Госуслуги давно стали главным каналом, по которому государство общается с россиянами. Туда приходят записи к врачу, штрафы и уведомления, а часть сообщений уже дублируется в MAX. Теперь на портале появится новый сервис, и он будет платным. Минцифры уже подготовило правила его работы. Рассказываю, что это за сервис, какие письма через него будут приходить и придётся ли платить вам.

Что придумали в Минцифры

5 октября Минцифры опубликовало для обсуждения проект постановления правительства об электронной почтовой системе, сообщил «Интерфакс». Это продолжение закона о почтовой связи, который приняли летом 2026 года.

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Суть такая: на Госуслугах появятся электронные почтовые ящики для граждан, ИП и компаний. Через них будут приходить официальные, то есть юридически значимые, письма. Создавать и обслуживать систему будет Почта России.

Какие письма будут приходить

Юридически значимое сообщение — это официальное письмо, отправку которого предусматривает закон. По данным CNews, отправлять их будут:

органы власти всех уровней;

суды и правоохранительные органы;

Центробанк;

госкомпании и организации, где у государства больше 50%.

Это могут быть письма по судебным делам, сообщения о сделках и уведомления, связанные с правами и обязанностями граждан. Обмениваться такими письмами смогут и сами граждане с компаниями.

Правило семи дней

Самое важное для обычного пользователя — как будет считаться, что письмо до вас дошло. Закон устроен так: сообщение считается доставленным, если вы зашли в личный кабинет на Госуслугах в течение семи дней после того, как оно там появилось.

Если вы за неделю на портал не заходили, письмо отправят обычной почтой как регистрируемое. Так что пропустить важное уведомление только потому, что вы не открывали Госуслуги, не получится.

Можно ли отказаться от электронных писем

Можно. В проекте постановления прямо закреплено право отказаться от получения таких сообщений в электронном виде, пишет «Российская газета». Тогда письма будут приходить по-старому, бумажными.

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Пока это проект: документ обсуждают, и детали ещё могут поменяться. Где именно на Госуслугах появится кнопка отказа, станет понятно ближе к запуску.

Когда всё заработает

Система будет запускаться в два этапа:

с 1 марта 2027 года начнут действовать правила отправки юридически значимых сообщений через Госуслуги;

начнут действовать правила отправки юридически значимых сообщений через Госуслуги; с 1 сентября 2027 года заработают электронные почтовые ящики.

То есть до появления ящиков в личном кабинете ещё почти год. Но порядок оплаты ясен уже сейчас.

Кому придётся платить

Платить будут отправители, а не получатели. Если вам пишет налоговая, суд или другое ведомство, получать такие письма вы будете бесплатно. Госорганы за отправку тоже не платят. Гражданину придётся заплатить, только если он сам отправляет юридически значимое сообщение определённого вида (например, о сделке или в организацию с публичными полномочиями).

Компании и ИП будут вносить ежемесячную плату за свой почтовый ящик, от неё освобождены госорганы и государственные и муниципальные предприятия. Сколько это будет стоить, пока неизвестно: размер платы установит правительство. Получается, что обычному человеку, который только получает письма от государства, платить не придётся. Платить будет бизнес и те, кто сам отправляет официальные сообщения. Обсудить нововведение можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.