Как на Android скачивать обои из прошивок разных смартфонов

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Иван Кузнецов 0

Обои – это едва ли не самый просто способ кастомизировать интерфейс смартфона. Всё-таки лаунчеры, прошивки и темы – это штука для более продвинутых пользователей, которые хотя бы примерно представляют себе, где и что включить или отключить, когда надо. А обои может установить кто угодно, выбрав понравившийся рисунок рабочего стола. Достаточно просто скачать его из специального приложения или найти в интернете. Но, как правило, людям интересно устанавливать обои из прошивок других смартфонов, которые они, скорее всего, никогда не купят. Хорошо, что с некоторых пор такая возможность доступна всем желающим.

Обои Galaxy S21

Обои из прошивки любого смартфона можно в одном приложении

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Время от времени у нас спрашивают, где скачать обои Galaxy S21, откуда взять изображения рабочего стола iPhone и т.д. Когда один и тот же вопрос повторяется несколько сотен раз, мы пишем подробную инструкцию, но мало кто знает, чего это нам стоит. Мало того, что нужно найти изображения из прошивки всех интересующего смартфона, так ещё и загрузить их в облако и не удалять по возможности никогда, чтобы даже тот пользователь, который найдёт статью через год или два, смог скачать нужную картинку, а не мучиться с битой ссылкой.

Как установить любые обои на Android

Приложение STOKiE включает в себя обои подавляющего большинства современных и не очень смартфонов. В его библиотеке можно найти изображения рабочего стола из прошивок Galaxy S21, Honor V40, Razer Phone, Google Pixel и других аппаратов.

Обои

Выберите категорию обоев (по брендам или, например, по популярности) и ищите нужное изображение

  • Запустите его и откройте раздел с брендом;
  • Найдите в библиотеке нужное изображение;
Заставка

Обои можно скачать, а можно сразу установить на рабочий стол или экран блокировки

  • Нажмите Set и выберите рабочий стол, экран блокировки или оба.

Названа самая плавная прошивка для Android-смартфонов

Ассортимент STOKiE довольно обширен. Помимо изображений из фирменных прошивок разных производителей, приложение открывает доступ к картинкам из разных версий Android и даже macOS. То есть вы можете скачать не только картинку, изначально ориентированную на смартфоны, но и на компьютеры. Особенно здорово, что изображения уже подогнаны под соотношение сторон экранов современных аппаратов, не говоря уже о разрешении. Тут вы найдёте картинки как в Full HD, так и в 4K. Поэтому претензий к их качеству точно быть не может.

Что делать с обоями на Android

Редактирование изображений

В STOKiE есть встроенный редактор изображений, позволяющий изменить штатные обои до неузнаваемости

Изображения, доступные в ассортименте STOKiE можно установить на заставку сразу, а можно скачать, чтобы иметь затем возможность произвольно менять их, даже если приложение будет удалено. А поскольку STOKiE предлагает встроенный редактор изображений, который позволяет изменить основные параметры, то функция сохранения может оказаться единственным способом не потерять картинку, которую сделали вы сами. Таким образом можно изменить контрастность изображения, поиграть с тенями и размытием.

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Помимо того, что STOKiE предлагает возможность кастомизировать с помощью обоев оба экрана смартфона (экран блокировки и рабочий стол), через него можно поделиться изображениями с друзьями и близкими. Это отличная фишка на случай, если человеку понадобилась конкретная картинка, а сам он не может или не знает, где её можно скачать. В этом случае вы просто переходите в контекстное меню, выбираете «Поделиться» и передаёте изображение любым удобным способом – хоть через мессенджер, хоть через Nearby Sharing.

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