото для хранения снимков в высоком качестве. В течение последних пяти лет это было ключевой фишкой сервиса и привлекало массу клиентов, которые на всякий случай включали синхронизацию и не переживали за сохранность своих снимков. Кроме фотографий, бесплатно перестанут храниться и документы, которые раньше тоже не попадали под бесплатное ограничение в 15 ГБ. Компания говорит о том, что так она приводит уровень оказываемых ей услуг в соответствие с отраслевыми стандартами. Также компания внесет изменения в политику удаления данных из неактивных аккаунтов. Она спешит уверить нас, что такие изменения не сильно скажутся на нашем удобстве, не некоторые сомнения в этом все равно есть.

Бесплатное хранение фотографий в Гугл Фото

Кто пользовался такой функцией, помнит, что Google действительно предлагала неограниченное количество места на своем облачном хранилище, если при загрузке фотографий вы выбирали не ”исходное качество”, а ”высокое качество”. Сервер обрабатывал изображения для того, чтобы они занимали меньше места, и не учитывал их в 15 ГБ обычного бесплатного хранилища для всех файлов.

Изменение политики компании произойдет 1 июня 2021 года, и оно связано с другими переменами в Google Диске. К ним относится отказ от бесплатного хранение документов и таблиц Google Workspace. Они теперь так же будут учитываться, как обычные файлы и уменьшать объем бесплатных 15 ГБ. Изменения, которые коснутся удаления данных из неактивных аккаунтов, тоже могут всех напугать, ведь очистка будет производиться, если пользователь не проявлял активности в течение двух лет. Но если он действительно активный, то за это время он точно обратиться к хранилищу.

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Радует, что все фотографии и документы, загруженные до 1 июня 2021 года, не будут учитываться при ограничении 15 ГБ. Поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы решить, продолжать ли использовать Google Фото или переключиться на другое хранилище.

На данный момент в ”высоком качестве” (но не в исходном) можно хранить не только фотографии, но и видео. В итоге все включали синхронизацию со смартфоном и переносили десятки гигабайт своего семейного архива. Такая возможность и привлекла на сервис огромное количество клиентов. Теперь, судя по всему, компания понимает, что ситуация выходит из-под контроля.

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Пока небольшие послабления остаются только для пользователей смарфтонов Google Pixel. Они и дальше смогут загружать на север неограниченное количество изображений в ”высоком качестве”. Отмечу, что раньше они могли бесплатно сохранять сколько угодно фотографий и видео в ”исходном качестве”.

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В свое оправдание Google говорит о том, что и так предоставляет больше бесплатного хранилища, чем многие конкуренты, например, Apple iCloud с ее бесплатными 5 ГБ. Чтобы успокоить нас, представители компании заявляют, что 80 процентов пользователей Google Фото не достигнут лимита 15 ГБ в течение как минимум трех лет. Интересно, что пользователи будут получать не только информацию о том, сколько места осталось на Диске, но и на сколько времени этого объема хватит при сохранении уровня активности.

Чтобы вы не пропустили момент, когда свободное место в хранилище будет подходить к концу, вам отправят уведомление, а еще предоставят удобный инструмент для поиска и удаления ненужных данных. Так будет намного проще чистить хранилище, удаляя, например, размытые изображения и скриншоты.

Сколько стоит Google One в России

Понятно, что Google хочет более активно продвигать свой платный сервис Google One и просто ограничить количество того, что пользователи уже успели загрузить на серверы компании. Ее можно понять — мало кто захочет работать чуть ли не бесплатно. При этом цены на Google One не меняются:

100 ГБ — 139 рублей в месяц (1 390 в год)

200 ГБ — 219 рублей в месяц (2 190 в год)

2 ТБ — 699 рублей в месяц (6 990 в год)

Больших вопросов к Google быть не должно. Даже политика удаления файлов достаточно мягкая. У вас есть два года, и если в течение этого времени вы ничего не загружаете, не скачиваете и даже не отвечаете на неоднократные уведомления, значит данные вам по той или иной причине действительно больше не нужны. Даже если вы просто пользуетесь Gmail, у вас все равно не будет проблем с внезапным удалением данных

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Сегодня в Google Фото хранится более 4 триллионов фотографий, и каждую неделю загружается 28 миллиардов новых фотографий и видео. Поскольку многие из нас полагаются на Google Фото, как на основное хранилище, было глупо рассчитывать, что халява продлится вечно. Время перемен пришло и новые правила все равно остаются довольно мягкими. Ну, а если что-то не устраивает, то есть Яндекс Диск. Пусть он и не такой нативный на Android-смартфонах, но там пока остается бесплатный безлимит при условии небольшой обработки фотографий.