Как делать скриншоты постукиванием по задней крышке на любом Android

У меня уже давно нет претензий к управляемости Android. Несмотря на то что Google предпочла последовать по пути Apple и отказаться от управляющих клавиш в пользу жестов, кажется, это сделало мобильную ОС поискового гиганта только лучше. Я довольно быстро привык к свайпам и понял, что с ними у меня получается быстрее выполнять некоторые процессы, на которые раньше я тратил заметно больше времени. Например, переключаться между ранее запущенными приложениями. Вот только создание скриншотов как было неудобным, так и остаётся.

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Создание скриншотов на Android – странная вещь. Чаше всего для этого нужно одновременно нажать кнопку питания и уменьшения громкости. Ведь когда вы хотите сделать снимок экрана специально, нет-нет, да и промахнётесь. В результате либо убавится громкость, либо выключится сам смартфон. Исправить это в большинстве случаев нельзя, потому что только избранные прошивки позволяют перенастроить клавиши или жесты для создания скриншотов. Но это не значит, что с этим совсем ничего нельзя сделать.

Включить Back Tap на Android

Несмотря на то что управление постукиваниями по задней крышке смартфона официально доступно только на Android 11, возможность создания скриншотов при помощи этой команды можно перенести и на смартфоны, которым обновление до актуальной версии ОС не светит.

Скачайте приложение Tap, Tap по этой ссылке;

Запустите Tap, Tap и откройте ему доступ к Универсальным возможностям;

Откройте вкладку Double Tap Actions и привяжите к этому жесту функцию создания скриншотов;

Выйдите из Tap, Tap и дважды стукните пальцем по задней крышке смартфона для создания скриншота.

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Поскольку многие пользователи сталкиваются с тем, что их смартфоны автоматически делают снимки экрана, находясь в сумке или в кармане, очень важно правильно настроить создание скриншотов постукиванием по задней крышке, ведь это более чувствительный элемент, чем физические кнопки. Для этого нужно включить специальные ограничители, которые будут препятствовать активации команды в определённых ситуациях. Например, я запретил смартфону распознавать прикосновения к задней крышке при выключенном экране, при разговоре по телефону и при постановке на зарядку.

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Чтобы включить эти ограничения, перейдите во вкладку «Запреты»;

Выберите нужные вам сценарии ограничений и включите их;

При необходимости добавить новые нажмите «Добавить запрет»;

Отыщите то, что подходит вам, и добавьте в список ограничений.

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Вообще, приложение Tap, Tap очень функционально. Видимо, из-за этого его и не пропустили в Google Play, а потому разработчику приходится распространять его через альтернативные источники софта. Tap, Tap позволяет настроить не только двойные прикосновения, но и тройные, сконфигурировать чувствительность и силу, с которой нужно стучать по задней крышке, чтобы активировать действие, а также задать выполнение тех команд, которые нужны именно вам. То есть это необязательно должно быть создание снимка экрана. Это может быть активация камеры, запуск конкретного приложения, голосового ассистента и много чего ещё.