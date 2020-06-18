Zoom, подвинься! Сможет ли Google сталь лидером в видеоконференциях

Последние несколько месяцев, омраченные пандемией нового коронавируса, привели к тому, что люди стали действительно массово пользоваться видеосвязью. Кто-то делал это по работе, кто-то для того, чтобы ”встретиться” с друзьями и близкими, а кому-то просто было скучно на карантине и они решили разобраться в этом вопросе и попробовать понять, что такое видеоконференция и как это работает. В итоге мы наблюдали просто небывалый рост числа пользователей тематических сервисов, например, того же Zoom. Возможно, Google немного упустила момент, но сейчас она тоже решила догнать и активно продвигать свой сервис видеозвонков. Давайте разбираться, как он называется, где скачать приложение и есть ли у него будущее.

На днях Google объявила о том, что Google Meet — молодая платформа для видеоконференций — будет включена в приложение Gmail для устройств Android и iOS. Таким образом приложение Gmail будет разделено на два интерфейса: сам Gmail и Google Meet.

Gmail — это одно из редких приложений, которое может похвастаться более чем 5 миллиардами установок только из магазина Google Play. Это означает, что миллиарды Android-устройств во всем мире скоро будут иметь Google Meet. Пока этот сервис доступен даже не во всех странах мира. Впрочем, в отличии от продаж Google Pixel, тут такие ограничения можно легко объяснить.

Учитывая сказанное, нет почти никаких сомнений в том, что именно Google сможет захватить изрядную долю рынка и очень сильно потеснить Zoom, Skype и других игроков рынка.

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На данный момент Google, в отличии от той же Microsoft, осталась без надлежащей платформы для групповых видеоконференций. Только около месяца назад началось активное продвижение разработок, призванных закрыть эту брешь.

Буквально за несколько дней с момента появления Google Meet в магазине приложений его скачали уже около 50 миллионов раз. Это уже само по себе является выдающимся результатом. Рейтинг приложения при этом колебался в районе отметки 3,9 из 5. Поэтому пока Zoom сильно впереди. Только в Google Play его скачали больше 100 миллионов раз. Количество скачиваний на iOS и других платформах, включая компьютеры, в несколько раз превышает показатели Google Meet, но пока рано говорить о том, что догнать Zoom будет нереально, ведь это Google. Но даже такой крупной компании все равно надо будет действовать как можно быстрее, чтобы повысить свои шансы на успех.

Чтобы иметь успех, выпустив новый сервис или приложение, мало просто сделать что-то хорошее. Надо добиться того, чтобы об этом все узнали. Ждать, пока про Google Meet пользователи расскажут друг другу, не стоит и надо действовать более агрессивно. Видимо, так Google и поступила, когда решила, что она должна объявлять войну нынешним лидерам. Gmail подходит для этого просто идеально. Лучшей площадки для продвижения просто не найти. Тем более направленность сервисов схожая. Особенно это пригодится тем, кто пользуется почтовым сервисом Gmail по работе.

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Многие конференции собираются по ссылке, которая направляется на почту пользователя, чтобы он мог ее открыть и присоединиться к беседе. Если это будет в рамках одной системы, это станет еще более удобным действием. Есть еще, конечно, рассылка ссылок через сервисы календарей, но тут у Google тоже все схвачено.

Дополнительным способом продвижения сервиса станут рекомендации Gmail. Когда вы будете писать письмо, вам могут очень нативно предложить вставить ссылку на видеоконференцию. Как говорится, почему бы нет.

Как видим, именно наличие у компании самого популярного в мире почтового сервиса больше всего способствует продвижению нового сервиса видеозвонков. Так пользователи будут перехвачены сразу в момент принятия решений, когда они только готовятся организовать встречу, а им говорят: ”Ну его, этот Zoom! Вот тебе куда более удобный способ”. Именно эта работа, что называется ”в один клик” и сделает Google Meet самым популярным сервисом удаленного общения. Я в этом почти не сомневаюсь.

Иногда Google находит способы максимально облегчить себе жизнь и на примере, который мы сегодня обсуждаем, это очень хорошо видно. Выше я уже сказал, что самое главное — это осведомленность пользователя о том, что для него приготовили новый продукт. Только представьте себе, через какие круги ада пришлось бы пройти Google, чтобы договориться с производителями смартфонов и добиться от них установки нового приложения в качестве базового ПО. Многие бы даже вообще отказались от этого. И это при том, что Google имеет хоть какое-то влияние из-за того, что в 75% смартфонов в мире именно сервисы Google и вообще Android являются главным, что есть на борту. Пример Huawei, которого лишили этой привилегии лишний раз это доказал.

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Выкатив обновление Gmail, компании даже не надо себя утруждать переговорами с другими компаниями. Все само придет на устройства почти всех производителей Android-смартфонов в мире с обновлениями. Проще некуда!

В итоге, очень приятно, что появляется альтернатива глючному и небезопасному Zoom, который просто оказался неготов к своей популярности. Теперь мы сможем пользоваться куда более нативным Google. Главное, чтобы компания тратила столько же сил на развитие, сколько на продвижение Google Meet. Если с этим все будет нормально, то у нас появится еще один ”мастхэв”-сервис от поискового гиганта, которым мы будем пользоваться.