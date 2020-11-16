Что выбрать вместо Google Фото, когда он станет платным

На прошлой неделе стало известно, что через несколько месяцев Google Фото отберет у нас возможность бесплатного хранения фото на просторах этого сервиса. Раньше можно было загружать туда сколько угодно фотографий при условии, что они будет оптимизированы, но обработка была минимальной и потерями качества можно было пренебречь. В итоге сервис просто давал бесплатное безлимитное хранилище фото. Теперь все, что загружено, не должно превышать 15 ГБ, иначе придется платить за увеличение объема хранилища. В этой статье рассмотрим примеры других хранилищ, которые могут как заменить для вас Google Фото, так и просто дополнить. Оказывается, выбрать есть из чего, и с учетом отмены бесплатного использования альтернативы становятся еще более интересными.

Dropbox — хранилище для файлов

Прежде всего, как же не вспомнить Dropbox. Это имя уже стало нарицательным. Dropbox — очень популярный сервис облачного хранилища, и при правильной настройке он может служить достойной альтернативой Google Фото. Вы можете автоматически синхронизировать все фотографии со своего телефона в безопасное место в облаке. Он также может похвастаться одними из лучших сторонних интеграций среди всех облачных провайдеров.

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Однако бесплатная версия ограничена. Вы получаете только 2 ГБ памяти (по сравнению с 15 ГБ в Google Фото и некоторых других), а платные планы значительно дороже, чем у конкурентов. Взамен вы получаете дополнительные функции безопасности и производительности, которые могут стоить того, а могут и не стоить, если все, что вы хотите хранить, это фотографии с вечеринок и из путешествий. Я бы прошел мимо этого сервиса, но у него хватает поклонников.

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Yandex Диск — бесплатное облачное хранилище

Наверное, многие хоть раз сталкивались и Диском от Яндекс. Это удобное хранилище, которое лично у меня вызывает вопросы с точки зрения интерфейса, но при этом у него тоже все хорошо с интеграцией.

Есть приложения для смартфонов (с автоматической синхронизацией) и даже для компьютера. Сам сервис позволяет загружать до 15 ГБ любых файлов и безлимитное количество фотографий. Правда, как и в случае с Google, их придется оптимизировать. Но небольшая потеря качества будет хорошей платой за то, чтобы навсегда увековечить десятки гигабайт фотографий из личного архива. Тем более, что видимая потеря качества будет минимальной.

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Если вам недостаточно стандартного объема хранения, то можно купить дополнительное место, но если для вас главное фото, то можно обойтись и без этого.

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Mail Облако — тот самый Mail.ru

Несколько лет назад Облако от Mail.ru устроило аттракцион неслыханной щедрости и просто так раздавало всем терабайт места в хранилище навсегда. Сейчас это стоит 6 990 рублей в год, пусть и с меньшим количеством ограничений. Я тогда успел и надо сказать, что только поэтому до сих пор пользуюсь сервисом. Впрочем, многие найдут в нем куда больше, чем я, и смогут сделать его основным инструментом для себя.

Изначально сервис предлагает всего 8 ГБ хранилища. Это не так много, но наращивать его можно кратно этому объему. То есть не надо покупать сразу 200 ГБ или даже больше. Просто оплачиваете модули, которые вам нужны, и пользуетесь столько времени, сколько вам нужно. Через некоторе время можно или отказаться от нескольких модулей, уменьшив хранилище, или просто перестать платить.

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Синхронизация со смартфонами тоже есть. Это удобно, когда фотографии сами улетают в облако и хранятся там. Именно этим подобные сервисы и подкупают.

Подробнее об Облако Mail.ru

Apple iCloud — облачное хранилище Apple

Если у вас iPhone, скорее всего, вы уже используете iCloud. Это такой же надежный инструмент облачного хранения, как Google Диск. В некоторых моментах он его даже превосходит. Фото iCloud — это та часть, на которой мы здесь сосредоточимся, и, как и в Google Фото, это простой способ надежно хранить все ваши фотографии в облаке. У него нет таких возможностей поиска, но вы можете получить доступ к своим фотографиям практически с любого устройства.

Бесплатные пользователи ограничены 5 ГБ памяти, но Apple iCloud предлагает одни из самых дешевых планов расширения. 50 ГБ стоит всего 59 рублей в месяц, 200 ГБ — 149 рублей в месяц, и 2 ТБ — за 599 рублей в месяц. Получается, это в два раза дешевле, чем Mail Облако. Вы также можете сэкономить на других подписках, связав их с Apple One.

Однако, если вы не являетесь пользователем iPhone, а хранилище нужно с доступом с телефона, вам стоит поискать в другом месте. В настоящее время официальная поддержка телефонов Android отсутствует, и не похоже, что она появится в ближайшее время. Вы можете получить доступ к некоторым ограниченным функциям через мобильный браузер, но он не предлагает такого же уровня удобства.

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One Drive — хранилище Microsoft

Последним на сегодня вариантом будет One Drive, который хорошо всем знаком по надоедливым напоминаниям Windows.

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OneDrive — популярный выбор среди бизнес-пользователей из-за его интеграции с приложениями Office, но он также является хорошей заменой Google Фото. Вы можете загрузить приложение на свой телефон, и оно автоматически синхронизирует ваши фотографии с облаком. Галерея позволяет искать и автоматически маркировать изображения в зависимости от их содержания (как в Google Фото).

Бесплатная версия ограничена всего 5 ГБ, но вы можете увеличить объем. Выгоднее всего пользоваться сервисом, если у вас есть подписка Office 365. В этом случае вам дадут к ней 1 ТБ хранилища. Это делает его естественным выбором для всех, кто использует приложения Microsoft для работы или личного пользования.

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