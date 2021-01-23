Названа самая плавная прошивка для Android-смартфонов

Думаю, сегодня сложно найти пользователя, который бы мог искренне обвинить Android в медлительности. Несмотря на то что на первых порах мобильная операционка Google действительно не отличалась высоким быстродействием, со временем разработчики смогли добиться от неё сопоставимой с iOS скорости работы. Но поскольку Android – это скорее платформа и базис для кастомных оболочек, то судить о всех смартфонах по ней не совсем правильно. Тем более что и среди них есть свои лидеры.

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Бенчмарк Master Lu показал, что самой плавной прошивкой для смартфонов, построенной на базе Android, является Color OS от Oppo. Это довольно неожиданная новость, поскольку обычно на первом месте оказывалась либо Oxygen OS от OnePlus, известная своим быстродействием, либо MIUI от Xiaomi. Но, видимо, разработчики Oppo что-то подкрутили и сделали свою прошивку лидером.

Рейтинг прошивок на Android

Вот как выглядит рейтинг самых плавных прошивок на базе Android в порядке убывания:

Color OS

EMUI

Nubia UI

ZUI

Funtouch OS

Smartisan OS

Magic UI

MIUI

Flyme

Если верить информации, опубликованной создателями бенчмарка Master Lu, плавность прошивок, участвовавших в эксперименте, измеряется не на каком-то конкретном устройстве, а путём вычисления среднего арифметического от скорости работы всех аппаратов под её управлением. Таким образом в оценке принимали участие как флагманские, так и бюджетные устройства.

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А поскольку Oppo не считается топовым производителем и выпускает в основном смартфоны начального и среднего ценовых сегментов, её победа в рейтинге плавности прошивок особенно ценна. Ведь одно дело, когда побеждает OnePlus, в ассортименте которой только флагманы, и совершенно другое, — когда первое место занимает производитель бюджетных аппаратов.

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Пусть вас не смущает, что в рейтинге присутствуют только прошивки китайских производителей. Во-первых, Master Lu, как ясно из названия, — это китайский бенчмарк, а, во-вторых, китайские производители действительно уже давно опережают всех остальных по плавности программных платформ, которые они выпускают. Я уже не говорю о том, что основную долю продаж на рынке смартфонов сегодня обеспечивают именно китайские аппараты.

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Сложно однозначно говорить, насколько быстродействие одной прошивки, зафиксированное бенчмарком Master Lu, будет заметно при прямом сравнении с другой. Всё-таки в сравнении скорости работы интерфейса различий, скорее всего, не будет даже между бюджетным смартфоном и флагманом. Но, если столкнуть их при выполнении каких-то тяжёлых задач, не исключено, что мы будем наблюдать «качели», когда сначала одна прошивка показывает себя лучше, а потом другая.

Стоит ли верить бенчмаркам

Другое дело, что бенчмарки – это в принципе штука довольно противоречивая и податливая. История знает несколько случаев, когда производители специально адаптировали ПО своих смартфонов таким образом, чтобы они выдавали максимальные цифры в синтетических тестах. Одной из компаний, которую поймали на этом, оказалась Huawei. Впрочем, руководитель Huawei ничуть не смутился и, наоборот, с гордостью сказал, что компания даёт своим потребителям то, чего они больше всего хотят.

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К чему это я? А к тому, что не следует исключать, что лидерство Color OS является таким же честным, как лидерство смартфонов Huawei в рейтинге производительности. Нет, поймите меня правильно, я не обвиняю Oppo в подлоге или чём-то подобном. Я просто рекомендую относиться к любой синтетике с изрядной долей скепсиса и проверять подобного рода утверждения самостоятельно.