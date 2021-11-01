Сколько оперативной памяти нужно для Google Chrome

Сколько оперативной памяти нужно Google Chrome? Вопрос хороший. Тем более, что как такового ответа на него почти ни у кого нет. Практика показывает, что браузер поискового гиганта способен израсходовать любой объём ОЗУ, сколько ему ни дай. Поэтому, когда в Сети появилась информация о том, что новая версия Google Chrome будет работать только на компьютерах минимум с 16 ГБ оперативки, большинство в неё охотно поверило. В конце концов, Google вполне могла установить такое требование, учитывая ресурсоёмкость фирменного браузера. Значит, нужно разобраться, что к чему.

Начнём со слухов. Буквально на днях некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что теперь Chrome будет требовать не меньше 16 ГБ оперативной памяти, да и то лишь для работы в ограниченном режиме, в котором он сможет запускать не больше 10 вкладок. Чтобы снять это ограничение, потребуется использовать компьютер минимум с 32 ГБ ОЗУ. Звучит дико, согласен.

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Но верить этому не стоит. Эта новость оказалась обычным фейком, распространённым сатирическим изданием «Панорама», специализирующимся на публикации шуточных материалов, не имеющих ничего общего с реальностью. То есть все ограничения Google Chrome и якобы интервью одного из разработчиков браузера, преданные огласке, на самом деле были всего лишь шуткой.

Google Chrome — оперативная память

Другое дело, что к истине это нас не приблизило ни на сантиметр. Потому что вопрос, сколько оперативной памяти жрёт Chrome, так и остался открытым. Во всяком случае однозначного ответа на него не нашлось. Эксперты разной степени авторитетности высказывают на этот счёт кардинально противоположные мнения. Но, как известно, в споре рождается истина. Этим и воспользуемся.

Если вы откроете сайт технической поддержки Google Chrome, то увидите, что поисковый гигант нигде не указывает минимально необходимый объём оперативной памяти. Не указывает — потому что его попросту не существует. То есть Chrome способен работать на устройствах с любым объёмом ОЗУ. Главное — чтобы остальные требования, коих не так уж и много, выполнялись.

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Chrome — кросс-платформенный браузер, который может одинаково хорошо работать как на смартфонах на базе Android Go, у которых чаще всего не больше 1 ГБ оперативки, так и на продвинутых Mac Pro, чей объём ОЗУ может достигать целого терабайта. Он просто адаптируется под конкретное устройство, урезает часть своих функций, если это требуется, и просто работает.

Расход оперативной памяти Chrome зависит от того, как сильно вы его нагружаете. То есть по умолчанию он не тратит вообще ничего. Но, если открыть несколько вкладок, то вы заметите, как расход ОЗУ начнёт увеличиваться. Однако для разных версий Chrome этот расход не будет одинаковым. Потому что десктопные версии одних и тех же сайтов тратят больше ресурсов, чем они же, но разработанные специально для мобильных устройств.

Сколько вкладок можно открыть в Google Chrome

Но, даже если вы запустите на смартфоне 100 вкладок одновременно, никакого перерасхода не случится, и ваш компьютер не зависнет. Это связано с особенностями распределения ресурсов и переключения между этими самыми вкладками. Дело в том, что смартфон может одновременно поддерживать работу только одной вкладки, тогда как все остальные в этом время как бы спят, хоть и находятся в условно открытом состоянии.

У компьютеров всё устроено несколько иначе. Несмотря на то что Chrome умеет вводить вкладки в сон, если их долго не использовать, по умолчанию он вынужден поддерживать в активном режиме все запущенные веб-страницы. А поскольку они ещё и весят больше, чем мобильные, то расход оперативки в этом случае будет кратно выше. Но ведь вкладки — это ещё не всё. Наряду с ними ОЗУ расходуют ещё и расширения. Поэтому и расходу оперативки будет отличаться в каждом конкретном случае.

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По своему опыту могу сказать следующее: