Почему не нужно калибровать батарею на Андроид

Аккумулятор – это единственный компонент любого смартфона, который является расходным материалом. Год-два, и он теряет способность накапливать энергию так же, как раньше. В результате время автономной работы устройства снижается, а само оно либо теряет в производительности, либо, если нет специального защитного механизма, начинает периодически выключаться при перепадах напряжения. Поэтому логично, что многие хотят отсрочить наступление этого момента и в первую очередь берутся за калибровку аккумулятора. Разбираемся, почему это абсолютно бесполезно.

Обновление против Huawei, или Почему Google Play разряжает аккумулятор смартфона

Принято считать, что калибровка аккумулятора – это серия мероприятий, которые якобы позволяют раскачать его, то есть заставить наиболее эффективно использовать доступную ёмкость. Как правило, для этого нужно несколько раз подряд зарядить смартфон до 100%, а потом разрядить его до 0%. В некоторых случаях эту процедуру рекомендуется проводить каждый месяц/квартал/год. Но есть и более лёгкие способы. Например, зачем нужна команда *#0228#? Говорят, что якобы она производит калибровку в автоматическом режиме. Звучит престранно, согласитесь?

Нужна ли калибровка аккумулятора на Android

Но как вы понимаете, в данном выше определении априори заложена нечестность производителей. Ведь если аккумулятор не раскачан по умолчанию и не позволяет задействовать всю свою ёмкость, значит, производители скрыли этот факт, поскольку о нём не пишется ни в одном руководстве пользователя.

Но, если это действительно так, то очевидно, что найдутся те, кто уличат компании в обмане и сокрытии технических особенностей своих устройств. Результатом станет судебное разбирательство и, вероятно, крупные штрафы. Однако отсутствие необходимости калибровать аккумулятор объясняется не только логикой, но и практическими рекомендациями, которые дают сами производители.

Полезно ли калибровать аккумулятор

Во-первых, ни один производитель не рекомендует разряжать аккумулятор в ноль, потому что после этого ему требуется большой заряд энергии, чтобы восстановиться, а это негативно сказывается на его жизненном цикле.

Во-вторых, известно, что для продления срока службы аккумулятора нужно заряжать его не выше 80% и разряжать не ниже 20, а ещё лучше – не ниже 30%. То есть полная зарядка и разрядка – это явления, которых нужно старательно избегать, что как-то не вяжется с особенностями калибровки.

Как проверить износ аккумулятора на Android

В-третьих, ни одному производителю невыгодно, чтобы аккумулятор его смартфона по умолчанию жил меньше, чем он может. Нет, конечно, некоторые аппараты резервируют небольшой процент зарядки для офлайновой работы отдельных инструментов, но этого недостаточно, чтобы аппарат проработал ощутимо дольше.

Как правильно заряжать смартфон

Имеет ли смысл заряжать смартфон до 100%, а потом разряжать его в ноль или по крайней мере ниже 10%? Очевидно, что да. Во всяком случае, для меня. Ведь таким образом вы получаете от своего аппарата максимальное время автономной работы и не отвлекаетесь на промежуточные подзарядки, которые были бы необходимы, чтобы не дать смартфону разрядиться в середине дня.

Нет, вы только представьте, что вам приходится постоянно отслеживать, не поднялся и не опустился ли уровень заряда вашего смартфон выше или ниже нужного уровня, не говоря уже о необходимости постоянно восполнять его, регулярно подключаясь к розетке. Для меня это неприемлемо, потому что я хочу пользоваться смартфоном, который просто работает.

Как продлить срок службы аккумулятора смартфонов Huawei и Honor

Я придерживаюсь рациональной методики использования смартфона, в которой от меня требуется минимум действий. Она состоит в том, чтобы ставить его на зарядку тогда, когда мне удобно, и снимать тогда, когда мне удобно. Но никаких дополнительных манипуляций я проводить не намерен. Во-первых, как мы выяснили, практическая польза от этого совершенно не доказана.

Возможно, когда портативные аккумуляторы были новинкой, их калибровка и имела смысл, но не теперь. Во-вторых, большинство из нас пользуется смартфонами всего по 2 года, а за это время аккумулятор, как правило, не успевает износиться. Так какой смысл вам переживать за его сохранность? Пусть этим занимаются те, кто купит у вас аппарат на вторичном рынке.