Google выпустила крупное обновление сервиса видеозвонков Duo

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Иван Кузнецов 0

Некоторое время назад я рассказывал, что очень удачно заменил FaceTime на сервис видеозвонков от Google – Duo. Мне в нём понравилось буквально всё – от кросс-платформенности и возможности использовать его на разных устройствах независимо от марки и операционной системы до встроенных алгоритмов, которые позволяют, во-первых, удерживать лицо говорящего строго по центру кадра, а, во-вторых, обеспечивают высокое качество картинки. Однако Google решила, что этого недостаточно, чтобы покорить рынок, и выпустила крупное обновление Duo.

Google Duo получил знаковое обновление, которое сделает его лучше

Apple не хочет адаптировать FaceTime для Android, но у пользователей этой платформы есть неплохие аналоги.

Невозможность проведения реальных встреч из-за пандемии коронавируса сделала особо популярными средства для видеоконференций, в том числе и Duo. Но поскольку фирменный сервис Google до недавнего времени имел строгие ограничения на количество участников, которые одновременно могут участвовать в разговоре, он не пользовался большой популярностью для проведения массовых онлайн-переговоров. Поэтому Google приняла решение увеличить возможное количество участников беседы с 8 до 12.

Как сделать снимок экрана в Duo

Видеозвонки в Duo стало можно использовать как видеоконференции

Раньше пользователи Duo не имели встроенной функции для создания снимков экрана. Поэтому им приходилось просто делать скриншоты, а потом вырезать изображение вручную. Это было не очень удобно, поскольку захватывался не только интерфейс сервиса, но и все сопутствующие элементы операционной системы, кнопки управления и многое другое. Но поскольку многие, как оказалось, ведут через Duo рабочие видеоконференции и время от времени нуждаются в возможности создания снимка, Google добавила в интерфейс приложения специальную кнопку для фиксации происходящего на экране.

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Лично у меня к качеству картинки в Duo претензий никогда не было, однако Google сочла, что нет предела совершенству. Поэтому для улучшения «качества и стабильности видеозвонка», было решено перейти на кодек AV1. Такой же кодек используется в YouTube и Netflix, за счёт чего удаётся обеспечить на 30% лучшую производительность при передаче картинки при низком уровне сигнала по сравнению с базовыми показателями. При прямом сравнении разница будет заметна невооружённым глазом.

Как улучшить качество в Duo

Слева — как станет, справа — как было

Звук в Duo тоже претерпит определённые изменения. По словам разработчиков Google, в мобильном приложении сервиса появится поддержка новых алгоритмов, которые будут, во-первых, препятствовать прерыванию звука при нестабильном соединении, а, во-вторых, если это оказывается невозможно, просто заполнять пробелы автоматически. Скорее всего, искусственный интеллект, который ляжет в основу этих алгоритмов, просто будет анализировать то, что говорят пользователи и в случае пропуска звука, вставит то, что, по их мнению, должно было прозвучать.

Ещё недавно Google Duo не поддерживал видеоконференции даже между тремя пользователями, а теперь предлагает звонки минимум для 12 человек.

Несмотря на то что все нововведения были представлены Google разом, их распространение будет осуществляться постепенно. Согласно подтверждённой информации, первые пользователи начнут получать апдейты уже на этой неделе, однако до большинства они доберутся всё-таки в течение двух-трёх недель. Google планирует таким образом убедиться в стабильности нововведений, прежде чем развёртывать их на широкую публикую. В первую очередь будет представлено увеличение количество пользователей в видеоконференции и кнопка создания снимка экрана, а затем – новый видекодек и алгоритмы восполнения звука.

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