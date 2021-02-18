Как передать приложение из Google Play с Android на Android

Больше года Google усердно работает над технологией передачи данных Nearby Sharing, но заставить пользователей восхищаться новой разработкой компании как-то не удалось. Я даже посвятил этому отдельный пост, где подробно описал, чем Nearby Sharing уступает AirDrop и почему не может тягаться с собственным решением Apple. Google явно это понимала и не могла оставить просто так. Поэтому было решено расширять возможности технологии передачи данных, ведь передавать с устройства на устройство можно не только фото и видео, но и, например, приложения из Google Play.

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Google выпустила обновление Google Play за номером 24.0, представив функцию отправки софта с Android на Android. Теперь в магазине приложений появился новый раздел, откуда пользователи могут поделиться купленным и загруженным ранее софтом с кем-то, у кого есть совместимый смартфон и возникла потребность в точно таком же приложении.

Как отправить приложение на другой телефон

Для передачи приложения не нужен интернет. Несмотря на это, соединение между устройствами устанавливается сразу по двум протоколам: Wi-Fi и Bluetooth. Google объединила их, чтобы увеличить скорость передачи данных. Благодаря этому небольшие приложения передаются практически мгновенно, а основное время в процедуре тратится на подтверждение сопряжения и приёма файла.

Ограничения на передачу приложений есть, но они пока нигде не прописаны, и пользователям приходится выявлять их опытным путём. Например, известно, что передать приложение Stadia с устройства на устройство невозможно. Равно, как и невозможно передать любые платные программы и игры, те, что находятся в стадии бета-тестирования, если получатель не зарегистрирован в программе раннего доступа, и приложения, доступ к которым осуществляется только по ссылке.

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Несмотря на то что я обновил свой Google Play до актуальной сборки, функции передачи у меня пока что не появилось. Видимо, Google включает нововведение у себя на серверах и делает это как-то выборочно. Однако инструкция по передаче приложений через Nearby Sharing не является тайной за семью печатями:

Запустите Google Play и откройте «Мои приложения и игры»;

В открывшемся окне откройте вкладку «Отправить»;

Выберите приложения для отправки (можно выбрать несколько);

Выберите получателя и подтвердите отправку.

Передача приложений между смартфонами

Во время установки соединения на устройствах отправителя и получателя отобразится четырёхзначный код сопряжения. Он нужен для того, чтобы убедиться, что приложения передаются нужному адресату, а не идут мимо.

По завершении передачи получателю будет предложено установить приложение. Это произойдёт автоматически, в отличие от ситуаций, когда скачивается APK-файл. К тому же, после передачи и установки на устройстве получателя не останется установочного файла, который будет занимать место просто так. Это определённый плюс такого способа передачи приложений.

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Другое дело, что не всем до сих пор понятно, зачем Google вообще придумала эту фишку. Ведь если Nearby Sharing мало интересен пользователям как средство передачи данных, то вряд ли они заинтересуются передачей приложений. Но это не совсем так. Дело в том, что Nearby Sharing не задействует подключение к интернету и позволяет передавать приложения и игры любого объёма, экономя трафик одному из пользователей.

Таким образом можно наладить целую схему экономии трафика для всей семьи, когда один пользователь – например, глава семьи – скачивает приложения, а потом просто передаёт их по Nearby Sharing всем остальным. Очевидно, что это куда менее удобно, чем скачивать софт самостоятельно, особенно, если нет быстрого доступа к главе семьи, но как вариант для родителей и детей вполне сгодится.