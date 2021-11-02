Гугл делает нас глупее. Правда ли это?

Казалось бы, что может звучать логичнее? Ведь у нас принято считать, что доступность интернета и поисковиков привела к массовой деградации людей, которые вообще перестали: а) читать, б) запоминать что-либо и в) развиваться в целом. Объяснение этой точки зрения довольно просто и состоит в том, что многие действительно стали очень сильно полагаться на интернет вообще и Google в частности. Однако лично я не вижу в этом ничего предосудительного, поскольку фактически это даёт им — и мне в том числе — куда больше преимуществ.

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«При наличии Гугла — богоподобен». Так, кажется, я закончил сопроводительное письмо, которое в своё время отправлял главному редактору AndroidInsider.ru, когда просил о приёме на работу. Я уже тогда считал умение обращаться с поисковиком если не главным свои преимуществом, то по крайней мере одним из них. Потому что практика показала, что большинство людей не умеют и этого, обладая при этом весьма скудным запасом собственных знаний.

Зачем нужен Гугл

На мой скромный взгляд, Гугл является для нас второй памятью, которая позволяет отказаться от запоминания второстепенной информации. Поймите меня правильно. Я ни в коем случае не оправдываю нежелание некоторых развиваться и что-либо запоминать. Я всего лишь пытаюсь донести, что знать всё и держать это в голове — необязательно.

Понимание важности внешней памяти, коей является Гугл, ко мне пришло на первом курсе юридического факультета. Тогда я всё время слышал от преподавателей фразу: «Юрист не должен знать всё, юрист должен знать, где это всё можно найти». Видимо, поэтому ни по одному предмету нас не заставляли учить кодексы. Потому что в этом нет никакого смысла. Во-первых, законов слишком много, чтобы запомнить их все, а, во-вторых, они ежедневно меняются, так что выучить их во всех дополнениях и переизданиях невозможно физически.

Вместо того, чтобы держать в памяти выдержки из кодексов и других законов, нас учили пользоваться системами «Гарант» и «Консультант», «ГАС Правосудие» и т.п. Если вкратце, это своего рода Гугл любого юриста с актуальной сводкой всех российских законов, постановлений, судебными решениями и всего массива правовой информации. Казалось бы, зачем я вообще это рассказываю? Но причина есть.

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Использование справочных правовых систем дало мне понять, что запоминать всё не только не нужно, но и невозможно. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы пользоваться гуглом, когда это необходимо. Например, если ты не знаешь, как пишется то или иное слово, не можешь придумать синоним, или забыл, под каким небом лежал Андрей Болконский в романе Толстого «Война и мир».

Гугл — это не подстраховка, не способ списать или выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. Теперь это реально неотъемлемая часть любого современного человека, который может называть себя таковым. Отказываться от его использования, как по мне, — сродни отказу от других благ технологической отрасли: от телефонов, телевизоров, электричества в конце концов. Ведь вы же не считаете, что деградируете из-за наличия в кране горячей воды?

Как стать умным, если ты тупой

Благодаря Google я реально стал знать больше. Потому что ежедневно я отправляю в интернет десятки и сотни запросов, и, если хотя бы 10% из них откладываются у меня в мозгу, я становлюсь умнее. Эта информация никуда не девается из моей головы. Она сохраняется там в долгосрочной памяти, а в нужный момент я просто использую её, не тратя лишнего времени не поиск.

Google делает меня умнее не только тем, что я запоминаю информацию, которую из него черпаю, но и способностью выдать мне эту информацию, если я ей вдруг не обладаю. Да, она хранится не у меня в голове. Но почему, чёрт возьми, я не могу воспользоваться средством, которое было специально создано для того, чтобы такие, как я, могли найти то, что они не знают или по какой-то причине не запомнили?

Не знать — не порок. Порок — не уметь пользоваться Гуглом. Сколько раз я видел людей, которые совершенно не умеют формулировать правильные запросы, чтобы получить релевантный ответ. Они и понятия не умеют, что в Гугле существуют свои законы жанра, которым нужно следовать, чтобы найти решение своей проблемы. Люди формулируют свои запросы так, как если бы они обращались к другому человеку лично. Но это так не работает. Поэтому правильно пользоваться Гуглом — это целое искусство, которым способны овладеть, однако, не все.

Но почему тогда все считают, что Гугл отупляет? Людям свойственно излишне стигматизировать себя. А ещё нам свойственен конформизм. Поэтому, когда появился поисковик, старшее поколение вмиг решило, что пользоваться им — это какой-то чит. Ведь, если им приходилось заучивать и запоминать колоссальные объёмы информации, так почему те, кто моложе, получили возможность этого не делать? Но их почему-то не волновало, что один копировальный аппарат, которым они пользовались в офисе в конце 90-х годов, был умнее всего центра управления полётами Байконура лет за 30-40 до них.

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Наверное, вам приходилось слышать вопрос: «А что будешь делать, когда твой Гугл закроют?». Ну, во-первых, никто его не закроет. Он может измениться, взять другое имя, переродиться во что-то другое. Но как таковая база данных, которую из себя представляет поисковик, никуда не денется. В конце концов, на его место просто придёт другой. Во-вторых, если произойдёт апокалипсис и поисковики перестанут работать, пожалуй, последнее, о чём я буду думать, — это как правильно пишется -тся или -ться.

Мой месседж прост. Google — это круто, полезно, удобно. Не нужно бояться его использовать и уж тем более принуждать своих близких — особенно детей — делать ненужные вещи. Например, знать всё без гугла. Это бессмысленно. Мы живём в такое время, когда мозг можно заполнить другой, не менее полезной для жизни информации. А занимать драгоценное хранилище в черепной коробке проходными знаниями, которые станут неактуальными через короткий промежуток времени, не надо. Для этого есть Гугл. Так что лучше позвольте им овладеть навыком правильного поиска. Он им ещё пригодится.