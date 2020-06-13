На Android появились приложения, которые обманули защиту Google Play

Вокруг безопасности Android существует большое количество мифов. Многие пользователи искренне верят, что приложения в Google Play проникают без проверки, антивирус Play Protect не способен распознать даже рекламные вирусы (adware), не говоря уже о чём-то более серьёзном, а встроенные механизмы безопасности операционной системы работают из рук вон плохо. На самом деле, конечно, это не так, потому что у Google есть команда цензоров, Play Protect действительно эффективно анализирует не только софт, но и сайты, которые открывает пользователь, а система разрешений эффективно препятствует деятельности вредоносных программ. Жаль, что даже они неидеальный.

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Исследователи безопасности компании White Ops обнаружили в Google Play 38 вредоносных приложений, которые попадали на устройства своих жертв и непрерывно демонстрировали им рекламу. Казалось бы, что в этом такого? Ведь приложений, направленных на демонстрацию рекламы, на Android сотни и тысячи. Однако уникальность именно этих экземпляров состоит в том, что им удалось отключить механизмы безопасности Google Play, проникнув в каталог под видом доброкачественного ПО, а потом и Google Play Protect, не дав ему определить их истинную сущность.

Вредоносные приложения для Android

Судя по всему, автором всех этих приложений является одна и та же команда разработчиков. Они последовательно публиковали их в Google Play с января 2019 года, причём 21 программа из 38 появилась в каталоге уже в первый месяц. Несмотря на то что софт отключал механизмы безопасности каталога, Google всё-таки удалось отловить его часть и удалить. Поэтому большинство программ продержались в Google Play в среднем около 17 дней. Однако были среди них и те, которые поисковому гиганту не удавалось обнаружить долгие месяцы, вследствие чего количество их загрузок составило более 20 миллионов.

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Это случилось благодаря тому, что разработчики изменили состав своих приложений, тем самым скрыв их от цензоров. Они просто заменили часть кода на арабские символы, чтобы сбить инженеров и поисковые алгоритмы с толку. Удивительно, но это сработало. При этом, чтобы не вызывать подозрений было решено прятаться на самом видном месте. Для этого разработчики встроили рекламные скрипты в программы для развлечений вроде фото-редакторов, приложений для поиска обоев и им подобной шелухи. Всё дело в том, что это самые популярные категории софта, которые всегда пользуются спросом у посетителей Google Play.

Как удалить вирусы с телефона

Впрочем, распознать такие приложения не так уж и сложно.

Перейдите в «Настройки» — «Батарея» — «Использование батареи»;

В открывшемся окне просмотрите приложения, которые расходуют больше всего энергии;

Затем выключите смартфон и запустите его в безопасном режиме (как это сделать, описано по этой ссылке);

Перейдите в «Настройки» — «Приложения» и удалите вредоносные приложения;

Перезагрузите смартфон, запустив его в обычном режиме, и пользуйтесь.

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Многие думают, что рекламные приложения не наносят вреда, в отличие от программ-шпионов, троянов и кейлоггеров, которые воруют учётные данные аккаунтов и банковских счетов. Но это не так. Рекламные приложения включают в себя скрипты, которые не позволяют им засыпать в фоновом режиме, а также поддерживают смартфон в состоянии активности, даже если его экран отключен. В это время приложения безостановочно крутят рекламу, которую якобы просматривает пользователь, а разработчики получают за это деньги от рекламных сетей. Опасность такого софта состоит в том, что, во-первых, повышается расход энергии, во-вторых, повышается расход интернет-трафика, и, в-третьих, нередко смартфон начинает перегреваться, а его внутренние компоненты – выходить из строя.