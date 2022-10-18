Как проверить производительность телефона

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Герман Вологжанин 0

Сколько бы мы ни распылялись на тему того, что все смартфоны внешне одинаковы, внутренне они имеют массу отличий. В частности, устройства отличаются по уровню производительности — способности выполнять то или иное количество операций в единицу времени. И, хотя вам кажется, что если человек пользуется только мессенджерами и смотрит видео на YouTube, то мощность для него не играет никакой роли, на практике это не так. Чем выше производительность телефона, тем комфортнее им пользоваться прямо сейчас, а также в будущем.

Производительность имеет значение не только в играх

Уровень мощности зависит от нескольких параметров, о которых вы наверняка слышали:

  • процессор (количество ядер, их частота);
  • графический ускоритель (процессор для обработки графики);
  • ОЗУ (тип и количество оперативной памяти);
  • ПЗУ (скорость внутреннего накопителя).

При этом смартфоны с абсолютно идентичными характеристиками могут работать по-разному. Многое зависит не столько от самого железа, сколько от его реализации. Поэтому, чтобы проверить производительность телефона, нужно обратиться к помощи специальных приложений (бенчмарков), позволяющих оценить тот или иной аспект работы устройства.

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AnTuTu Benchmark — скачать на Андроид

Так выглядят подробные результаты теста на примере Redmi Note 9 Pro

Скачать AnTuTu Benchmark

AnTuTu — это универсальный бенчмарк, которому был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Он позволяет выполнить комплексный анализ производительности, тестируя возможности процессора, графического ускорителя и памяти. В итоге АнТуТу дает устройству оценку в баллах, и этот показатель можно использовать для сравнения смартфонов.

Модели, набирающие в AnTuTu менее 150 тысяч баллов, покупать в 2022 году не стоит. 150-300 тысяч — хороший результат для бюджетного сегмента, а настоящий флагман должен получить оценку выше 700 тысяч, чтобы подтвердить свое реноме.

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Начать тестирование можно, запустив приложение AnTuTu Benchmark и нажав кнопку «Тестировать». Далее вам придется подождать 5-15 минут в зависимости от производительности смартфона. По окончании тестирования рекомендую открыть вкладку «Рейтинг», где представлен список моделей, отсортированных по уровню мощности.

GeekBench 5 — тест производительности

Вы можете сравнить результаты своего смартфона с другими моделями, не выходя из GeekBench

Скачать GeekBench 5

Недостатком AnTuTu Benchmark является то, что приложение недоступно в Google Play. Если вы привыкли устанавливать софт исключительно через официальный магазин, то воспользуйтесь Geek Bench — программой, оценивающей уровень производительности процессора.

В отличие от AnTuTu, GeekBench не задействует графический ускоритель, что не позволяет оценить, подходит ли смартфон для игр. Однако показатель мощности CPU также имеет важное значение, а еще тестирование в GeekBench 5 занимает не так много времени (от 3-х до 10-ти минут).

CPU Trottling Test — троттлинг процессора

Если график красный — значит, смартфон теряет половину своей мощности под нагрузками

Скачать CPU Trottling Test

Производительность смартфона может падать под нагрузками, так как работа процессора повышает его температуру, что вынуждает систему принудительно ограничивать мощность. Из-за этого случаются ситуации, когда устройство на условном Snapdragon 8 Gen 1 набирает почти миллион баллов в АнТуТу, но в играх ведет себя не лучше среднебюджетника на Snapdragon 778G с результатом 550 тысяч.

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Причина подобной ситуации — троттлинг. Оценить его выраженность помогает приложение CPU Trottling Test. Правда, чтобы получить более-менее релевантные цифры, нужно запустить тест на 30 минут. Если график уйдет в «желтую» и уж тем более «красную» зону — значит, смартфон подвержен троттлингу, а вся его мощь на практике является бесполезной.

3D Mark — тест графики

В отличие от предыдущего теста, 3D Mark анализирует троттлинг графического ускорителя

Скачать 3D Mark

Как следует из названия предыдущего приложения, оно предназначено для анализа троттлинга CPU (центрального процессора). Но CPU и GPU (графический процессор) могут вести себя по-разному, поэтому для полноты картины рекомендую воспользоваться 3D Mark. Он представляет собой целый набор тестов, среди которых обратите внимание на Wild Life Stress Test.

Это многократный прогон стандартного теста Wild Life с оценкой производительности и позволяет оценить стабильность графического чипа. В результате вы получите сведения о пиковой мощности и устойчивости. Если второй показатель составляет более 90%, то ваш смартфон отлично подходит для долгих игровых сессий. Разумеется, при условии, что наберет он не менее 2 тысяч очков. Устройства с более скромными показателями подходят для игр лишь номинально.

AndroBench — скорость памяти

Скорость памяти зависит от типа накопителя и его объема

Скачать AndroBench

Wild Life Stress Test — показательный, но уж очень долгий тест. Намного меньше времени потребуется вам для анализа скорости встроенной памяти. И это тоже очень важно. Чем выше скорость, тем быстрее смартфон устанавливает и открывает приложения.

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Вы сможете запустить тестирование, нажав кнопку «Run All Benchmarks», и уже через пару минут получите результат. Он будет выражен в скорости последовательной, а также случайной записи файлов. Чем выше, тем лучше, что абсолютно логично. Если говорить о конкретных результатах, то высокий уровень комфорта вы можете получить от взаимодействия с гаджетом, чья скорость случайной записи не опускается ниже 100 МБ/с.

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