Как хакеры обманывают владельцев Android через «Google Фото»

Способов обмана населения придумано уже столько, что можно создавать отдельный сайт и писать там только об этом. Наверное, такие даже есть — я не проверял — но мы пишем только о самых необычных и новых способах ”относительно честного отъема денег у населения”. На этот раз хакеры отличились, пытаясь украсть у пользователей деньги при помощи Google Фото. Что-то подобное было, но именно такой способ сейчас снова набирает популярность. Интересно, что подобная схема может сработать и с другими популярными сервисами, но именно Google фото актуален почти для любого пользователя Android, а значит потенциально они все в опасности, если не смогут быть бдительными.

Новый обман через Google Фото

Уже несколько раз я натыкался на сообщения о том, что пользователям приходили сообщения от сервиса Google Фото, в которых не было ничего подозрительного — они просто говорили о том, что фотографии успешно загружены.

Как говорится, загружены и загружены, только вот многие из тех, кто делает это не часто, могут удивиться и подумать, что произошла какая-то ошибка или кто-то украл их аккаунт. Такое ведь тоже не редкость.

Такое чувство, конечно, расстраивает и многие начинают искать пути решения проблемы. Я смею надеяться, что подавляющее большинство просто проверит свой аккаунт и поймет, что ничего и никуда они не загружали, но некоторые точно начнут принимать другие меры.

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Как мошенники обманывают пользователей сервисов

Расчет мошенников идет на то, что жертва, которая получит письмо с якобы предупреждением, сразу начнет принимать меры. Оно пришло с адреса, в котором есть слово ”Google”, в нем нет подозрительных слов, что аккаунт взломан и ”нет времени объяснять — беги по этой ссылке”. Их просто предупреждают, а впечатлительный человек сам додумает, что там происходит.

В итоге он находит не навязчивую ссылку, которая предлагает ему перейти в настройки безопасности. После этого открывается сайт, который очень похож на Google — сделать такой нет никаких проблем — и уже там жертва может скачать приложение или расширение для браузера, которое поможет повысить уровень защиты. Скачиваться оно естественно будет не из Google Play, а в виде APK. Это уже должно натолкнуть на мысли.

Дальше нет ничего, кроме проблемы с хакерами. В лучшем случае они будут изводить вас рекламой или чем-то вроде этого, а в худшем подселят вам вирус, который будет воровать ваши данные вплоть до самого аккаунта. Бывают даже случаи прямого вымогательства денег путем блокировки устройства. В этом случае хакеры разблокируют его только, если вы заплатите. На днях я уже рассказывал про таких преступников, которые наживаются на теме коронавируса.

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Как защитить свой телефон от мошенников

Так получилось, что в этой статье я делаю упор на смартфоны, так как именно с них пользователи чаще всего выгружают фотографии, но жертвами могут быть и пользователи настольных компьютеров. Чтобы не стать такой жертвой, надо знать буквально пару вещей, на которые стоит обратить внимание, чтобы снизить шансы попасться на удочку мошенников с почти максимальных до ничтожных.

Если вы получили подобное письмо, сделайте себе одолжение и либо удалите его, либо подойдите к нему с максимальной тщательностью.

Полученное вами электронное письмо от Google Фото может выглядеть очень официально. На нем могут быть даже подлинные изображения логотипа Google, которые извлекаются непосредственно с адресов Google.com. Это хитрость, которую мошенники используют, чтобы придать своим сообщениям законный вид и таким образом сделать вас более склонными воспринимать их всерьез.

На Android появились приложения, которые На Android появились приложения, которые обманули защиту Google Play

Если вы получаете электронное письмо от Google Фото или другого сервиса и вам предлагается перейти по ссылке, не стоит торопиться сделать это. Чем более активно вам говорят, что надо это сделать именно сейчас, тем больше стоит насторожиться.

Есть вероятность, что письмо настоящее, но прежде, чем верить ему, просто зайдите в свой профиль (не через письмо), откройте его в браузере или в приложении и проверьте, что там происходит. Если там все нормально и нет никаких фото, которые якобы загрузили за вас, то смело отправляйте письмо в спам или удаляйте. Не надо в нем нажимать вообще ничего.

Новый способ обмана пользователей смартфонов

Отправляя письмо в спам, вы помечаете отправителя, и если вас таких будет много, есть вероятность того, что у остальных пользователей подобное письмо тоже уйдет в спам.

Если все же вы загрузили программу, ни в коем случае не открывайте ее. Просто удалите файл и снова все будет хорошо. Также вообще надо быть очень внимательным к установке приложений из APK. Все нормальные приложения, особенно те, которые сделаны Google, есть в Google Play. Если приложение распространяется в обход, то надо задуматься, почему так происходит. Если это что-то крупное, вроде игры Fortnite, которая только недавно появилась в фирменном магазине приложений, еще можно расслабиться, но в остальном лучше быть начеку.