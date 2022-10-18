Как проверить производительность телефона

Сколько бы мы ни распылялись на тему того, что все смартфоны внешне одинаковы, внутренне они имеют массу отличий. В частности, устройства отличаются по уровню производительности — способности выполнять то или иное количество операций в единицу времени. И, хотя вам кажется, что если человек пользуется только мессенджерами и смотрит видео на YouTube, то мощность для него не играет никакой роли, на практике это не так. Чем выше производительность телефона, тем комфортнее им пользоваться прямо сейчас, а также в будущем.

Уровень мощности зависит от нескольких параметров, о которых вы наверняка слышали:

процессор (количество ядер, их частота);

графический ускоритель (процессор для обработки графики);

ОЗУ (тип и количество оперативной памяти);

ПЗУ (скорость внутреннего накопителя).

При этом смартфоны с абсолютно идентичными характеристиками могут работать по-разному. Многое зависит не столько от самого железа, сколько от его реализации. Поэтому, чтобы проверить производительность телефона, нужно обратиться к помощи специальных приложений (бенчмарков), позволяющих оценить тот или иной аспект работы устройства.

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AnTuTu Benchmark — скачать на Андроид

Скачать AnTuTu Benchmark

AnTuTu — это универсальный бенчмарк, которому был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Он позволяет выполнить комплексный анализ производительности, тестируя возможности процессора, графического ускорителя и памяти. В итоге АнТуТу дает устройству оценку в баллах, и этот показатель можно использовать для сравнения смартфонов.

Модели, набирающие в AnTuTu менее 150 тысяч баллов, покупать в 2022 году не стоит. 150-300 тысяч — хороший результат для бюджетного сегмента, а настоящий флагман должен получить оценку выше 700 тысяч, чтобы подтвердить свое реноме.

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Начать тестирование можно, запустив приложение AnTuTu Benchmark и нажав кнопку «Тестировать». Далее вам придется подождать 5-15 минут в зависимости от производительности смартфона. По окончании тестирования рекомендую открыть вкладку «Рейтинг», где представлен список моделей, отсортированных по уровню мощности.

GeekBench 5 — тест производительности

Скачать GeekBench 5

Недостатком AnTuTu Benchmark является то, что приложение недоступно в Google Play. Если вы привыкли устанавливать софт исключительно через официальный магазин, то воспользуйтесь Geek Bench — программой, оценивающей уровень производительности процессора.

В отличие от AnTuTu, GeekBench не задействует графический ускоритель, что не позволяет оценить, подходит ли смартфон для игр. Однако показатель мощности CPU также имеет важное значение, а еще тестирование в GeekBench 5 занимает не так много времени (от 3-х до 10-ти минут).

CPU Trottling Test — троттлинг процессора

Скачать CPU Trottling Test

Производительность смартфона может падать под нагрузками, так как работа процессора повышает его температуру, что вынуждает систему принудительно ограничивать мощность. Из-за этого случаются ситуации, когда устройство на условном Snapdragon 8 Gen 1 набирает почти миллион баллов в АнТуТу, но в играх ведет себя не лучше среднебюджетника на Snapdragon 778G с результатом 550 тысяч.

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Причина подобной ситуации — троттлинг. Оценить его выраженность помогает приложение CPU Trottling Test. Правда, чтобы получить более-менее релевантные цифры, нужно запустить тест на 30 минут. Если график уйдет в «желтую» и уж тем более «красную» зону — значит, смартфон подвержен троттлингу, а вся его мощь на практике является бесполезной.

3D Mark — тест графики

Скачать 3D Mark

Как следует из названия предыдущего приложения, оно предназначено для анализа троттлинга CPU (центрального процессора). Но CPU и GPU (графический процессор) могут вести себя по-разному, поэтому для полноты картины рекомендую воспользоваться 3D Mark. Он представляет собой целый набор тестов, среди которых обратите внимание на Wild Life Stress Test.

Это многократный прогон стандартного теста Wild Life с оценкой производительности и позволяет оценить стабильность графического чипа. В результате вы получите сведения о пиковой мощности и устойчивости. Если второй показатель составляет более 90%, то ваш смартфон отлично подходит для долгих игровых сессий. Разумеется, при условии, что наберет он не менее 2 тысяч очков. Устройства с более скромными показателями подходят для игр лишь номинально.

AndroBench — скорость памяти

Скачать AndroBench

Wild Life Stress Test — показательный, но уж очень долгий тест. Намного меньше времени потребуется вам для анализа скорости встроенной памяти. И это тоже очень важно. Чем выше скорость, тем быстрее смартфон устанавливает и открывает приложения.

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Вы сможете запустить тестирование, нажав кнопку «Run All Benchmarks», и уже через пару минут получите результат. Он будет выражен в скорости последовательной, а также случайной записи файлов. Чем выше, тем лучше, что абсолютно логично. Если говорить о конкретных результатах, то высокий уровень комфорта вы можете получить от взаимодействия с гаджетом, чья скорость случайной записи не опускается ниже 100 МБ/с.