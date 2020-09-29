Как делать скриншоты постукиванием по задней крышке на любом Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

У меня уже давно нет претензий к управляемости Android. Несмотря на то что Google предпочла последовать по пути Apple и отказаться от управляющих клавиш в пользу жестов, кажется, это сделало мобильную ОС поискового гиганта только лучше. Я довольно быстро привык к свайпам и понял, что с ними у меня получается быстрее выполнять некоторые процессы, на которые раньше я тратил заметно больше времени. Например, переключаться между ранее запущенными приложениями. Вот только создание скриншотов как было неудобным, так и остаётся.

Приложение Tap, Tap

Возможно ли управлять Android постукиванием по задней крышке? Оказывается, да

Как скачивать файлы из Хрома на Андроид

Создание скриншотов на Android – странная вещь. Чаше всего для этого нужно одновременно нажать кнопку питания и уменьшения громкости. Ведь когда вы хотите сделать снимок экрана специально, нет-нет, да и промахнётесь. В результате либо убавится громкость, либо выключится сам смартфон. Исправить это в большинстве случаев нельзя, потому что только избранные прошивки позволяют перенастроить клавиши или жесты для создания скриншотов. Но это не значит, что с этим совсем ничего нельзя сделать.

Включить Back Tap на Android

Несмотря на то что управление постукиваниями по задней крышке смартфона официально доступно только на Android 11, возможность создания скриншотов при помощи этой команды можно перенести и на смартфоны, которым обновление до актуальной версии ОС не светит.

  • Скачайте приложение Tap, Tap по этой ссылке;
  • Запустите Tap, Tap и откройте ему доступ к Универсальным возможностям;
Создание скриншота

Создать скриншот на Android можно двойным тапом по задней крышке

  • Откройте вкладку Double Tap Actions и привяжите к этому жесту функцию создания скриншотов;
  • Выйдите из Tap, Tap и дважды стукните пальцем по задней крышке смартфона для создания скриншота.

Как Google сама провоцирует разработчиков уходить из Google Play

Поскольку многие пользователи сталкиваются с тем, что их смартфоны автоматически делают снимки экрана, находясь в сумке или в кармане, очень важно правильно настроить создание скриншотов постукиванием по задней крышке, ведь это более чувствительный элемент, чем физические кнопки. Для этого нужно включить специальные ограничители, которые будут препятствовать активации команды в определённых ситуациях. Например, я запретил смартфону распознавать прикосновения к задней крышке при выключенном экране, при разговоре по телефону и при постановке на зарядку.

Android делает сам скриншоты. Как исправить

  • Чтобы включить эти ограничения, перейдите во вкладку «Запреты»;
  • Выберите нужные вам сценарии ограничений и включите их;
Ограничения Tap, Tap

Чтобы команды не включались случайно, настройте ограничения

  • При необходимости добавить новые нажмите «Добавить запрет»;
  • Отыщите то, что подходит вам, и добавьте в список ограничений.

Как выглядит и что умеет новый режим в Google Maps для Android

Вообще, приложение Tap, Tap очень функционально. Видимо, из-за этого его и не пропустили в Google Play, а потому разработчику приходится распространять его через альтернативные источники софта. Tap, Tap позволяет настроить не только двойные прикосновения, но и тройные, сконфигурировать чувствительность и силу, с которой нужно стучать по задней крышке, чтобы активировать действие, а также задать выполнение тех команд, которые нужны именно вам. То есть это необязательно должно быть создание снимка экрана. Это может быть активация камеры, запуск конкретного приложения, голосового ассистента и много чего ещё.

Теги
Новости по теме
Чёрный экран в Google Chrome? Как исправить
Google случайно показала новое приложение для Android, которое будет спасать жизни
Как установить приложение с обоями для Pixel 4 на любой Android-смартфон
Лонгриды для вас
Xiaomi Mi 10
Как установить супер-обои из прошивки Xiaomi Mi 10 Ultra на любой Android

Если говорить начистоту, я не очень люблю смартфоны Xiaomi. Меня отталкивает отношение их производителя к своим клиентам, которых могут оставить без обновлений уже в первый год после покупки нового и перспективного, казалось бы, аппарата. Несмотря на это, делать классные устройства, которые оставляют очень приятное впечатление, Xiaomi действительно умеет, уделяя пристальное внимание не только внешней оболочке, но и внутренней. Причём зачастую внутреннее оформление врезается в память даже лучше, заставляя окружающих желать себе чего-то похожего.

Читать далее
«Ох уж этот Мюнхгаузен!» — не просто аудиокнига, а настоящая игра!

Пожалуй, все мы в детстве читали про невероятные приключения барона Мюнхгаузена. В моем экземпляре книги, помню, очень не хватало иллюстраций, чтобы прочувствовать всю атмосферу произведения. Не говоря о том, что хотелось как-то самому принять участие в происходящем, ведь некоторые рассказы Мюнхгаузена — просто готовый сюжет для кино! В то время все это было невозможно, но современные технологии позволяют взглянуть на знакомые рассказы на новый лад — в формате аудиокниги, сюжет которой можно выбирать самому.

Читать далее
Как удалённо показать экран телефона на Android

Запись экрана – это функция, которая есть почти в каждом смартфоне. Несмотря на то что по умолчанию Android её не поддерживает, большинство сторонних оболочек предлагают её в числе базовых возможностей. Другое дело, что записывать экран, помимо того, что не всегда удобно, так ещё и неинтерактивно. То есть у того, кому предназначается запись, не будет возможности задать вам по ходу просмотра уточняющие вопросы. А значит, эффективность понимания происходящего на экране снизится, если вы таким образом объясняете, как работает та или иная функция. Поэтому лучше всего показывать свой экран в реальном времени, тем более это так просто.

Читать далее

Новый комментарий