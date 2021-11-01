Виджеты в Android доказывают, как сильно Google зависит от Apple

Виджеты были частью операционной системы Android с самого начала ее существования. Еще в те времена, когда на ”зеленом роботе” работал только T-Mobile G1, пользователи уже могли получить доступ к новому по тем временам явлению. С тех пор они прошли долгий путь, но на нем не все и не всегда было гладко. ОС Android 12 заставила Google переориентировать внимание на дизайн, выпустив десятки новых виджетов для собственных приложений и сервисов. Конечно, побудило ли это кого-нибудь вернуться к тому, чтобы добавить кучу виджетов на домашний экран, это совершенно другой вопрос. Но суть даже не в этом. Если немного вернуться назад, становится понятно, как сильно Apple влияет на Android своими действиями. Какой бы отсталой не называли iOS, но она имеет намного больше влияния на Android, чем Android на нее.

Apple против Android

После многих лет застоя трудно не рассматривать Apple как причину новой приверженности Google к виджетам. Когда iOS 14 наконец-то привнесла новый внешний вид в домашний экран iPhone, это было большим событием. Но если окунуться немного глубже в море критики iOS и заявлений о том, что Apple украла функцию Android с более чем десятилетней историей, многое становится понятно.

Стоит добавить, что Apple добавила виджеты как-то буднично. Они просто появились, о них рассказали на конференции разработчиков и все. При этом как бы не была популярна Android во всем мире, миллионы пользователей раньше не видели такого уровня кастомизации на своих телефонах. Apple действительно с ходу пересмотрела виджеты и сделала их такими, какими они и должны были бы быть.

Что нового в Android 12

ОС Android 12, вышедшая на прошлой неделе, стала самой большой новинкой, сосредоточенной вокруг персонализации и динамических тем. И это был идеальный момент для Google, чтобы сделать шаг назад и пересмотреть внешний вид своих виджетов впервые за много лет. Особенно явно это заметили те, кто пользовался всеми бетами Android 12 и отслеживал все изменения на пути становления этой операционной системы. Конечно, менялись и другие функции, но было очень хорошо заметно, как Google поняла перспективность виджетов и решила не просто поддерживать их существование, но и сильно улучшить.

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Виджеты в Android 12

Почти каждое приложение Google получило либо совершенно новые виджеты, которые можно было опробовать, либо полное переосмысление того, что уже было. В приложении ”Фото” добавлен виджет ”Воспоминания”, чтобы украсить рабочий стол всевозможными семейными фотографиями. Многие другие приложения тоже получили новые инструменты для управления функциями телефона или отображения какой-либо информации. В Chrome появился виджет поиска, чтобы быстрее просматривать результаты. Даже Google Clock привлекли к себе внимание благодаря всевозможным формам, размерам и параметрам прозрачности.

Влияние Apple на Android

Я начал с того, что Apple имеет большое влияние на Google. В данном случае мы более чем явно видим подтверждение этого факта. Возможно, виджеты в iOS и не лучше, чем в Android, но так стало только в этом году. Раньше они не были такими хорошими и только выход новинки от Apple изменил многое.

Можно сказать, что это совпадение, но тогда сложно объяснить, почему это произошло именно сейчас, более чем через 10 лет существования Android, Google вспомнила, что у нее есть такой полезный инструмент. Положа руку на сердце, часто вы пользовались виджетами на своем телефоне? Допускаю, что почти у каждого был один-два виджета, но не более того. И то, скорее всего, это строка поиска и часы.

У меня почти всегда в качестве второго телефона был iPhone разных поколений, чтобы иметь возможность сравнивать лучшее из двух миров и объективно оценивать нововведения. С появлением виджетов, о которых впервые рассказали на WWDC 2020, я отнесся к ним скептически, но когда в сентябре прошлого года я начал пользоваться iPhone 12 Pro, то я заметил, что у меня всегда было минимум 4-5 виджетов. Они просто были современными и удобными, а не из 2010 года, как большая часть того, что предлагала Google.

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Сейчас все изменилось, но получается прошлогодняя новинка Apple дала хорошего толчкового ускорения операционной системе от Google. Это в очередной раз доказывает, что в современном мире ничто не развивается в вакууме, и даже Apple имеет на Android довольно сильное влияние. При этом сама не спешит заимствовать его функции.

А вы готовы пользоваться виджетами или до сих пор считаете их баловством и не особо нужной функцией? Ответы как обычно пишите в комментариях, в нашем Telegram-чате или отправляйте заказным письмом на адрес редакции.