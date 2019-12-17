Google никогда не боялась быть белой вороной. Особенно хорошо это видно на примере фирменных смартфонов компании, которые всегда отличались от решений конкурентов. Когда все занимались развитием аппаратных технологий, Google вовсю корпела над совершенствованием программных. Результатом её трудов стал широкий спектр уникальных функций, которые были доступны только пользователям смартфонов линейки Google Pixel. Большая часть из них была сосредоточена вокруг камеры, тем не менее, на протяжении трёх поколений состоявшая только из одного модуля, на который можно было получить и портретный снимок, и фотографию звёздного неба. Но в какой-то момент Google решила, что пришло время нарастить количество модулей.

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В то время как все производители стремятся оснастить свои смартфоны модулями с широким углом обзора, Google решила пойти другим путём и снабдила Pixel 4 телевиком. Несмотря на то что её аппараты и раньше делали качественные портретные снимки даже на одиночную камеру, инженеры компании пришли к выводу, что наличие телефото-объектива позволит повысить качество таких фотографий. Благодаря ему смартфон лучше оценивает глубину кадра и таким образом выдаёт снимок с более естественным эффектом боке, рассказали в Google. Вот как это происходит.

Как Pixel делает портретные фото

Раньше смартфоны Pixel для оценки глубины использовали двухпиксельную систему фокусировки, которая имитировала съёмку на две камеры. Программные алгоритмы как бы делили один пиксель на два и таким образом позволяли ему захватить изображение с двух ракурсов. Эти фотографии накладывались друг на друга и получался эффект объёма, за счёт которого смартфон определял, какую область снимка необходимо размыть, а какую, напротив, выделить. На выходе получалась вполне качественная портретная фотография.

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Однако в Pixel 4, помимо успешно показавшей себя в прошлом двухпиксельной системы, стала применяться ещё и дополнительная телефото-камера. Она расположена от основного ширика на расстоянии 13 мм, что даёт смартфону возможность оценивать глубину кадра не только по вертикали, но и по горизонтали. Их объединение позволяет получить более точные данные о местоположении объекта съёмки и, сопоставив горизонтальные и вертикальные сведения, выдать максимально естественное размытие заднего фона, которое не залезает на кончики волос, уши и одежду объекта съёмки, а также позволяет расположенным предметам не «разъезжаться» в кашу, а всё-таки даёт нам шанс разглядеть, что же там расположено.

Как работает телеобъектив в Pixel 4

На представленной выше паре фотографий очень хорошо видно, чем отличаются старая и новая системы фотографирования. Конечно, если смотреть на каждый снимок в отдельности, и тот, и другой будут казаться качественными, однако при прямом сравнении всё становится ясно. Несмотря на то что кажется, что размытие должно быть максимально «мыльным», оно всё-таки не должно быть чрезмерным, как на первом снимке. Второй же в этом смысле совершенно прекрасен, поскольку смартфон не «перекручивает» боке, а делает его сочным, но при этом достаточно прозрачным, чтобы не потерять детали заднего фона.

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Правда, работает телеобъектив не всегда, отмечают в Google. Он включается только если до объекта съёмки не меньше 20 сантиметров. Это минимальное расстояние, на котором телевик может сфокусироваться и выдать качественный результат. А если пользователь хочет сделать условный макро-снимок с размытием заднего фона, фотография будет сделана только с применением двухпиксельной системы прогнозирования, описанной выше. В этом случае не гарантируется наивысшее качество кадра, потому что за съёмку отвечают только программные алгоритмы.