Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Harmony OS – очень необычная платформа, хотя бы потому, что мы до сих пор не знаем о её происхождении. Несмотря на то что топ-менеджер компании дал понять, что в Huawei не копировали Android, он так и не сказал, лежит операционная система Google в основе Harmony OS или нет. Зато Ван Чэнглу, который в последнее время очень часто появляется в инфополе, защищая фирменную платформу Huawei от нападок, рассказал о её уникальной предрасположенности к быстрому взаимодействию с далеко не мобильными устройствами. Не только рассказал, но ещё и показал.

США передумали и начали отменять послабления для Huawei. Под ударом ноутбуки

На специальной конференции, которая прошла в начале января в Китае, Ван Чэнглу провёл наглядную демонстрацию взаимодействия смартфонов на Harmony OS друг с другом и совместимыми бытовыми приборами.

На данном этапе Harmony OS поддерживает всего четыре сценария работы с внешними устройствами, но даже то, что доступно уже сейчас, если не поражает, то явно указывает на то, что китайцы подумали об удобстве пользователей.

Чем Harmony OS лучше Android

Первый сценарий предполагает упрощённое использование кухонных приборов. Достаточно просто на секунду приложить мобильный гаджет к духовке, чтобы считать данные с NFC-метки и получить быстрый доступ ко всем управляющим элементам. Таким образом можно будет не разбираться с инструкцией, а, отталкиваясь от изображений и подписей на экране смартфона, установить нужный режим работы и дождаться его завершения. В конце концов, далеко не всегда понятно, как включить режим конвекции с помощью штатных средств контроля, а со смартфоном это можно сделать по нажатию одной кнопки, да ещё и удалённо.

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei

Второй сценарий состоит в мгновенном обмене данными с другим смартфоном на Harmony OS. В данном случае речь идёт не о беспроводных технологиях пересылки файлов, а, например, о передаче содержимого экрана.

Так один пользователь может передать другому карточку товара на сайте интернет-магазина, которую он в данный момент просматривает, либо музыкальный трек, который в данный момент проигрывается на его устройстве. Для этого второму даже не придётся устанавливать соответствующее приложение – глубокая интеграция устройств на базе Harmony OS позволит обмениваться содержимым экрана без дополнительных инструментов.

Как управлять телевизором со смартфона Huawei

Аналогичным образом можно передавать данные со смартфона на телевизор. Основное условие – подключение к одной и той же Wi-Fi-сети. Не очень понятно, нужно подносить смартфон к телевизору для установки соединения или можно сделать это удалённо, но, так или иначе, Huawei обещает, что возможность трансляции видеопотока с мобильного устройства на большой экран будет доступна в качестве штатной опции. Так можно передать не только фильм, запись с камеры, но и, например, трансляцию из TikTok, YouTube и других видеосервисов. Правда, странно, что такой сценарий может быть востребован на умных телевизорах, где просмотр любого онлайн-контента должен быть доступен по умолчанию.

Ну и в завершение Ван Чэнглу пообещал, что подключение смартфона к телевизору решит все проблему сервисов видеоконференцсвязи. По его словам, это позволит избавиться от нечёткости, плохого сигнала, размытия, задержки звука от картинки и т.д. Другое дело, что Чэнглу не сказал, за счёт чего именно будет достигнут такой результат. Если речь идёт о 5G, то, конечно, он прав, но поскольку данный вид связи недоступен в большинстве стран мира, в том числе в Китае, такая штука будет неактуальна и не сможет привлечь потребителя.

Некоторые сервисы Google все еще работают на Huawei, но это скоро закончится

В целом задумка, которую хочет реализовать Huawei, понятна. Она состоит не только и не столько в облегчении использования некоторых функций бытовых приборов, сколько во взаимной интеграции устройств разных типов. Однако нужно понимать, что нативное взаимодействие будет доступно только на фирменной электронике Huawei либо на гаджетах тех производителей, которые заключили с ней соглашение. Но поскольку китайская компания находится под санкциями США, сложно представить, чтобы какая-нибудь Samsung или LG согласились на взаимодействие с Huawei. Я уже даже не говорю о том, что для работы с NFC-метками совершенно необязательно делать отдельную ОС.