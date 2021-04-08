Google убрала боковое меню в Google Play. Где теперь отменять подписки

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что я не так часто скачиваю новые приложения себе на смартфон, в Google Play я так или иначе захожу. Делаю я это не для того, чтобы поискать что-то новенькое, а, скорее, для того чтобы убедиться, что всё осталось по-старому. С некоторых пор у меня появилась мания проверять, а не подписали ли меня принудительно на какой-нибудь сервис, как это нередко бывает в Google Play, против моей воли. Для этого я захожу в боковое меню, а оттуда открываю раздел с подписками. Но сегодня я его не обнаружил. Разбираемся, в чём дело.

Google Play

Бокового меню в Google Play больше нет

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Обнаружить пропажу не только раздела с подписками, но и бокового меню как такового, мне удалось совершенно случайно. Я просто открыл Google Play, ткнул по привычке в левый верхний угол, где обычно располагалась кнопка из трёх горизонтальных полос, но ничего не произошло. Просто, как оказалось, никакой кнопки там больше не было.

Куда пропало боковое меню в Google Play

Вместо этого я заметил в правом верхнем углу иконку моего профиля Google, после чего на экране тут же появилось системное уведомление. Оно гласило, что теперь все манипуляции по управлению моим аккаунтом, подписками, покупками софта, игр и фильмов и другими действиями будут осуществляться через этот раздел.

Боковое меню

Теперь вот этот раздел интерфейса заменяет боковое меню

Чтобы понять, что к чему, я просто нажал на иконку профиля и передо мной открылось всплывающее окно со следующими пунктами:

  • Мои приложения и игры
  • Библиотека
  • Платежи и подписки
  • Play Защита
  • Уведомления и предложения
  • Play Pass
  • Настройки
  • Справка/отзыв

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То есть, как вы понимаете, Google просто отказалась от бокового меню, заменив его вот этим. Получилось немного странно с точки зрения привычки, потому что большинство пользователей по-прежнему будут пытаться вызвать меню сбоку, безуспешно свайпая от левого края экрана и тыкая в левый верхний угол в надежде, что кнопка вызова меню там всё ещё есть, просто почему-то стала невидимой.

Впрочем, на мой взгляд, стало куда удобнее, чем раньше. Я например, терпеть не мог открывать боковое меню нажатием на кнопку из трёх полос. Дело в том, что мне приходилось тянуться к верхнему краю моего 6,5-дюймового экрана, чтобы открыть этот раздел интерфейса. А открывать его по свайпу, когда у вас включено управление жестами, попросту невозможно. Ведь система воспринимала этот жест не как вызов меню, а как возврат назад.

Как отменить подписку в новом Google Play

Таким образом, отныне, чтобы отменить подписку в Google Play, вам придётся действовать по иному пути:

  • Запустите Google Play у себя на Android-смартфоне;
  • Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу;
Подписки

Теперь отменять подписки в Google Play нужно иначе

  • Здесь откройте вкладку «Платежи и подписки» — «Подписки»;
  • Выберите нужную подписку и нажмите «Отменить».

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Вообще, Google Play благодаря иконке профиля, который появился прямо на главной, теперь стал намного удобнее. Больше не нужно задумываться о том, где искать тот или иной раздел, особенно, это касается страницы оплаты. Дело в том, что раньше выбрать карту и уж тем более привязать её к профилю было довольно проблематично – большинство пользователей банально не понимали, где и что искать. А теперь всё сделали более наглядно и удобно.

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