Как Google сама провоцирует разработчиков уходить из Google Play

Несмотря на то что Google Play никогда не был единственным магазином приложений для Android, сама Google – что логично – активно его форсила. В компании уверяли, что более безопасного каталога на платформе не существует, а альтернативные площадки распространения контента могут представлять опасность, поскольку софт там чаще всего вообще не проверяется. Это довольно резонное замечание, учитывая, что таких ресурсов, как у Google, на сегодняшний день нет ни у одной компании, продвигающей собственный магазин приложений. Другое дело, что Google в целом не была против альтернатив, но теперь решила немного пожестить.

Ошибка обновления приложения в Google Play. Что делать

Google решила изменить правила Google Play, добавив положение о запрете на использование разработчиками сторонних инструментов оплаты в своих приложениях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Таким образом поисковый гигант хочет окончательно закрепить своё право на 30-процентный комиссионный сбор, который она взимает с каждой транзакции, проведённой через Google Play. Несмотря на то что он был установлен и раньше, Google позволяла разработчикам принимать платежи напрямую и не отчислять себе комиссию.

Почему разработчики не платят Google комиссию

После введения нового правила разработчики приложений, размещаемых в Google Play, будут обязаны проводить все платежи исключительно через фирменный инструмент оплаты Google. То есть, если компания не сделает никаких исключений, сервисам вроде Netflix и Spotify придётся начать платить 30-процентный сбор с каждой подписки, которую оформят пользователи, тогда как сейчас им разрешено просто скачивать приложения из Google Play, но подписываться на веб-сайтах этих служб.

Как вернуть деньги за подписку в Google Play

Полагаю, что введение таких мер может сильно разочаровать разработчиков, которые уже привыкли к тому, что это они хозяева в Google Play, а не Google. Ведь и Netflix, и Spotify ежедневно делают на подписках сотни тысяч долларов, а необходимость платить комиссию поисковому гиганту снизит их доходы на треть. Это весьма ощутимая цифра, которая может обернуться для сервисов, мягко говоря, финансовыми трудностями. Как следствие, логично ждать, что многие просто уйдут из Google Play, разместив свои приложения на сторонних площадках.

Сторонние магазины приложений для Android

Но, по мнению Google, она не делает ничего противозаконного:

Android, как открытая платформа, поддерживает сразу несколько магазинов приложений. Фактически большинство устройств под управлением Android поставляются как минимум с двумя магазинами приложений из коробки, а пользователи вольны установить и другие, помимо них. Для разработчиков, которые решили выложить свои приложения в Google Play, будут действовать требование на использование нашей платёжной системы при условии, что они будут предлагать покупку цифровых товаров. Мы работаем с нашими партнёрами, чтобы прояснить эту политику и обеспечить её справедливое и разумное применение.

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В целом Google права и деться от этой правоты практически некуда. Ведь, если посудить, сейчас компания и так не получает дохода от Netflix, Spotify и других сервисов, которые зарабатывают большие деньги на подписках, но при этом не хотят поделиться этим заработком с поисковым гигантом. Поэтому логично, что в Google решили просто взять и выгнать разработчиков, выдвинув им невыполнимые требования. Понятное дело, что никто не согласится отчислять ей 30% от своего дохода, а раз так, то и пользоваться привилегиями Google Play они не будут.