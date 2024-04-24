Как дозвониться ребенку, если его телефон в беззвучном режиме. Хитрый лайфхак от родителя

Я знаю, что среди родителей есть много противников этого концепта, но наличие у ребенка смартфона является отнюдь не блажью, а насущной необходимостью. Я намеренно делаю акцент на приставке «смарт», потому что обычный кнопочный бабушкофон — это совсем не то, что бередит сердца современных детей, так еще и не несет практически никакой пользы. Пожалуй, позвонить с него ваше чадо еще сможет. Но вот помочь вам до него дозвониться — особенно на беззвучном режиме — точно нет. То ли дело полноценный смартфон.

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Ребенок не берет трубку

Поводом к написанию этой статьи стал вопрос, который мне задали мои знакомые. Он звучал донельзя просто: «Можно ли дозвониться до ребенка, когда его телефон находится в беззвучном режиме?». Очевидно, что можно, ответил я. Ведь отключение звукового сигнала не блокирует звонки. Телефон по-прежнему продолжает работать и на прием, и на отправку дозвона.

Однако все было куда сложнее. Чадо моих знакомых, отключая звук на телефоне при входе в школу, очень часто забывает позвонить и отчитаться перед родителями. Судя по всему, забывчивость — это вообще характерная черта всех детей. Потому что я тут же узнал в этой истории свою собственную дочку, до которой в большинстве случаев так же легко дозвониться, как в Кремль.

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Она просто не слышит, когда ей звонишь, ведь смартфон не издает звуков, а проверять, нет ли пропущенных вызовов, каждые 5 минут все равно не будешь. Довольно быстро, впрочем, я нашел для себя метод, о котором и рассказал своим знакомым. Он заключается в том, чтобы подать на смартфон звуковой сигнал, который не блокируется беззвучным режимом и который нельзя не услышать.

Как обойти беззвучный режим

Сделать это можно при помощи приложения родительского контроля Family Link. Оно имеет специальный механизм, активирующий сигнал бедствия, который будет звучать независимо ни от чего. Достаточно просто активировать соответствующий пункт меню с родительского устройства, и телефон ребенка начнет громко и монотонно пищать. Это нужно на случай, если ваше чадо обронило свой телефон где-то поблизости.

Вот как это работает:

Запустите приложение Family Link на родительском устройстве;

Откройте вкладку «Местоположение» и выберите устройство ребенка;

Дождитесь, когда приложение определит местоположение устройства;

Нажмите «Воспроизвести сигнал» и ждите: ребенок его точно услышит.

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Важно понимать, что сработает этот механизм только при двух важных условиях. Во-первых, приложение Family Link должно быть установлено на смартфоне ребенка заранее, а родительская и детская учетные записи связаны друг с другом. Во-вторых, смартфон ребенка должен иметь выход в интернет и быть включенным. Поскольку передача команды о воспроизведении звукового сигнала передается по сотовой сети, Family Link должен сначала определить местоположение аппарата. Все-таки это поисковая, а не вызывающая функция.

Стоит ли покупать ребенку смартфон

Как вы уже, вероятно, поняли, я выступаю строго за то, чтобы дети пользовались смартфонами. Не без ограничений, нет. Но важно, чтобы это были именно умные устройства с возможностью установки приложений, доступом в интернет и встроенным GPS-модулем. Это необходимо по двум простым причинам.

Первая — так вы сможете установить на смартфон ребенка приложение родительского контроля. Оно поможет вам строго ограничить Экранное время и помочь своему чаду в организации правильного режима и осмыслению места электроники в своей жизни.

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Вторая причина заключается в том, что при помощи приложения родительского контроля вы сможете: а) отследить, где именно находится ваш ребенок, и б) при необходимости подать ему сигнал, чтобы он взял телефон в руки и либо ответил на ваш звонок, либо позвонил вам самостоятельно.

Главное — самому быть ответственным родителем и не сводить ребенка с ума ежеминутными попытками установить связь. В конце концов, он может быть занят или школьными занятиями, или — банально — общением с друзьями и сверстниками, которое способствует его социализации и установлению связей с обществом. Так что используйте приложения родительского контроля только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.